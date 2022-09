Trauerbeflaggung für Gorbatschow in Berlin Zum Zeichen der Trauer um den russischen Friedensnobelpreisträger und früheren sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow sind in Berlin Flaggen auf halbmas... dpa

Flaggen am Bundeskanzleramt wehen aus Anlass der Beisetzung von Michail Gorbatschow auf halbmast. Christoph Soeder/dpa

Berlin -Zum Zeichen der Trauer um den russischen Friedensnobelpreisträger und früheren sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow sind in Berlin Flaggen auf halbmast gesetzt worden. Vor dem Kanzleramt hingen am Samstag, dem Tag von Trauerfeier und Beerdigung in Moskau, Bundesflagge und Europafahne in Trauerbeflaggung.