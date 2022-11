Tschechischer Botschafter zum 9. November: Nicht alle Mauern sind gleich

Heute gedenkt man des inzwischen 33. Jahrestages des berühmten Mauerfalls. Damit erreicht dieses geschichtsändernde Ereignis sozusagen das Alter Christi. Ein guter Anlass, über ihn sowie auch die Rolle der Mauern in der heutigen Welt nachzudenken. Doch bevor es so weit kommt, möchte ich schnell noch ein anderes Phänomen berühren. Nämlich die sprichwörtlichen Katzen. Von denen es heißt, dass – wenigstens nachts – alle Katzen grau und damit gleich seien. Die Frage ist, ob sich das Gleiche auch von den Mauern in den Krisenzeiten sagen lässt. Ich glaube, dass die richtige Antwort „Nein“ ist. Mitnichten sind alle Mauern original, es besteht aber ein gewisses Muster, welches den Beobachter schon darauf schließen lässt, mit welcher Art der Mauer er es zu tun hat.

Dieses Muster hat einen binaren Charakter. Es gibt einerseits Mauern, welche von den expansionistischen Regimen errichtet werden. Diesen Regimen sollten die Mauern bei deren Expansionen den geeigneten Schutz gewähren. Andererseits gibt es aber auch Mauern, die von den Objekten der potenziellen Expansionen errichtet sind. Ihre hauptsächliche Funktion ist defensiv, denn sie sollen die Angreifer fernhalten. Kein Wunder, dass, während die ersten Mauern gefürchtet und verabscheut sind, die anderen wenn nicht die öffentliche Popularität, dann zumindest den öffentlichen Respekt genießen. Das beste Beispiel für die erste Mauer-Sorte ist die unselige Berliner Mauer. Ihr Hauptsinn war, ungeachtet aller ideologischen Tiraden, zu markieren, von welcher Kampflinie der Ostblock eines Tages seinen Eroberungszug gegen den Westen ansetzen soll.

Wer möchte nicht ein Stückchen Mauer haben?

Für die andere Mauer-Sorte lassen sich zutreffende Beispiele schwieriger finden, denn Mauern als Objekte beinhalten immer zwangsweise auch etwas Separierendes, was den Menschen intuitiv nicht behagt. Gleichwohl, als ich in Irland diente, war ich beim Besuch in Belfast überrascht, wie viele Einwohner von dieser Stadt ihren Zaun an der Shankill Road eigentlich mögen. Der Grund dafür, wie ich aufgeklärt wurde, lag darin, dass dieser Zaun für die Menschen Frieden oder zumindest Ruhe bedeutete. Vielleicht noch besser passt in diese Kategorie die Idee der Errichtung eines gemeinsamen europäischen Schutzschirms, „European Sky Shield“; dieser Schirm, wenn auch unsichtbar, soll Mitgliedstaaten der EU vor potenziellen Bedrohungen seitens Russlands schützen, nachdem sich Russland, diesmal selbst und aus freien Stücken, zu seiner einstigen Reputation als Reich des Bösen bekannte.

Eins muss man aber auch den politisch verhassten Mauern lassen. Egal wie undemokratisch und brutal sie sein mögen, immer lassen sich freiheitliche, unkonventionelle Künstler finden, die imstande sind, sogar den verhasstesten Mauern eine romantische Dimension überzustülpen und ihnen damit den ikonischen Charakter zu verpassen. Auch hier kann die Berliner Mauer ein Vorbild sein. Die schönste Verbeugung vor ihrer Hässlichkeit kommt von Lou Reed in seinem ikonischen Song „Berlin“. Sie geht so: „In Berlin, by the wall/ You were five foot ten inches tall/ It was very nice/ Candlelight and Dubonnet on ice./ We were in a small café/ You could hear the guitars play/ It was very nice/ Oh honey, it was paradise.“ Seien wir ehrlich, wer möchte von diesem Paradies, das vor der verschlafenen Kulisse der Berliner Mauer mit Dubonnet auf Eis daherkam, auch nicht ein Stückchen haben?

Das russische Beispiel darf nicht Schule machen

Ich bin mir völlig klar, dass ein anderer Amerikaner, der Ex-Präsident Ronald Reagan, vor der gleichen Kulisse sein Gegenüber, Präsident Gorbatschow, aufgefordert hat, exakt diese Mauer niederzureißen. Und auch dieser Aufruf hat einen ikonischen Charakter angenommen. Nichtsdestotrotz sollte ich genötigt sein, die Berliner Ikonografie als einen Wettbewerb zu erfassen und dabei den Sieger auszumachen, dann würde der ästhetische Preis an Lou Reed und der ethische an Ronald Reagan gehen.

Doch das Thema der Mauern – wie man heute am Beispiel des russischen Kriegs gegen die Ukraine sieht – gehört auf keinen Fall in die Geschichte. Die Ukraine gemeinsam mit dem Westen ist bereits seit Monaten einem furchtbaren, neo-kolonialen Krieg Russlands ausgesetzt. Der einzige Zweck dieses Kriegs besteht darin, die größten territorialen Gewinne Russlands zu bringen, damit es – wie bereits wiederholt in der Geschichte – eigene hausgemachte Probleme auf Kosten der anderen lösen oder zumindest verdrängen könnte.

Doch es ist nicht genug. Der russische Krieg birgt in sich auch noch die Gefahr, dass im Fall, dass er erfolgreich wäre, das russische Beispiel womöglich viele Nachahmer finden würde. Aus der Inspiration könnte so schnell eine neue zivilisatorische Infektion werden, die es mit Covid im Hinblick auf das zerstörerische Potenzial aufnehmen könnte. Der Westen, oder besser gesagt die ganze zivilisierte Welt ist daher gut beraten, sich vor diesem Risiko, „der russischen Krankheit“, zu schützen.

Der Aufbau von Mauern und verschiedenen Barrieren kommt dabei zupass. Es ist nicht schön, aber es hilft. Diese Mauern sind unterschiedlicher Art. Es geht um eine Mischung von einhegenden und abschreckenden Maßnahmen. Ihr Ziel ist es nicht nur, Russland auf Distanz zu halten, sondern auch eine Art Demarkationslinie zu markieren, bis wohin das Territorium der Länder und Gesellschaften reicht, die einander noch vertrauen können und deswegen auch noch als globale oder globalisierte Partner untereinander vereint bleiben wollen.

Die Welt der Globalisierung hat aufgehört zu existieren

Kein Wunder, dass Russland in diesem Territorium des gegenseitigen Vertrauens und globalisierter Kooperation nichts zu suchen hat. Wenigstens solange es nicht sein Verhalten dermaßen verändert, dass man ihm wieder vertrauen kann. Die wichtigste Rolle wird beim Ermessen, ob Russland eine neue Chance verdient, selbstverständlich das meistgeprüfte Land spielen – die Ukraine. Im Moment ist es aber ausgeschlossen.

Man darf sich nichts vormachen. Die Welt der Globalisierung, so wie wir sie nach dem Mauerfall kennen und schätzen lernten, hat am 24. Februar 2022 mit dem russischen Krieg aufgehört zu existieren. Die Schutzmauern, auf die es nun zunehmend wieder ankommt, sind nicht etwas, worauf man stolz sein kann. Sie sind gleichwohl auf jeden Fall besser als Kriege. Wir können nur hoffen, dass die weitere Entwicklung in China den Westen nicht dazu bewegen mag, nun seine Version der Chinesischen Mauer zu errichten.

Zum Schluss möchte ich doch noch etwas Optimismus schöpfen. Ich fing mit einer kleinen Exkursion an, worin sich Mauern und Katzen voneinander unterscheiden. Ich will hoffen, dass die Russen – egal wie homogenisiert sie nun daherkommen mögen – in ihrem Wesen eher den Mauern und nicht den Katzen ähneln. Ich will hoffen, dass auch sie nicht alle gleich sind und dass wir mit ihrer Hilfe uns eines Tages, Ronald Reagan gleich, auffordern werden können, die Mauer, die uns heute von dem Reich des Bösen trennt, niederzureißen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

