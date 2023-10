Ukraine: Der Angriff der Hamas ist auch eine Gefahr für Kiew

Präsident Wolodymyr Selenskyj plant, nach Israel zu reisen. Er wolle seine Solidarität zeigen, erklärte er. Der ukrainische Präsident gilt als Kommunikationstalent. Er wählte bei seinen Videoauftritten vor nationalen Parlamenten der Verbündeten im vergangenen Jahr stets auf die jeweilige nationale Öffentlichkeit abgestimmte Botschaften mit dem Ziel, Verbundenheit mit seinem Land zu schaffen. Die Botschaft einer Israelreise könnte nun die gesamte westliche Welt als Adressat haben. Selenskyj will sein von Russland angegriffenes Land in Erinnerung rufen, in dem er in Israel den Opfern der grausamen Attacken der Hamas gedenkt.

Die Sorgenfalten scheinen tief zu sitzen im ukrainischen Sicherheitsapparat. Politik, Experten und Öffentlichkeit treibe die Befürchtung um, nach dem Hamas-Angriff am 7. Oktober aus der Aufmerksamkeit zu verschwinden, beschreibt der Analyst und Nordamerika-Experte Oleksandr Kraiev von der auf Außenpolitik spezialisierten Denkfabrik Prisma in Kiew die Gefühlslage.

Auch in der ukrainischen Hauptstadt wehen nun wie an anderen europäischen Hauptstädten israelische Flaggen. Viele Ukrainer mit jüdischen Wurzeln sind nach Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 nach Israel geflohen. Auch wenn die Ukraine Israel die Neutralität im Krieg mit Russland verübelt hat, sind die Verbindungen zwischen beiden Ländern auf zwischenmenschlicher Ebene eng.

Ukraine will keinen Wettstreit um Militärhilfe

Selenskyj will sich vielleicht auch deshalb nicht in eine Konkurrenz der angegriffenen Staaten um westliche Hilfe treiben lassen. Die Angst, künftig Militärhilfen teilen zu müssen, ist allerdings real. Der amerikanische Kongress strich Anfang Oktober die Ukraine-Hilfe aus einem Übergangshaushalt. Die bewilligten Finanzmittel laufen aus und Republikaner und Demokraten müssen sich immer noch einig werden, wie hoch die Unterstützung für die Ukraine im künftigen amerikanischen Haushalt sein wird. Das Trump-Lager steht Hilfe für Kiew ohnehin ablehnend gegenüber. Jetzt kommt noch der Faktor Israel hinzu. Für christlich-evangelikale Wähler der Republikaner ist die Unterstützung Israels geradezu ein Glaubensgebot. Es könnte also sein, dass die Republikaner bei Verhandlungen über den Haushalt aus Rücksicht auf ein wichtiges Wählersegment künftig einen Vorrang der Israel-Hilfe durchsetzen.

Das sei eine reale Gefahr, sagt Kraiev. In der Ukraine hofften viele, dass das Gerichtsverfahren gegen Donald Trump im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 das radikale Lager in der Republikanischen Partei schwächen könnte, schildert er. „Die Ukraine setzt auf die Bestrebungen Bidens, mit seinen Demokraten und konservativen Republikanern ein Budget durchzubringen, das sowohl den Bedürfnissen der Ukraine als auch denen Israels und Taiwans gerecht wird“, sagt er. Serhii Kuzan, Vorsitzender des Rates für Ukrainische Sicherheit und Zusammenarbeit (USCC) beim ukrainischen Verteidigungsministerium, betont, dass die Ukraine sich in jedem Fall weiter verteidigen würde, auch wenn westliche Unterstützung signifikant reduziert würde.

Kritik an Gegenoffensive nimmt zu

Auch in der Ukraine werden die Ergebnisse der im Juni gestarteten Gegenoffensive immer kritischer gesehen. Der Chef des Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow, warnte jüngst öffentlich davor, dass das ukrainische Militär nur langsam vorankomme. Als Ursache gilt vielen in Kiew das Zögern der westlichen Partner bei Waffenlieferungen.

Laut Oleksandr Kraiev droht zumindest im Moment keine direkte Konkurrenz in der Militärhilfe für Israel und die Ukraine. Israel benötige nun spezielle Ausrüstung, die Ukraine dagegen eine strategische und langfristige Unterstützung bei aller Art von Munition und Militärgerät. Eine Ausweitung des Krieges zu einer direkten Auseinandersetzung mit dem Iran ist allerdings ein Szenario, das vielen derzeit plausibel scheint. Die USA könnten dann im Mittleren Osten noch viel stärker involviert sein als derzeit. Außerdem warnen amerikanische Militärs davor, mit Blick auf den Konflikt mit China um Taiwan zu viele eigene Rüstungsgüter an andere abzugeben.

Die Forderungen an die Europäer werden lauter

Nicht nur aus den Reihen der Republikaner, sondern auch der Demokraten ertönen deshalb Forderungen, dass Europa sich stärker für die Ukraine engagieren müsse. Europa habe nicht die Kapazitäten, die amerikanische Hilfe in Gänze zu kompensieren, erklärt Kraiev. „Europa kann aber mehr tun, um die USA zu entlasten, und ich sehe die europäischen Rüstungsfirmen auch dazu in der Lage“, sagt er. Es hänge eher am politischen Willen, bemerkt er.

Doch die Unterstützung für die Ukraine bröckelt derzeit sogar bei bisher als eifrige Unterstützer geltenden Partnern. Polen kündigte im Streit um den ukrainischen Getreideexport im September an, keine Waffen mehr an die Ukraine zu liefern. Der Sieger der slowakischen Parlamentswahlen Ende September, Robert Fico, ist ein erklärter Gegner einer Lieferung von Rüstungsgütern an Kiew. Populistische Parteien, die Waffenlieferungen an Kiew skeptisch sehen, erhalten überall in Europa Zulauf. „Die Ukraine registriert, dass ihre Verbündeten innenpolitisch unter Druck stehen“, sagt Kraiev.

Russland könnte Nutzen ziehen aus dem neuen Krieg

Steigende Ölpreise als Folge des Nahostkriegs könnten die Unzufriedenheit der Wähler in Europa und den USA weiter beflügeln, während sie Geld in die Kassen des Ölexporteurs Russland spülen. Russland profitiere enorm vom Angriff der Hamas, warnt der Berater des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Serhii Kuzan. „Russland zielt nun darauf, die Fronten in der Ukraine einzufrieren“, sagt er.

Ein Faktor verbindet die beiden Kriege: der Iran. Teheran gilt als Lieferant von Drohnen und anderen Rüstungsgütern für Russlands Streitkräfte. Nun wird über eine Unterstützung des Irans bei der Ausführung der Hamas-Angriffe spekuliert. „Unsere Forderung an die Iraner ist klar. Sie müssen die militärische Unterstützung für Russland, die Hamas und Hisbollah im Libanon einstellen“, sagt Kraiev. Er deutet an, dass in der Ukraine an eine militärische Unterstützung Israels und der USA etwa mit Spezialkräften im Fall eines Krieges mit Iran gedacht werde. „Wir sind absolut in der Lage unsere Verbündeten zu unterstützen und verstehen unsere Verantwortung“, sagt Kraiev. Er skizziert nichts weniger als einen Konfliktbogen, der künftig von Osteuropa bis zum Mittleren Osten reicht und möglicherweise mit Blick auf den Indopazifik darüber hinaus. „Der Westen muss Einheit zeigen gegen alle seine Gegner und das voraussichtlich für eine längere Zeit“, mahnt der Experte.