Ukraine drängt Deutschland zur Lieferung von Kampfpanzern Baerbock verspricht der Ukraine bei ihrem Kiew-Besuch militärische Unterstützung so lange wie nötig - neue Zusagen macht sie aber nicht. Ihr Amtskollege Kule...

Außenministerin Baerbock besichtigt ein von Deutschland gefördertes Minenräumprojekt in der Nähe von Kiew. Das Auto im Hintergrund ist durch eine Mine zerstört worden. Michael Fischer/dpa

Kiew -Die Ukraine drängt Deutschland immer stärker zur Lieferung von Kampfpanzern für die Abwehr der russischen Invasion. Außenminister Dmytro Kuleba betonte beim Kiew-Besuch seiner Amtskollegin Annalena Baerbock (Grüne) am Samstag die Dringlichkeit der Forderung. „Jeden Tag, an dem in Berlin jemand darüber nachdenkt oder darüber berät, ob man Panzer liefern kann oder nicht (...), stirbt jemand in der Ukraine, weil der Panzer noch nicht eingetroffen ist“, sagte er.