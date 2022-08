Trotz enormen CO₂-Ausstoßes: Nicht einmal die Grünen wollen Privatjets verbieten

In Frankreich und Italien wird ein Verbot von klimaschädlichen Privatfliegern gefordert. Doch in Deutschland gibt es keine Debatte. Wieso nicht?

Europa nähert sich dem Ende eines Sommers, in dem die Klimakrise ihre Verursacher erreichte. In Brandenburg und nördlich von Paris brannten Wälder, in vielen Ländern herrschte Dürre – so schlimm traf es etwa die Niederlande, dass die Regierung den Notstand ausrief.

Gleichzeitig werden in den sozialen Medien die Privatflüge der globalen Superreichen und die damit verbundenen Emissionen bloßgestellt: Der Twitter-Bot @ElonJet zeigt etwa, welche Kurzstreckenflüge sich Elon Musk gönnt. Gestern zum Beispiel traf der Privatflieger des reichsten Mannes der Welt am BER nach einem 66-minütigen Flug aus Stavanger in Norwegen ein – und setzte dabei sechs Tonnen CO₂ frei.

In Italien und Frankreich finden Vertreter verschiedener Parteien, die Zeit sei reif – und wollen Privatjets verbieten. Das sei eine „Frage der Gerechtigkeit“, twitterte Julien Bayou, Nationalsekretär der französischen Grünen. „Ein solches Verbot würde sich auf ganz wenige Menschen auswirken, hätte aber enorme Vorteile für das Klima“, sagte er der Tageszeitung Libération.

Auch ein Bündnis der italienischen Grünen und Linken setzt sich für ein Verbot im Rahmen einer gemeinsamen Wahlkampagne ein. Ein gemeinsames Statement der zwei Parteien wirft den italienischen Superreichen vor, „fast zum Spaß“ die Umwelt „durch unnötige Reisen wie einen Aperitif auf Mykonos von Sardinien aus und zurück in 24 Stunden“ zu verschmutzen.

Die Parteien verweisen auf einen Bericht der Aktivisten Transport & Environment, in dem festgestellt wurde, dass die CO₂-Emissionen europäischer Privatjets zwischen 2005 und 2019 um 31 Prozent gestiegen sind. Verlässliche Daten über den Anteil des Privatflugverkehrs sind schwer zu finden. Der Bericht ergab aber, dass die CO₂-Dichte eines durchschnittlichen Privatjets aufgrund der geringen Passagierauslastung und der oft kurzen Flugstrecke 1300 g pro Kilometer beträgt – im Vergleich zu 128 g bei einem durchschnittlichen Verkehrsflugzeug und 25 g bei einem Zug in der EU.

Il est temps de bannir les jets privés.



C’est la mesure qui pénalise le moins de monde pour l’impact le plus grand et le plus immédiat en faveur du climat. C’est une question de justice.



Comment demander des efforts à la population, si les plus riches sont exonérés de tout ? ⤵️ pic.twitter.com/co4L50Aejd — Julien Bayou (@julienbayou) August 20, 2022

Bisher hat sich keine deutsche Partei zu dem Thema positioniert. Die Berliner Zeitung konnte aber auf Nachfrage feststellen, dass keine der Parteien im Bundestag ein Verbot von Privatjets unterstützt – nicht einmal die Grünen. Susanne Menge, Obfrau für Bündnis 90/Die Grünen im Verkehrsausschuss des Bundestages und Berichterstatterin ihrer Partei für Luftverkehr, teilte unserer Redaktion mit: „Wir wollen und können die Privat- und Geschäftsfliegerei durch sogenannte Privatjets nicht verbieten.“

Auch die Linkspartei unterstützt ein grundsätzliches Verbot nicht, sagte Thomas Lutze, verkehrspolitischer Sprecher der Linken. Er wies die Idee des französischen Verkehrsministers Clément Beaune zurück, dass wohlhabendere Mitglieder der Gesellschaft einen „umso größeren Beitrag“ zur Bekämpfung der Klima- und Energiekrisen zu leisten hätten. „Nicht das Einkommen oder das Vermögen ist der Schlüssel, sondern der Verbrauch und die Emissionen“, sagte Lutze. „Wichtig ist, dass der Staat Menschen mit geringen und mittleren Einkommen so fördert, dass sie klimapolitisch zeitgemäß leben können.“

Auf Anfrage bei der SPD hieß es, ein Verbot von Privatjets sei derzeit kein Thema für die Partei. CDU/CSU und die FDP hatten bis zur Veröffentlichung dieses Textes keine Antwort geschickt.

Höhere Besteuerung und Schlupflochbeseitigung statt Privatjetverbot

Der Vorschlag eines Verbots wird auch in Frankreich und Italien nicht von allen Seiten begrüßt. Luigi Marattin, Abgeordneter der Partei der Mitte Italia Viva, wies darauf hin, dass bis 31.12.2021 nur 133 Privatjets in Italien steuerlich registriert waren. „Ihre Abschaffung wird sicherlich das Umweltproblem der Welt lösen“, fügte er ironisch hinzu – und unterstellte dem grün-linken Bündnis, man könne einfach das Wort „Jet“ mit „Eigentum“ tauschen, um die echte Absicht hinter der Idee aufzudecken. Auch Dirk Spaniel, verkehrspolitischer Sprecher der AfD, empfindet ein solches Verbot als „sozialistische Enteignung“ und „ideologischen Angriff auf die Luftfahrtbranche“.

Worauf die meisten deutschen Parteien sich mit ihren europäischen Kollegen jedoch einigen können: auf eine strengere Regulierung des Luftverkehrs. Der französische Verkehrsminister Beaune, Abgeordneter der sozialdemokratischen Partei Territoires de Progrès, hat seine Bereitschaft angekündigt, bei einem Treffen der EU-Verkehrsminister im Oktober „zu handeln und Privatflüge zu regulieren“, wenn es keine gemeineuropäische Unterstützung für ein grundsätzliches Verbot von Privatjets gebe.

Susanne Menge von den Grünen betont auf Anfrage, die Klimabilanz von Privatjets sei „katastrophal“. Privatfirmen sowie die Politik müssten sich also dafür einsetzen, die Zahl solcher Flüge zu reduzieren sowie deren „externe Kosten“ – etwa Treibhausgase, Luftschadstoffe und Lärm – auszugleichen, sagt sie. Deutschland müsse auch Gesetzeslücken schließen: Bisher können Privat- und Geschäftsflieger eine Kerosinsteuer umgehen, indem sie ihren Flugbetrieb als „Fluggesellschaft“ anmelden.

Quote von klimafreundlicheren Treibstoffen wäre „mehr als angemessen“

Ebenfalls sollte die Politik eine „Flottenmodernisierung“ der Privatjets forcieren, findet Menge. Ihre oft kurzen Flugstrecken seien für die Anwendung von weniger klimaschädlichen Elektro- und Wasserstoffflugzeugen gut geeignet – und bis diese auf dem Markt verfügbar sind, sollte für Privatfliegerei eine hohe Quote an diesen (allerdings teureren) Treibstoffen vorgeschrieben werden. „Das wäre mit Blick auf die Klimagerechtigkeit mehr als angemessen“, sagt Menge. Kleinere Flughäfen, die bevorzugt von Privatfliegern genutzt werden, sollten auch Start- und Landeentgelte verlangen, sagt sie: „Diese Flughäfen hängen derzeit am Tropf der Steuerzahler:innen. Eine solche Quersubventionierung ist angesichts aller Umstände absolut inakzeptabel.“

Auch Thomas Lutze von der Linkspartei befürwortet Einschränkungen auf die Absetzbarkeit von Flugsteuern sowie die Vollversteuerung von Flugbenzin. Privatjets sollten auch „auf den Bereich begrenzt sein, wo alle anderen Formen der Mobilität nicht greifen“, sagt er. Frankreich hat bereits Maßnahmen in diesem Sinne ergriffen: Seit April sind Inlandsflüge auf Strecken verboten, die innerhalb von maximal zweieinhalb Stunden mit Bus oder Bahn erreicht werden können.

Eine höhere Besteuerung von Privatfliegern lehnt Dirk Spaniel von der AfD ab: Eine solche Maßnahme zulasten „der Leistungsträger unserer Gesellschaft ist durch die Progression mehr als ausreichend abgebildet“, sagt er.