Im gesamten Bundesgebiet gehen seit Wochen Menschen bei Demonstrationen und „Spaziergängen“ auf die Straße. Dazu meldete die dpa am Dienstag: „In verschiedenen Städten Deutschlands haben am Montagabend erneut mehrere Zehntausend Menschen gegen eine allgemeine Impfpflicht und die Corona-Maßnahmen demonstriert.“ Doch diese Zahl ist falsch, wie Recherchen der Berliner Zeitung zeigen.

Die Polizeipräsidien und Innenministerien der Bundesländer teilten auf Anfrage jetzt die tatsächlichen Teilnehmerzahlen mit. Deutschlandweit ergibt sich damit eine Zahl von mehr als 382.500 Menschen allein am vergangenen Montag.

Die Teilnehmerzahlen in den Bundesländern im Überblick:

Baden-Württemberg: Nach Angaben des Innenministeriums beteiligten sich am vergangenen Montag landesweit etwa 74.000 Personen an 355 Versammlungen mit Corona-Bezug.

Bayern: Laut Staatsministerium des Innern nahmen an dem Tag an rund 150 Versammlungen rund 67.000 Personen teil.

Brandenburg: Nach groben Schätzungen des Polizeipräsidiums beteiligten sich an 99 Versammlungen landesweit insgesamt etwa 25.000 Personen.

Bremen: Laut Polizei versammelten sich in der Spitze etwa 200 Menschen zu einer angemeldeten Kundgebung.

Berlin: In der Hauptstadt gingen nach Angaben der Polizei am Montag etwa 7000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße.

Hamburg: Am Montagabend nahmen in Hamburg etwa 850 Teilnehmer an Demonstrationen in Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Politik teil.

Hessen: Insgesamt beteiligten sich laut Innenministerium an landesweit 139 Corona-Maßnahmen-kritischen Veranstaltungen rund 19.000 Personen.

Mecklenburg-Vorpommern: Das Innenministerium zählte 20.361 Teilnehmer an 65 Versammlungen.

Niedersachsen: Insgesamt nahmen etwa 14.450 Personen an 170 Versammlungen teil, auf denen sich die Teilnehmenden kritisch gegenüber den aktuellen Maßnahmen äußerten.

Nordrhein-Westfalen: Die Gesamtzahl der Demonstrationsteilnehmer, die sich an dem Tag gegen die Corona-Maßnahmen richteten, belief sich laut Innenministerium auf 37.000 Teilnehmer.

Rheinland-Pfalz: Die Polizei registrierte am Montag landesweit etwa 9800 Teilnehmer.

Sachsen: Das Staatsministerium des Inneren meldet Teilnehmer: 52.907 bei 176 Veranstaltungen.

Sachsen-Anhalt: Nach Angaben des Innenministeriums nahmen an 61 Veranstaltungen rund 19.000 Menschen teil.

Saarland: Das Landespolizeipräsidium registrierte circa 1.250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die an Demonstrationen und „Spaziergängen“ gegen die Corona-Politik am Montag dieser Woche im Saarland teilnahmen.

Schleswig-Holstein: Das Landespolizeiamt registrierte bei 78 Versammlungen etwa 9225 Teilnehmer.

Thüringen: Landesweit beteiligten sich etwa 26.500 Maßnahmenkritiker an 76 Veranstaltungen, berichtet die Landespolizeidirektion Thüringen.

Einige Länder meldeten von sich auch die Teilnehmerzahlen der Gegenveranstaltungen. In Bremen hätten sich vereinzelt Gegendemonstranten im Stadtgebiet aufgehalten, berichtet die Polizei. In Schleswig-Holstein hätten sich bei 18 Versammlungen insgesamt 2079 Teilnehmer versammelt, so das Innenministerium. Aus Nordrhein-Westfalen werden rund 5200 Gegendemonstranten bei 36 Veranstaltungen gemeldet. Hessen meldet 16 Gegenveranstaltungen mit etwa 1900 Teilnehmern, Sachsen 1462 Teilnehmer bei 20 Gegenveranstaltungen und Berlin von 7450 Gegendemonstranten.