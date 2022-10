Tschetschenenchef Kadyrow: Kriegsführung gegen Kiew schwach Ramsan Kadyrow führt Tschetschenien mit harter Hand. Den russischen Einmarsch in die Ukraine unterstützt er vorbehaltlos. Mit der Kriegsführung ist er aber n... dpa

Moskau -Der berüchtigte Machthaber der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, hat erneut seinen Unmut mit dem Kriegsverlauf in der Ukraine bekundet. „Früher haben wir immer gesagt, dass wir eine militärische Spezialoperation auf dem Territorium der Ukraine führen, aber der Krieg findet bereits auf unserem Territorium statt“, sagte Kadyrow am Dienstag in seinem Telegram-Kanal. Er sei damit sehr unzufrieden. Zugleich drohte er den westlichen Unterstützer-Ländern der Ukraine mit Vernichtung.