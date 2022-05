Erst wurde Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey bei ihrer Rede auf der DGB-Abschlusskundgebung am 1. Mai ausgebuht und dann auch noch mit Eiern beworfen. Ihre Rede musste die SPD-Politikerin abbrechen, auch wenn die Eier sie verfehlten und sie von einem Sicherheitsdienst rechtzeitig abgeschirmt wurde. „Solche Aktionen sind weder hilfreich noch politisch wertvoll“, sagte Giffey später. Allerdings, das zeigt ein Blick in die Archive, sind sie ein wiederkehrendes Phänomen. Etliche Spitzenpolitiker wurden bereits mit Torten, Eiern und Farben beworfen. Eine Chronik der Wurfattacken:

Helmut Kohl: der Eierwurf von Halle

Dünnhäutig zeigte sich Bundeskanzler Helmut Kohl 1991 in Halle. Bei einem Besuch wird der Kanzler ausgebuht und sogar mit Eiern beworfen. Die Bilder davon gelten als so ikonisch, dass die Aktion gegen den Kanzler der Einheit sogar als „Eierwurf von Halle“ in die Geschichte einging. Kohls versprochene blühende Landschaften in den neuen Bundesländern erwiesen sich bald als Betriebsstilllegungen und steigende Arbeitslosigkeit. Der Unmut der Ostdeutschen entlud sich bei einem Besuch in Halle (Saale), als der Kanzler ein Bad in der Menge nahm und dort nicht nur begeistert empfangen, sondern auch ausgebuht und als Lügner betitelt wurde.

Die Ereignisse spitzten sich zu, als Kohl von Demonstranten mit Eiern, Tomaten und Farbbeuteln beworfen wurde. Getroffen wurde der sichtlich entrüstete Kanzler am Kopf und dem Oberkörper, woraufhin sich eine Rangelei zwischen dem Kanzler und den Werfern entspann. Kohl wurde von seinen Leibwächtern von der Menge entfernt, um kurz darauf wieder Hände zu schütteln. Einer der Werfer war der damalige stellvertretende Vorsitzende der Jusos in Halle, der 21-jährige Jurastudent Matthias Schipke. Schipke wurde identifiziert, ging aber straffrei aus, da der Bundeskanzler keine Anzeige erstattete.

dpa/Peter Kneffel Das Eiweiß tropft Bundeskanzler Helmut Kohl in Halle von der Brille, während er versucht, den Werfer ausfindig zu machen.

Christian Wulff: Gelassen bleiben

Das Beispiel Christian Wulff zeigt, dass auch der ranghöchste Repräsentant des Staates nicht gefeit ist vor Lebensmittelattacken. Im April 2011 wurde der Niedersachse, damals noch amtierender Bundespräsident, bei seinem Antrittsbesuch in Hessen mit Eiern beworfen – gemeinsam mit seinem Parteifreund, dem Ministerpräsidenten Volker Bouffier. Der Angreifer, ein Mann mittleren Alters, erwies sich als zielsicher und traf mit den rohen Eiern, die er über die Dienstlimousine des Bundespräsidenten hinweg warf, beide Politiker.

Imago Dotter-Doppel: Christian Wulff (zweiter von links) und Volker Bouffier (rechts) bekamen etwas ab.

Christian Wulff blieb bei dem Zwischenfall in Wiesbaden gelassen: „Ich möchte den Kontakt zu den Bürgern haben. Das setzt voraus, dass man auch einmal von einem Ei getroffen wird.“ Wenige Minuten nach der Attacke kam er im neuen Jackett wieder aus dem Landtag und ließ sich anlässlich des „Girls Day“ mit einer Gruppe Mädchen fotografieren. Der Eierwerfer wurde von Sicherheitskräften überwältigt und abgeführt. Er erwies sich als Wiederholungstäter: Vier Jahre zuvor hatte er bereits Horst Köhler attackiert. Das Landgericht Frankfurt verurteilte den Ingenieur wegen Verunglimpfung des Bundespräsidenten zu einer Geldstrafe in Höhe von 600 Euro. Vor Gericht gab der Mann die Eierwürfe zwar zu. Er fühle sich allerdings im Recht, weil er in einem Mietrechtsstreit 1998 von einem Gericht ungerecht behandelt worden sei.

Angela Merkel und die Paradeiser

Als Angela Merkel noch Wahlkampfauftritte absolvierte, hatte auch sie es mit den üblichen Störenfrieden zu tun. Sprechchöre, Trillerpfeifen, aber auch Gemüse hielt man der Kanzlerin entgegen. Bei einem Termin in Heidelberg wurde Merkel 2017 mit zwei Tomaten beworfen. Dabei bekam sie einige wenige Spritzer an der linken Hüfte ab. Nichts, was die stoisch-nüchterne CDU-Politikerin beeindrucken konnte: Merkel reagierte gelassen und reichte der neben ihr stehenden Moderatorin der Veranstaltung, die ebenfalls getroffen wurde, ein Taschentuch. Der Zwischenfall ereignete sich zum Ende der Veranstaltung auf dem Universitätsplatz. Ihre Rede hatte die Kanzlerin zu dem Zeitpunkt bereits beendet. Sie hatte damals den Einsatz vieler Menschen in der Flüchtlingskrise als „tolles Stück humanitärer Hilfe“ gelobt und von den rund 3000 anwesenden Menschen auch viel Beifall erhalten.

Joschka Fischer: Farbe für den Grünen

Doch auch andere deutsche Politiker sind nicht vor Wurfattacken gefeit. Im Mai 1999 wird der damalige Außenminister Joschka Fischer auf dem Grünen-Parteitag in Bielefeld von einem Farbbeutel am Kopf getroffen. Dabei platzt sein Trommelfell. Der Täter wird später zu einer Geldstrafe verurteilt.

Imago/Sven Simon Lädiert: Fischer drückte sich nach der Farbbeutelattacke ein Taschentuch an sein Ohr.

Torte trifft Trittin

Auch Joschka Fischers Parteifreund Jürgen Trittin hat es schon getroffen. Im September 2010 wurde er bei einer Podiumsdiskussion mit etwas Weißem beworfen, von dem zunächst unklar war, um was es sich handelte. Farbe? Torte? Joghurt? Am Ende war es wohl ein bisschen von allem: Man einigte sich auf eine mit heller Farbe gefüllte Torte, in jedem Fall hinterließ sie auf dem dunklen Sakko des Politikers eine ziemliche Sauerei. Trittin stand auf der zentralen Bühne der Theaterinszenierung „Republik Freies Wendland“ auf dem Ballhofplatz in Hannover, als ihn das Wurfgeschoss traf, das ein in Weiß gekleideter, maskierter Unbekannter in seine Richtung gefeuert hatte. Unschön: Nach dem Anschlag hatte Trittins Diskussionspartnerin, die Aktivistin Hanna Poddig, es abgelehnt, sich von der Attacke zu distanzieren. Der Grünen-Politiker brach die Diskussion daraufhin ab und verließ die Bühne. „Körperliche Gewalt kann keine Basis einer Diskussion sein und ich kann mit niemandem diskutieren, der körperliche Gewalt gegen mich gut findet“, sagte Trittin vor seinem Abgang.

Da kam was von links: Torte trifft Beatrix von Storch

Ein als Clown verkleideter Mann hat die AfD-Politikerin Beatrix von Storch mit einer Torte beworfen. Die Tortenattacke in Kassel gegen die rechtspopulistische AfD-Politikerin sorgte im Februar 2016 bundesweit für Schlagzeilen. Ein zweiter Mann filmte die Aktion und die beiden Störenfriede der nichtöffentlichen Versammlung der AfD outeten sich später als Aktionskünstler des Peng! Kollektivs, einer Aktivistengruppe aus Berlin.

Von Storch reagierte erwartungsgemäß beleidigt und kommentierte frei von jedem Humor und mit hohlem Pathos, dass, „wer keine Argumente hat, der reißt Plakate ab, verbrennt Autos oder stört Versammlungen mit Torten“.