Trump-Anhänger demonstrieren vor Gerichtsgebäude in New York Donald Trump wird heute in New York vor Gericht erwartet. Als erstem ehemaligen US-Präsidenten steht ihm eine Anklage bevor. Vor dem Gericht versammeln sich ... dpa

New York -Kurz vor Verlesung einer historischen Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump in New York haben dessen Anhänger gegen das Verfahren protestiert. Dutzende Unterstützer des Republikaners versammelten sich am Dienstag in unmittelbarer Nähe des Gerichtsgebäudes in Manhattan.