Trumps Steuerunterlagen sollen Freitag veröffentlicht werden Es ist der Abschluss eines fast vierjährigen Rechtsstreits - bis zuletzt hatte der ehemalige US-Präsident mit allen Mitteln versucht, die Dokumente unter Ver... dpa

Washington -Die Steuerunterlagen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump sollen am Freitag veröffentlicht werden. Das berichteten US-Medien in der Nacht unter Berufung auf Eingeweihte. Vergangene Woche hatte ein Kongressausschuss mit Mehrheit der Demokraten beschlossen, die Unterlagen zumindest in Teilen zu veröffentlichen. Das Datum war aber noch unklar, da sensible Daten wie Sozialversicherungsnummern noch geschwärzt werden mussten.