Seit ich in Amsterdam wohne, gibt es zwei Situationen im Umgang mit anderen Menschen, in denen ich mich regelmäßig peinlich benehme. Zum einen sind das Begrüßungen, denn während mir mein Gegenüber schon die Wange zum Kuss hinhält, probiere ich vergeblich, mich an die ungeschriebenen Gesetze dieser Küsserei zu erinnern.

Peinlich sind mir auch niederländische Abschiede, vor allem weil ich noch eine adäquate niederländische Übersetzung für „Tschüss!“ suche. Das Universalgrußwort „Dag!“ ist mir zu formell und unpersönlich, „Doei!“ oder „Doeg“ klingen wiederum unseriös, wie etwa „Tschüssi“ oder „Tschüssikowski“ im Deutschen. Wenn die Situation es zulässt, würde ich also immer einen polnischen Abschied – einfach gehen ohne Tschüss zu sagen – dem niederländischen Abschied vorziehen.