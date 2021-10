Die angedrohte Ausweisung von zehn westlichen Diplomaten aus der Türkei hat die Landeswährung Lira auf ein Rekordtief absacken lassen. Am frühen Montagmorgen wurden 9,80 Lira für einen Dollar verlangt, dann erholte sich der Kurs leicht und lag bei 9,73 Lira. Die türkische Währung ist seit Jahresbeginn gegenüber dem Dollar bereits um 24 Prozent gefallen. Auch gegenüber dem Euro gab die Lira stark nach.

Die türkische Währung ist stark unter Druck; erst vergangene Woche war sie gefallen, nachdem die türkische Zentralbank den Leitzins trotz hoher Inflation deutlich gesenkt hatte. Der Analyst Timothy Ash von Bluebay Asset Management erklärte am Montag, die drohende Ausweisung der Diplomaten werde Erdogan schaden. Die zehn Länder könnten Deals mit der Regierung Erdogan zurücknehmen und ihre Investitionstätigkeit zurückfahren.

Grund für den aktuellen Konflikt ist der Fall des seit 2017 inhaftierten Kulturförderers Osman Kavala. Der 64-Jährige ist seit langem ein rotes Tuch für Erdogan. Der Philanthrop stammt aus einer reichen Unternehmerfamilie. Er finanziert zivilgesellschaftliche Projekte, die sich für Minderheiten und kulturelle Verständigung einsetzen und arbeitet dabei auch mit Europa zusammen. Für Erdogan ist Kavala Teil einer ausländischen Verschwörung mit dem Ziel, ihn zu stürzen. Seit Jahren muss Kavala wegen immer neuer Anschuldigungen in Untersuchungshaft bleiben. Ihm werden ein Umsturzversuch sowie politische und militärische Spionage vorgeworfen.

Mit ihrer schriftlichen Erklärung von vergangener Woche pochen die Botschafter auf die Einhaltung eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Der hatte schon 2019 Kavalas Freilassung gefordert, die Türkei setzt das Urteil aber nicht um. Im Westen rätseln die Partner, warum Erdogan nicht versöhnlicher vorgeht und klein beigibt. Doch Erdogan hat Gründe für seinen Poker. Sie sind allerdings kein Zeichen der Stärke, sondern eher in einer fundamentalen Schwäche begründet.

Verfall der Lira ist Hauptproblem von Erdogan

Erdogan versteht sich als Schutzherr der Muslime auf der ganzen Welt. Dieses Konzept ist eine militante Weiterentwicklung des globalen Ansatzes einer gemeinsamen islamischen Identität, die Erdogan vor vielen Jahren mit seinem damaligen spirituellen Mentor, dem Prediger Fethullah Gülen, versucht hatte: Die Gülen-Bewegung errichtete Schulen, Kindergärten und Bildungseinrichtungen in der ganzen Welt, vor allem in Zentralasien und Afrika, aber auch in Deutschland und anderen europäischen Staaten. Der in Pennsylvania lebende Gülen und Erdogan gerieten vor einigen Jahren aneinander.

Erdogan verdächtigt Gülen, ein Mann der CIA zu sein. Die Anhänger Gülens, die „Fetö“-Terroristen, steckten hinter dem gescheiterten Putsch, den Erdogan immer noch als versteckte Operation des Westens sieht. Trotz aller Repression kann sich Erdogan seiner Macht nicht sicher sein: Die Gülen-Leute haben den ganzen Staatsapparat unterwandert – und Erdogan weiß das, weil er anfangs ja Teil dieser Bewegung gewesen ist. Daher möchte Erdogan Leute, die er dem Gülen-Umfeld zuordnet, nur in Form eines Gegengeschäfts freilassen. Ein solches kann ihm die EU nicht anbieten. Den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sieht Erdogan eher als Ausdruck der Dekadenz im Westen: In seiner Gülen-Zeit hatte Erdogan unverhohlen gesagt, dass er eine islamische Gesellschaft wolle. Prediger Gülen hatte mehrfach gesagt, dass der Islam über der westlichen Rechtsordnung steht.

Erdogans Hauptproblem ist jedoch der Verfall der Lira. Die Preise steigen, die Inflation rast, die Unzufriedenheit der Leute wächst. Die wirtschaftliche Lage wird durch die hohen Kriegskosten verschärft: Erdogan ist in einer völkerrechtswidrigen Invasion in Syrien eingedrungen und muss nun einen hohen Aufwand betreiben, um die Truppen weiter zu finanzieren. Im Sinne des Gülenschen Globalismus unterstützt Erdogan auch andere muslimische Expansionsbestrebungen. So kämpfen seine Leute an der Seite von Aserbaidschan, er unterstützt die Rohingya in China und ist auch in Afrika weiter an vielen Orten engagiert.

Erdogan versucht die finanzielle Lage durch zwei Einnahmequellen zu stabilisieren: Im Mittelmeer will die Türkei Erdgas fördern und riskiert den offenen Konflikt mit Frankreich, Griechenland, Zypern und der EU. Zugleich hat Erdogan erkannt, dass die EU in der Frage der Migranten auf ihn angewiesen ist: Er hält nach eigenen Angaben etwa zwei Millionen Flüchtlinge in der Türkei, damit die EU diese nicht aufnehmen muss. Hier leistet die Türkei eine beachtliche humanitäre Hilfe, doch ist diese nicht uneigennützig: Jene Flüchtlinge, die sich integrieren, werden in den türkischen Arbeitsmarkt eingegliedert. Die anderen sind für die Türkei ein Faustpfand: Die EU muss in den kommenden Wochen ein neues Abkommen abschließen. Dieses wird Erdogan weitere Milliarden einbringen.

Für die EU ist der von Bundeskanzlerin Angela Merkel eingefädelte Flüchtlingsdeal mit Erdogan alternativlos. Denn die Öffnung der Grenzen wäre für die EU ein Desaster: Sie ist auf einen weiteren Zuzug von Migranten nicht vorbereitet, im Gegenteil: Die Ablehnung ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Die mit der Pandemie einhergehende Angst vor fremden Menschen ohne Impfpass dürfte die Stimmung gegen Migranten weiter eingetrübt haben.

Vor diesem Hintergrund dürfte Erdogan auch den Fall Kavala sehen: Er will einen neuen Deal und weiß, dass die EU einen solchen ebenso braucht. Das Geld aus Brüssel wird die wirtschaftliche Lage zwar nicht vollständig entspannen. Eine Erleichterung stellt sie auf jeden Fall dar, und auf diese dürfte Erdogan setzen.