Transporter von Hilfsorganisation angezündet: Ermittlungen

Berlin -Der Transporter einer Hilfsorganisation ist in Berlin-Pankow angezündet worden. Wie die Berliner Polizei am Montag berichtete, bemerkte eine Anwohnerin den brennenden Wagen in der Nacht zum Montag in der Falkenberger Straße im Ortsteil Weißensee und wählte den Notruf. Die Feuerwehr löschte demnach die Flammen. Die Fahrerkabine des Transporters brannte laut einer Sprecherin komplett aus. Ein daneben geparktes Auto sei durch das Feuer leicht beschädigt worden.

Laut Polizei handelte es sich um den Transporter einer Hilfsorganisation für Geflüchtete aus der Ukraine. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz des Landeskriminalamts (LKA) ermittelte zu den Hintergründen.