Über das Verhältnis, das wir zu Russland nicht haben werden

Wird Deutschland mit Russland in naher Zukunft ein gutes Verhältnis aufbauen können? Das ist eher ausgeschlossen. Die Gründe erklärt Klaus Bachmann in einem Gastbeitrag.

Im Juni des vergangenen Jahres, nach der Entdeckung der Massengräber vor Kiew und der Bombardierung Mariupols, erregte Scholz-Berater Jens Plötner die Gemüter, als er bei einer Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) feststellte: „Mit 20 Mardern kann man viele Zeitungsseiten füllen, aber größere Artikel darüber, wie in Zukunft unser Verhältnis zu Russland sein wird, gibt es weniger.“ Das aber sei eine „mindestens genauso spannende und relevante Frage“, über die man diskutieren und wozu es auch mal einen öffentlichen Diskurs geben könnte.

Ich finde, der Mann hat recht. Erstens, weil es tatsächlich nicht allzu viele Artikel darüber gibt, und zweitens, weil das wirklich eine spannende und relevante Frage ist. Der Satz wurde damals diametral anders verstanden, nicht als Tatsachenfeststellung, sondern als Aufruf zur Rückkehr zum „business as usual“ im Verhältnis zu Russland: „Vergesst mal den Krieg und denkt mal an Russland“.

Ob der Satz so gemeint war, weiß ich nicht. Ich kann weder die Gedanken von Kanzlern noch von Kanzlerberatern lesen und ehrlich gesagt ist das eine Fähigkeit, deren Mangel ich gar nicht bedauere. Ich fürchte mich ein wenig davor, was ich dabei erfahren könnte. Einen öffentlichen Diskurs über das Verhältnis zu Russland kann ich auch nicht initiieren. Deshalb habe ich mir ersatzweise überlegt, wie denn das Verhältnis der Bundesrepublik zu Russland aussehen könnte, sollte der Krieg erst einmal vorbei sein. Das Ergebnis ist tatsächlich so spannend und relevant wie Plötner vermutete: Verglichen mit der Zeit vor dem Februar 2022 werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach gar kein Verhältnis zu Russland haben. Und zwar unabhängig davon, ob wir das auch so wollen oder nicht.

Kein Handel nach ganz viel Wandel

Ich beginne jetzt einmal, wie es sich zum Jahresanfang gehört, mit dem optimistischsten Szenario, das man sich so ausdenken kann, obwohl es zugleich auch das am wenigsten wahrscheinliche ist: dass Russland nämlich in ein paar Monaten genauso demokratisch, pluralistisch, marktwirtschaftlich und pro-westlich wird, wie wir uns das nach dem Zerfall der UdSSR immer selbst vorgegaukelt haben. Sie erinnern sich, wie die Bundesrepublik aus Dankbarkeit für den Rückzug der Roten Armee aus Ostdeutschland den Rotarmisten in Russland Wohnungen baute, die seltsamerweise aber schon nach kurzer Zeit gar nicht von einfachen Mannschaftsgraden, sondern von höheren Offizieren bewohnt wurden?

Wie wir – obwohl das hauptsächlich die USA betrifft – den Wahlkampf von Boris Jelzin unterstützten, der dann 1993, als die Duma ihn abberufen wollte, selbige in Stücke schießen ließ? Wir, der sogenannte Westen, zwangen damals die Ukraine mit Sanktionen, alle sowjetischen Atomwaffen auf ihrem Gebiet an das demokratische Russland zu übergeben, weil es ja sicherer ist, solche gefährlichen Waffen einer demokratischen und pro-westlichen Regierung zu geben, die ihre Abgeordneten erschießt, als sie einer demokratischen pro-westlichen Regierung zu lassen, die das nicht tut. Man sieht, die Illusionen über das demokratische Russland begannen weder mit Putins Machtübernahme noch mit der Annexion der Krim 2014. Sie waren, so muss man wohl im Nachhinein gestehen, weitgehend unabhängig von dem, was sich in Russland tatsächlich abspielte.

Droht der Putsch? Putsche machen ein Land aber selten demokratischer

Damals also erschien uns Russland als demokratisch und tendenziell pro-westlich. Gehen wir also davon aus, dass sich dieser Traum – man könnte ihn auch eine Chimäre nennen – 30 Jahre später unter einem Präsidenten erfüllt, der noch um einiges autoritärer und aggressiver ist, als es Jelzin damals war. Und in der Ukraine zu Tausenden russische Soldaten in den Tod schickt, ohne mit der Wimper zu zucken. Unwahrscheinlich? Na gut, dann gehen wir davon aus, er wird gestürzt.

Idealerweise sollte das das russische Volk erledigen, aber das russische Volk ist vorübergehend unpässlich und nur begrenzt handlungsfähig, also ungefähr so wie damals Boris Jelzin. Eine Opposition gibt es in Russland nicht mehr, jedenfalls nicht außerhalb vom Westen mitfinanzierter Exilmedien und Diaspora-Zirkel. Putin müsste also von friedliebenden Oligarchen oder Geheimdienstgenerälen oder von seinem Adlatus, Verteidigungsminister Sergej Schojgu, weggeputscht werden.

Putsche machen ein Land aber selten demokratischer, wenn wir jetzt mal von der portugiesischen Nelkenrevolution absehen. Die möglichen Putschisten sind bisher auch nicht gerade durch besondere Friedensliebe aufgefallen. Aber das waren Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff ja auch nicht, als sie 1918 plötzlich von der Reichsregierung einen sofortigen Waffenstillstand forderten. Das ist in ungefähr wohl das Szenario, das der ukrainischen Regierung vorschwebt: ein kriegsmüdes Russland, das Frieden schließt, weil die Front zusammenbricht und ohne einen sofortigen Waffenstillstand eine ungeordnete Heimkehr der Frontsoldaten droht, die dann plündernd und brandschatzend den Kreml belagern und – was Gott und Patriarch Kirill verhindern mögen – wie weiland einige Tausend fehlgeleiteter Reichswehr-Soldaten dann womöglich das fordern, was Putin angeblich auch will: die Machtübernahme durch Arbeiter- und Soldatenräte und die Errichtung einer Sowjetrepublik.

„Wann wird endlich alles besser?“

Vielleicht würde Russland in den Jahren danach dann trotzdem demokratisch, zum Beispiel, weil sich dieses Mal dann die Menschewiken statt der Bolschewiken durchsetzen. Plötners Frage würde dadurch aber nicht beantwortet: Zu einem Russland, das es dann zumindest eine Zeitlang gar nicht mehr gäbe, weil es in Anarchie, Bürgerkrieg, Räteherrschaft versinken würde, hätte die Bundesrepublik auch kein Verhältnis.

Das deutsch-russische Verhältnis würde sich dann darauf reduzieren, russische Flüchtlinge aufzunehmen, während die USA damit beschäftigt wären, das strategische Atomwaffenarsenal Russlands unter Kontrolle zu bekommen und die damit befassten Experten, Generäle und Wissenschaftler nach Florida zu evakuieren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das wünschen würde, wenn ich ukrainischer Präsident wäre. Aber das hatte Plötner vermutlich auch nicht gemeint mit seiner Frage. Es bringt uns aber zum nächsten Szenario, das mit einem ukrainischen Vorkriegs-Sprichwort beginnt: „Wann wird endlich alles besser?“ – „Das war es doch schon.“

Kein Handel nach wenig Wandel

Nach dieser Logik würde Putin dann zwar weggeputscht, aber durch nationalistische Hardliner ersetzt, denen der bisherige Kurs zu weich, nachgiebig und Ukraine-freundlich war. Ich will das jetzt nicht weiter im Detail ausmalen, denn jeder, der im Geschichtsunterricht aufgepasst hat, weiß ja, wer auf die als Verzichtspolitiker und Verräter beschimpften Politiker in der Weimarer Republik folgte. Eins ist aber auch klar: Mit einem solchen Russland hätte Deutschland dann vermutlich ein noch schlechteres Verhältnis als mit dem Russland Putins.

Daraus folgt ein paradoxer Schluss: Das bestmögliche Verhältnis, das wir unter den gegebenen Umständen mit Russland haben können, ist das, das wir gerade haben. Es ist das Verhältnis zu einem Russland, das von Putin regiert wird, das in der Ukraine eine Art Vernichtungskrieg gegen die Zivilbevölkerung führt, weil es ihr militärisch nicht mehr Herr werden kann und mit dem die wirtschaftlichen und diplomatischen Beziehungen auf ein Minimum reduziert sind, so sehr, dass nicht mal mehr so viel Spielraum nach unten bleibt, um für den Fall, dass wieder ein russischer Dissident vergiftet oder in Deutschland ermordet wird, den einen oder anderen Diplomaten ausweisen zu können. So ist es halt: Wir haben einen Zustand erreicht, an dem unser Verhältnis zu Russland nicht mehr schlechter, aber auch nicht mehr besser werden kann. Ich habe so meine Zweifel, ob Herr Plötner diese Antwort zufrieden stellt. Vielleicht hat er seine Frage ja auch ganz anders gemeint: Dass sich nämlich gar nicht Russland, sondern die Bundesrepublik verändern muss, damit sich das Verhältnis zu Russland bessert.

Handeln für den Wandel

Stellen wir uns vor, durch Bundeskanzler Olaf Scholz geht eines Morgens ein ähnlicher Ruck, wie er Bundespräsident Roman Herzog 1997 in seiner berühmten Rede vorschwebte und er beschließt von einem auf den anderen Tag, seine Richtlinienkompetenz dreimaltäglich anzuwenden und zwar so, wie das seine Partei insgeheim von ihm erwartet. Dann würde Christine Lambrecht Vizekanzlerin für sofortige Abrüstung in einer SPD-Minderheitsregierung, die auf der Stelle alle Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen, die 5000 Helme zurückfordern und Bundeswehr-Kampftaucher zur Reparatur der gesprengten Gaspipelines in die Nordsee schickt.

Das würde aber nicht dazu führen, dass Selenskyj in Hindenburgs und Ludendorffs Fußstapfen treten und nach Compiègne oder Rostov am Don pilgern würde, um einen sofortigen Waffenstillstand anzubieten, denn er hätte dann ja noch immer die Waffen, die ihm die USA, Großbritannien, Polen, Frankreich und große Teile des Restes der Welt geliefert haben. Auch Russland würde deshalb wohl kaum den Krieg beenden. Aber sein Verhältnis zu Deutschland würde sich schnell und radikal verbessern, die Treibstoffpreise und die Gaspreise würden sinken.

Die anderen EU-Mitgliedsländern müssten dann entweder auch wieder russisches Öl mit Tankern und Gas über die Nordstream-Pipelines beziehen, oder sie müssten Deutschland aus dem EU-Binnenmarkt werfen und mit Russland-ähnlichen Sanktionen überziehen, um zu verhindern, dass die billigen russischen Rohstoffe über Deutschland in den Binnenmarkt kommen und sich dort mit norwegischem Gas und Gas und Öl aus den Emiraten vermischen und neue Devisen in den russischen Staatshaushalt spülen. Da man aber niemanden gegen seinen Willen aus EU oder NATO entfernen kann, müsste Frankreich mit den anderen EU-Ländern die EU und die USA und Kanada die Nato neu gründen. Ohne Deutschland. Das wäre dann eine extreme Version dessen, was Olaf Scholz angeblich auf keinen Fall will: einen deutschen Sonderweg.

Man sieht, es ist durchaus möglich, das Verhältnis zu Russland zu verbessern, aber es hat einen hohen Preis. Das scheinen auch die Autoren aller Frieden-jetzt-Petitionen der letzten Monate zu ahnen, denn sie haben alle darauf verzichtet, einen deutschen Rückzug aus Nato und EU zu verlangen und stattdessen nur an Scholz appelliert, er möge sich dafür einsetzen, dass andere – in der Regel die USA – ihre Politik ändern. Ein ist ein guter Indikator dafür, dass das deutsche Verhältnis zu Russland zurzeit gar nicht in Berlin, sondern in Washington bestimmt wird. Wo es übrigens auch sehr wenig Zeitungsartikel über unser künftiges Verhältnis zu Russland gibt, obwohl die wohl noch spannender und relevanter wären als Artikel in deutschen Medien.

Weniger Handel durch Selbst-Wandel

Rechtzeitig zu Neujahr hat die Bundesregierung auf Facebook ein Schaubild veröffentlicht, auf dem sie sich dafür lobt, dass sie im neuen Jahr kein Öl mehr aus Russland bezieht. Es kann durchaus sein, dass sie trotzdem weiter russisches Öl bezieht, aber das kommt dann eben nicht über eine Pipeline nach Schwedt, sondern über einen Tanker aus Indien. Der Erfolg sei ihr gegönnt. Zumal sie auch keine Steinkohle und kein Gas mehr aus Russland bezieht. Die Liste von dem, was die Bundesrepublik alles nicht mehr aus Russland bezieht ist so lang wie die Liste dessen, was sie auch nicht mehr nach Russland exportiert. Allen Unken- und Lobbyistenrufen vom Frühjahr zum Trotz ist die Wirtschaft nicht zusammengebrochen, es gibt keine Massenarbeitslosigkeit und auch keine Hungermärsche. Die Staatsverschuldung ist drastisch angestiegen, die Inflation hält sich im EU-Vergleich ebenso in Grenzen wie die Umlaufrendite, die Finanzminister Christian Lindner für neue Schulden bezahlen muss. Es gab weder einen Blackout noch herrscht Gasmangel. Die Welt der Deutschen hat wieder einmal darauf verzichtet, unterzugehen.

Eine andere Welt ist dafür untergegangen. Die Welt all derer, die auf eine Rückkehr zu „business as usual“ gehofft haben. Seit der groß angelegten russischen Invasion in die Ukraine im Februar 2022 ist der deutsche Russlandhandel regelrecht zusammengebrochen. Der Export nach Russland ging um fast 53 Prozent zurück. Er betrug im September 2022, als diese Zahlen vom Bundesamt für Statistik erhoben wurden, gerade mal noch ein 0,7 Prozent aller deutschen Exporte. Der Import aus Russland fiel um knapp 38 Prozent, wurde aber durch den drastischen Anstieg der Öl- und Gaspreise auf den Weltmärkten abgefedert.

Rechnet man das heraus, brachen die deutschen Russland-Importe um zwei Drittel ein. Mit dem Ende der Öl-, Gas- und Steinkohleimporte dürften diese Werte noch weiter sinken. Deutsche Investoren ziehen sich übrigens schon seit 2011 aus Russland zurück, offenbar hörten sie das Gras dort besser wachsen als die Diplomaten und Politiker. Konkrete Zahlen dazu gibt es nicht, weil sie nicht präzise erfassbar sind, wie ein Bericht des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags verrät. Viele Firmen sind übrigens gar nicht wegen der Sanktionen gegangen, sondern wegen des öffentlichen Drucks im Westen, weil sie wegen der Zwangsmobilisierung wehrfähiger Männer und deren Exodus ins Ausland sowie dem Einbrechen der Kaufkraft und der Zwangsbewirtschaftung des Rubel entweder nichts mehr herstellen oder nichts mehr verkaufen können. Manche haben ihren russischen Angestellten sogar geholfen, sich ins Ausland abzusetzen.

Die Folgen für Wirtschaftswachstum, Arbeitsmarkt und Außenhandel der Bundesrepublik waren überschaubar. Dass die Horrorszenarien von BASF-Vertretern und Gaslobbyisten Frühjahr 2022 nicht wahr geworden sind, lag vor allem daran, dass unsere Manager diese Einbußen schnell kompensiert haben. Die deutschen Exporte in die USA sind im gleichen Zeitraum (von September 2021 auf September 2022) um 43 Prozent gestiegen und unsere Importe aus China haben auch stark zugenommen. Selbst die schärfsten Kritiker von Freihandelsabkommen haben inzwischen gemerkt, dass es auf dieser Welt Dinge gibt, die noch schlimmer sind als amerikanische Chlorhühnchen und Schiedsgerichte für Investoren: einen Nachbar wie Russland zu haben, zum Beispiel. Und selbst dem zynischsten Manager dürfte inzwischen klargeworden sein, dass Länder, deren Regierungen ihre eigene Bevölkerung unterdrücken, instabiler und damit riskantere Handelspartner und Investitionsstandorte sind als Länder mit demokratischen Regierungen.

Stellen wir uns jetzt einmal vor, dass als Ersatz für des Fehlen eines logischen und wahrscheinlichen Demokratisierungsszenarios für Russland der Erzengel Michael auf die Erde herabsteigt, wie weiland Michael Rust 1987 auf dem Roten Platz landet und Russland zu einem sofortigen Friedensschluss zwingt. Dann müsste „business as usual“ ja bedeuten, dass Robert Habeck auf der Stelle die LNG-Terminals abreißen lässt und die verschiedenen Nordstream-Pipelines wieder in Betrieb nimmt, die langfristigen Lieferverträge über Gas mit den Emiraten und Norwegen kündigt und russisches Erdöl nach Schwedt pumpt, was das Zeug hält.

Da dann die Preise natürlich sinken, können wir fröhlich zur massenweisen Verschwendung fossiler Brennstoffe zurückkehren und die Erde damit mühelos um 3 oder 4 Grad erhitzen. Die Klimaziele, die wir wegen des Kriegsausbruchs nicht einhalten konnten, können wir dann nicht mehr einhalten, weil der Krieg zu Ende ist. Nur: Wer befiehlt der deutschen Wirtschaft dann, den Handel mit den USA und dem Rest der Welt so zurückzuschrauben, dass wir unsere Güter wieder in ein instabiles, unberechenbares, aggressives Russland exportieren und von dort billige Rohstoffe beziehen können, damit Russland mit unserer Technik und den Einnahmen aus seinen Exporten dann den nächsten Krieg so vorbereiten kann, dass er nicht in den Sümpfen vor Kiew im Matsch versinkt?

Kein Handel wegen Mangel an Wandel

Der russische Einmarsch in die Ukraine hat zwischen Russland und dem Westen einen ganz und gar nicht märchenhaften Wald ohne Widerkehr geschaffen, der „business as usual“ auch dann verhindert, wenn wir es ganz arg wollen. Das größte Hindernis dafür ist nämlich Russland selbst. Kein Russland, wie sehr man es sich auch immer schönreden mag, garantiert dauerhaft Frieden. Bleibt Putin, bleiben seine Pläne, die er in seinen Reden ausführlich dargelegt hat: Er will die europäische Sicherheitsarchitektur auf den Kopf stellen, die baltischen Staaten und Polen aus der Nato lösen und um ein russisches Imperium herum einen Gürtel aus Staaten gründen, deren Regierungen von Moskau aus gelenkt werden, ungefähr so, wie das mit der Ukraine unter Präsident Viktor Janukowitsch funktioniert hat, nur eben ohne Maidan und „bunte Revolutionen“.

Ein Russland ohne Putin kann noch aggressiver und noch instabiler sein als eines mit ihm. Aber selbst bei einem wundersamerweise demokratisch, berechenbar und friedlich gewordenen Russland wird es zumindest auf Jahre hinaus keine Garantie geben, dass es auch friedlich bleiben wird. Niemand kann dafür sorgen, dass es Frieden will. Man kann nur dafür sorgen, dass es nicht mehr Krieg führen kann. Da eine westliche Besatzung des Landes nach dem Vorbild der Rheinlandbesetzung oder der alliierten Besatzungszonen in Deutschland schon wegen der Größe des Territoriums unmöglich ist, bleiben nur Sanktionen. Daran ändert sich nicht einmal dann etwas, wenn Russland in einem Bürgerkrieg oder Zusammenbruch wie Jugoslawien, das Habsburgerreich oder wie die UdSSR in ethnische Teilrepubliken zerfallen sollte. Auch ein kleineres Kern-Russland wird zu groß sein, um besetzt zu werden. Aber zu diesem Russland, egal wie es aussehen wird, werden wir kein Verhältnis mehr haben wie vor dem Februar 2022.

Damals gab es nicht nur in Deutschland jede Menge Politiker, die überzeugt waren, „man“ brauche Russland als Partner, um globale Herausforderungen anzugehen: vom Klimawandel über den Krieg in Syrien, von der Flüchtlingskrise bis zum iranischen und nordkoreanischen Atomprogramm und weil es eben mit seinem Veto den UN-Sicherheitsrat blockieren kann.

„Business as usual“ ist mit Burkina Faso leichter als mit Russland

Nun ist klar: Russland ist bei der Lösung dieser Probleme nicht hilfreich, es ist Teil des Problems, nicht die Lösung. Es boykottiert Klimakonferenzen, heizt den Krieg in Syrien und die Flüchtlingskrise an, bastelt an einer Allianz mit dem Iran und kauft dort Drohnen nach, wenn die eigenen Raketen in der Ukraine ausgehen und blockiert den UN-Sicherheitsrat, um sich selbst vor Kritik zu schützen. Und statt Russland, wie es auch nach den russischen Einmärschen in Georgien 2008, in der Ostukraine 2014 und der Krim-Annexion noch üblich war, „an Bord zu holen“, verhandeln die westlichen Staaten jetzt darüber, wie man das russische Veto durch Mehrheitsbeschlüsse in der UN-Generalversammlung umgehen kann – zum Beispiel, um ein UN-Sondertribunal zu gründen, das russische Kriegsverbrecher anklagen kann.

Schon 2014 waren übrigens auch die Niederlande, Polen, Italien oder die Visegrád-Staaten bereits größere Handelspartner für die Bundesrepublik als Russland. Rational erklärbar war die bundesdeutsche Russland-Nostalgie nie. Der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt hat die Sowjetunion wegen ihrer technologischen Rückständigkeit einmal als „Obervolta mit Raketen“ bezeichnet. Obervolta heißt inzwischen Burkina Faso, mit Hauptstadt Ouagadougou. Es hat siebenmal weniger Einwohner als Russland, aber es ist inzwischen von Deutschland aus einfacher zu erreichen als Moskau – mit einmal Umsteigen über Brüssel. Wer nach Moskau fliegen will, um dort zu versuchen, „business as usual“ zu machen, muss komplizierte Umwege nehmen, im günstigsten Fall über Serbien, in weniger günstigen über die Türkei, die arabische Halbinsel oder Aserbaidschan. Manche dieser Flüge dauern bis zu zwei Tage. Einziger Lichtblick bei einer solchen Reise: Noch sind in Moskau mehr deutsche Diplomaten akkreditiert als in Ouagadougou. Noch.

So in etwa könnte die Antwort des Auswärtigen Amtes aussehen, hätte Herr Plötner seine Frage als kleine Anfrage an die Bundesregierung gerichtet.

