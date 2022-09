Überlasteter Rettungsdienst: Senatorin kündigt Reformen an Mit einer ganzen Reihe von Änderungen will Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) den überlasteten Rettungsdienst der Feuerwehr reformieren. Auf einer Pe... dpa

Berlin -Mit einer ganzen Reihe von Änderungen will Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) den überlasteten Rettungsdienst der Feuerwehr reformieren. Auf einer Personalversammlung der Feuerwehr kündigte Spranger am Donnerstag ein Maßnahmenpaket mit 20 Vorschlägen an, um die Situation kurz- bis mittelfristig zu verbessern.