Friedrich Merz’ Spruch, dass die CDU nach Wegen suchen müsse, mit der AfD in Kommunen zusammenzuarbeiten, hat teils heftige Reaktionen ausgelöst. In Berlin gibt es aktuell einen Fall, bei dem ein AfDler in der Exekutive sitzt, im Bezirksamt, und in die dortige Arbeit eingebunden ist. Die Rede ist von Bernd Geschanowski, dem Stadtrat für öffentliche Ordnung im Bezirk Treptow-Köpenick. Wie geht das?



Nach Auskunft des Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD) gestaltet sich die Zusammenarbeit mit AfD-Mann Geschanowski geschäftsmäßig-unspektakulär. „Es wird auf einem demokratischen Niveau zusammengearbeitet, aber es gibt keine Verbrüderung“, sagt Igel im Gespräch mit der Berliner Zeitung.