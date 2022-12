Trockenheit stresst Wald - Anteil gesunder Bäume gesunken Förster und Waldbesitzer stehen vor vielen Aufgaben: Der gestresste Wald soll anpassungsfähiger werden, der Umbau zu mehr Mischwäldern schneller gehen. Und d... Monika Wendel , dpa

ARCHIV - Axel Vogel (Bündnis 90/Die Grünen), Forstminister in Brandenburg, lächelt. Jens Kalaene/dpa/Archivbild

Potsdam -Brandenburgs Wald steckt in der Krise. Die Situation sei deprimierend, sagte Forstminister Axel Vogel am Montag bei der Vorstellung des neuen Waldzustandsberichts. Der Anteil von gesunden Eichen, Buchen und Kiefern ist weiter geschrumpft. Zudem richteten Waldbrände in Brandenburg im vergangenen Sommer Millionenschäden an. Nach den Daten des Ministeriums wurden 2022 insgesamt mehr als 500 Waldbrände gezählt - so viele wie seit Jahren nicht. Forstexperten mahnen, der Waldumbau auch mit mehr Baumarten komme zu langsam voran. Die Wälder sollen widerstandsfähiger werden gegen große Trockenheit, Klimawandel und Feuersbrünste.