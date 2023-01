Trotz Kritik: CDU-Fraktionschef wirbt für CO2-Abscheidung Brandenburgs CDU-Fraktionschef Jan Redmann will die Abtrennung und Nutzung von klimaschädlichem Kohlendioxid (CCS) trotz Widerstands in der Koalition in neue... dpa

ARCHIV - Brandenburgs CDU-Fraktionsvorsitzender Jan Redmann spricht während eines Interviews. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Potsdam -Brandenburgs CDU-Fraktionschef Jan Redmann will die Abtrennung und Nutzung von klimaschädlichem Kohlendioxid (CCS) trotz Widerstands in der Koalition in neuer Form vorantreiben. „Versuche haben gezeigt, dass CCS technisch funktioniert“, sagte Redmann der „Märkischen Allgemeinen“ (Dienstag). „Wir reden heute aber nicht mehr davon, Kohlendioxid bei uns in Brandenburg unterirdisch einzulagern.“ Es gehe darum, das Gas abzuspalten und per Pipeline zur Küste zu leiten, von wo es über Tankschiffe zu ausgebeuteten Erdgas-Lagerstätten unter der Nordsee gebracht werden könne.