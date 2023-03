Ataman kontert Justizminister: Transpersonen sollen Zugang zu Frauensaunen erhalten

Marco Buschmann will Betreibern von Frauensaunen weiterhin gestatten, Transpersonen abzuweisen. Die Antidiskriminierungsbeauftragte widerspricht.

Eigentlich sollte das Selbstbestimmungsgesetz für eine gesellschaftliche Gleichstellung von Transpersonen sorgen und die Änderung des Geschlechtseintrags erleichtern. Ferda Ataman, Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, sieht das anders. Sie warnt vor einer erhöhten Diskriminierung.

Männer, die sich als Frauen verkleiden

Bereits im vergangenen Jahr kündigte die Ampelregierung eine Änderung des bisherigen Transsexuellengesetzes (TSG) an. Demnach sollen Trans-, intergeschlechtliche und nicht binäre Personen nur noch eine Selbstauskunft beim Standesamt abgeben müssen, wenn sie den Vornamen oder den Geschlechtseintrag ändern wollen.

Bisher müssen zwei psychologische Gutachten vorgelegt und durch das zuständige Amtsgericht bewilligt werden. Die Gesetzesänderung macht Transpersonen somit eine Anerkennung sehr viel leichter. Doch sie stieß nicht nur auf Zuspruch. Sorgen kamen auf: Werden sich Männer ab sofort als Frau verkleiden und sich Zutritt zu geschützten Räumen verschaffen?

Wem obliegt das Hausrecht?

Justizminister Marco Buschmann (FDP), zuständig für die Ausfertigung des Gesetzesentwurfs, nahm diese Bedenken ernst. Auch weiterhin stehe es den Betreibern einer Einrichtung, beispielsweise einer Frauensauna, frei, Personen aufgrund ihres Aussehens des Hauses zu verweisen.

Es sei wichtig, dass das Gesetz „die legitimen Interessen der gesamten Gesellschaft“ in den Blick nehme. „Hausrecht und Vertragsfreiheit müssen deshalb gewahrt bleiben; Möglichkeiten des Miss­brauchs – und seien sie noch so fernliegend – müssen ausgeschlossen sein“, so der Justizminister.

Eine Klage nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) können Transpersonen laut Buschmann gegen einen Platzverweis nicht einlegen, da Betreiber das Hausrecht besitzen.

Ferda Atman stuft diese Regelung jedoch als unzulässig ein. Sie erklärt gegenüber der Süddeutschen Zeitung: „Pauschale Ausschlüsse von Menschen wegen ihrer geschlechtlichen Identität, ob im Job, auf dem Wohnungsmarkt oder in der Sauna, darf es auch in Zukunft nicht geben.“

Sie räumt ein, dass eine Ungleichbehandlung nach Paragraf 20 des AGG zwar gestattet sei, wenn dem „Bedürfnis nach Schutz der Intimsphäre oder der persönlichen Sicherheit“ Rechnung getragen wird.

Die Zeit wird knapp

Dennoch wertet Atman den Ausschluss von Transfrauen in Frauensaunen als diskriminierend. Ihrer Meinung nach könne man nicht einzig und allein vom äußeren Erscheinungsbild auf die geschlechtliche Identität einer Person schließen.

Das Angebot stehe Frauen zur Verfügung und somit eben auch Personen, die sich als Transfrau bezeichnen – selbst wenn sie sich optisch von einer biologischen Frau unterscheiden.

Im April soll der Referentenentwurf des Selbstbestimmungsgesetzes vorgelegt werden. Bis dahin sollte abschließend geklärt werden, ob der Ausschluss von Transpersonen tatsächlich mit dem Hausrecht konform ist oder nicht.