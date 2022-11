Übergriff auf Zeltlager von Exil-Iranern: Keine Verletzten Erneuter Zwischenfall in einem Protest-Lager von Exil-Iranern in Berlin: Ein junger Mann macht sich erst an den Transparenten zu schaffen und bedroht die Dem... dpa

ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Berlin -Ein 26-jähriger Mann hat in Berlin Exil-Iraner bedroht, die mit einem Zeltlager für Frauenrechte und Demokratie in ihrem Heimatland demonstrieren. Der Täter hatte ersten Erkenntnissen zufolge am Samstagabend zunächst ein Schild der Aktivisten zerstört, wie die Polizei mitteilte. Als diese ihn und seine Begleiter zur Rede gestellt hätten, sei er zunächst mit dem Schild davon gelaufen.