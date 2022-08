TU-Präsidentin in neuen Zukunftsrat der Regierung berufen Die Präsidentin der Technischen Universität Berlin (TU), Geraldine Rauch, ist von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in den neu eingerichteten Zukunftsrat der B... dpa

Berlin -Die Präsidentin der Technischen Universität Berlin (TU), Geraldine Rauch, ist von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in den neu eingerichteten Zukunftsrat der Bundesregierung berufen worden. Das teilte die TU am Donnerstag mit. Der im Juli eingesetzte Rat nimmt neue Entwicklungen im Innovationskreislauf in den Blick und erarbeitet Vorschläge etwa zur Stärkung des Forschungs- und Innovationssystems. Das Beratungsgremium, dem Vertreterinnen aus Wissenschaft und Unternehmen angehören, löst das vorangegangene Format des Innovationsdialogs zwischen Bundesregierung, Wirtschaft und Wissenschaft ab.