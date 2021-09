Berlin - Der mutmaßliche Mörder der 17 Jahre alten Frederike von Möhlmann kommt offenbar doch noch einmal vor ein Gericht - 40 Jahre nach der Tat und nach einem rechtskräftigen Freispruch des Verdächtigen. Der Bundesrat hat am Freitag die Reform des Paragrafen 362 des Strafgesetzbuches gebilligt - ohne ein Vermittlungsverfahren. Nun muss das Gesetz nur noch vom Bundespräsidenten unterzeichnet werden. Dann kann einem Verdächtigen, der in einem Verfahren bereits rechtskräftig freigesprochen wurde, bei schwersten Straftaten wie Mord, Völkermord oder Kriegsverbrechen noch einmal der Prozess gemacht werden - wenn neue Beweise wie etwa DNA-Analysen einen Täter nachträglich überführen.

Die Nachricht, dass das Gesetz den Bundesrat passiert hat, erreichte Frederikes schwerkranken Vater Hans von Möhlmann am Freitagmittag vor einer Operation im Krankenhaus. Jahrelang hatte er mit seinem Anwalt Wolfram Schädler für die Änderung des Paragrafen 362 der Strafprozessordnung gekämpft, wonach einem rechtskräftig Verurteiltem nicht noch einmal wegen derselben Straftat der Prozess gemacht werden darf. „Es ist ein herrlicher Augenblick, ich kann es noch gar nicht fassen. Endlich wird es Gerechtigkeit für meine Tochter geben“, sagte der 78-Jährige mit brüchiger Stimme. Zuletzt hatte der einstige Sozialarbeiter eine Petition zur Änderung der Strafprozessordnung gestartet. Mehr als 182.000 Menschen unterzeichneten.

Frederike von Möhlmann war im November 1981 auf dem Heimweg von einer Chorprobe nahe dem niedersächsischen Hambühren vergewaltigt und ermordet worden. Ihr mutmaßlicher Mörder Ismet H. wurde zunächst zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt, dann, in einem Revisionsverfahren, aus Mangel an Beweisen freigesprochen.

Vor neun Jahren wurde der Fall auf Drängen von Frederikes Vater neu aufgerollt, dabei auch eine DNA-Spur am Slip der Schülerin untersucht – eine wissenschaftliche Untersuchungsmethode, die es in den 1980er-Jahren noch nicht gab. Die DNA stimmte mit einem Haar überein, das ebenfalls zu den Asservaten im Fall der ermordeten Frederike gehörte. Es stammte von dem damaligen Tatverdächtigen Ismet H.

Vater und Anwalt bereiten sich auf Wiederaufnahmeverfahren vor

Doch weil ein Freispruch in Deutschland bisher ein Freispruch blieb, durfte Ismet H. nicht noch einmal wegen Mordes an Frederike von Möhlmann vor ein Gericht gestellt werden. Paragraf 362 sah bisher eine Wiederaufnahme in einem äußerst begrenztem Rahmen vor, etwa wenn der Tatverdächtige ein glaubhaftes Geständnis abgelegt hatte. Neue Beweise oder Tatsachen zählten nicht zu den Kriterien, auch wenn sie den eindeutigen Nachweis der Täterschaft erbrachten.

Der Bundestag hatte die Neuregelung des Paragrafen 362 am 24. Juni dieses Jahres beschlossen - auf Vorschlag der Regierungsfraktionen, die sich die Änderung der Strafprozessordnung in ihrem Koalitionsvertrag 2016 zum Ziel gesetzt hatten. Das Parlament hatte die Liste der Gründe für die Wiederaufnahme erweitert - um schwere Straftaten, die nicht verjähren: Mord, Völkermord, Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wenn der sichere Tatnachweis durch neue Beweise oder Tatsachen möglich sei, sei ein Festhalten an der Rechtskraft des ursprünglichen Freispruchs ein unerträglicher Gerechtigkeitsverstoß, so die Begründung.

Wolfram Schädler, der Anwalt von Frederikes Vater, zeigte sich erfreut darüber, dass der Bundesrat die Neuregelung des Paragrafen 362 gebilligt hat. Er gehe davon aus, dass die Staatsanwaltschaft ein Wiederaufnahmeverfahren vorbereite, sagte Schädler der Berliner Zeitung. Hans von Möhlmann werde dem mutmaßlichen Mörder seiner Tochter hoffentlich bald in einem neuen Prozess Auge in Auge gegenübersitzen - vier Jahrzehnte nach dem Tod von Frederike.