Trump-Vertrauter Giuliani vor Geschworenenjury Beeinflussten Donald Trump und sein Lager die US-Wahl 2020? Mit dieser Frage beschäftigen sich unter anderem Strafermittler in Georgia. Auch Trumps ehemalige... dpa

Der Trump-Vertraute Rudy Giuliani ist das Ziel strafrechtlicher Ermittlungen im Zusammenhang mit der Wahl 2020. John Bazemore/AP/dpa

Washington -Der Anwalt des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, Rudy Giuliani, ist wegen strafrechtlicher Ermittlungen im Zusammenhang mit der Wahl 2020 vor einer Geschworenenjury im US-Bundesstaat Georgia erschienen. US-Medienberichten zufolge verbrachte er mehr als sechs Stunden in einem Gerichtsgebäude in Atlanta. Dort sei er von einer sogenannten Grand Jury befragt worden. Eine Grand Jury wird eingeschaltet, um Beweise in möglichen Verbrechensfällen zu prüfen und zu entscheiden, ob Anklage erhoben werden soll.