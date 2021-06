Washington/Berlin - Wenn eine spezielle Arbeitsgruppe eines US-Geheimdienstes die Veröffentlichung eines Untersuchungsberichts ankündigt, dann sorgt das schon mal für viel Aufsehen zumindest in den amerikanischen Medien. Auf den für spätestens 25. Juni avisierten Report der UAP Task Force des US-Marinegeheimdienstes Office of Naval Intelligence (ONI) aber blickt die ganze Welt mit Spannung. Denn UAP steht für Unidentified Aerial Phenomenal – nicht identifizierte Luftphänomene. Früher sagte man Ufo dazu, doch der Begriff ist bei jenen Militärangehörigen und Wissenschaftlern verpönt, die sich ernsthaft mit Flugobjekten befassen, deren Antriebe und Flugbewegungen mit dem menschlichen Physik-Wissen unerklärbar sind. Wann und wo solche mysteriösen UAP in der Vergangenheit gesichtet wurden, soll nun die Task Force des Navy-Geheimdienstes offenlegen.



Einige Beispiele lieferte im vergangenen Monat die US-Fernsehsendung „60 Minutes“, in der mehrere Piloten der US-Air Force ihre Beobachtungen schilderten. Zwei frühere Offiziere etwa erzählten, wie sie während einer Übung ein seltsames Objekt in ihrer Nähe entdeckten und die Verfolgung aufnahmen. Das „Ding“ sei etwa so groß wie ein Kampfflugzeug gewesen, habe jedoch keine Markierung getragen und auch keine Flügel gehabt, berichteten die Augenzeugen. Das Objekt habe dann plötzlich so schnell beschleunigt, dass es zu verschwinden schien, bevor es Sekunden später in knapp 100 Kilometer Entfernung wieder aufgetaucht sei.