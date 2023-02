Trudeau: Flugobjekt über Kanada abgeschossen Erst am Freitag gab es einen Abschuss über dem US-Bundesstaat Alaska. Nun ist auch im Norden Kanadas ein Flugobjekt aufgetaucht, das Rätsel aufgibt. dpa

ARCHIV - Ein Kampfjet der kanadischen Luftwaffe (Archivbild). ional Defence/dpa Cpl Peter Reed/Department of Nat

New York/Ottawa -Das rätselhafte Flugobjekt über dem Norden Kanadas ist von einem US-Kampfjet abgeschossen worden. Das teilte der kanadische Premier Justin Trudeau mit. „Ich habe den Abschuss eines nicht identifizierten Objekts angeordnet, das den kanadischen Luftraum verletzt hat“, schrieb Trudeau auf Twitter. Kurz zuvor hatte das Nordamerikanische Luftverteidigungskommando Norad mitgeteilt, dass nach dem Abschuss eines Flugobjekts über Alaska am Freitag ein Weiteres in großer Höhe über dem Norden Kanadas entdeckt worden war.