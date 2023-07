Lehrer in England sollen künftig die Eltern eines Schülers informieren, wenn er oder sie in der Schule das eigene Geschlecht infrage stellt. Das geht aus einer neuen Richtlinie für Schulen in England hervor, die im Laufe der Woche von der Gleichstellungsministerin Kemi Badenoch vorgestellt werden soll. Darüber berichtet unter anderem der britische Guardian. Die Verordnung soll es den Eltern demnach ermöglichen, zu wissen, „was mit ihren Kindern in der Schule los ist“.

Künftig sollen Lehrer sich öfter mit den Eltern austauschen, wenn es um Gender-Äußerungen der Kinder geht, zum Beispiel wenn ein Schüler mit einem anderen Namen angesprochen werden oder eine andere Uniform tragen möchte. Einer der Vorschläge sieht vor, dass Schulen die neuen bevorzugten Pronomen des Kindes nicht verwenden dürfen, bis die Eltern ihre Zustimmung gegeben haben.

Laut dem Guardian sollen Schüler, die sich mit einem anderen Geschlecht als dem eigenen identifizieren, zunächst eine Reflexionsphase durchlaufen. In einem Interview mit der BBC erklärte Badenoch die neue Gesetzgebung: „Es herrscht große Verwirrung darüber, was das Gesetz besagt. Es ist wichtig, dass Eltern wissen, was mit ihren Kindern los ist und was mit ihnen in der Schule passiert“, sagte die Gleichstellungsministerin.

In den vergangenen Jahren ist die Anzahl der Kinder, die ihr Geschlecht infrage stellen, in Großbritannien drastisch gestiegen. Lehrer haben deshalb mehr Klarheit darüber gefordert, wie sie transsexuelle Kinder unterstützen sollen. Im Zeitraum von 2021 bis 2022 meldete das öffentliche Gesundheitssystem National Health Service (NHS) laut Guardian mehr als 5000 Überweisungen an den Dienst zur Entwicklung der Geschlechtsidentität, der vom Tavistock and Portman NHS Foundation Trust betrieben wird. Vor einem Jahrzehnt seien es knapp 250 gewesen.