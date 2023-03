Entrüstung nach Diplomaten-Aussage: Kündigt Polen den „Eintritt“  in den Krieg an?

Die Flagge der Europäischen Union und Polens in der Altstadt von Krakau.

Der polnische Botschafter in Frankreich sorgt für reichlich Wirbel mit einer Aussage zum Ukraine-Krieg. Der französische Fernsehsender LCI zitierte Jan Emeryk Rościszewski auf Twitter am Samstag wie folgt: „Wenn die Ukraine ihre Unabhängigkeit nicht verteidigt, haben wir keine andere Wahl, wir werden gezwungen sein, in den Konflikt einzutreten.“

Die polnische Botschaft in Frankreich veröffentlichte daraufhin ein Statement, in dem sie klarstellte, dass die Aussage Rościszewskis von „manchen Medien losgelöst von dem Kontext interpretiert wird, in dem sie gemacht wurde.“

🔴🗣️ "Si l'Ukraine ne parvient pas à défendre son indépendance, nous n'aurons pas le choix, nous serons obligés de rentrer dans le conflit", déclare Jan Emeryk Rościszewski, ambassadeur de Pologne en France



▶ #Le20HdeDariusRochebin - @DariusRochebin pic.twitter.com/Lj8qWOkkaO — LCI (@LCI) March 18, 2023

Der polnische Diplomat sagte in dem Interview, in dem er zunächst die geopolitische Lage aus seiner Sicht erläuterte, er sei „überzeugt von der Notwendigkeit, der Ukraine Unterstützung durch die Verbündeten zu gewähren.“ Aus dem gesamten Gespräch ergebe sich, dass es keine Ankündigung einer unmittelbaren Beteiligung Polens am Krieg gibt. Vielmehr soll es sich um eine Warnung vor den Folgen des Scheiterns der Ukraine handeln, so die Botschaft.

Rościszewski habe sehr deutlich gesagt, dass sich Polen derzeit nicht im Krieg befinde. Überdies richtete sich die Auslandsvertretung an die Medien, die bei der Interpretation der Aussagen polnischer Diplomaten „keinen bösen Willen“ zeigen sollten. Die Aussage des Botschafters überraschte vor allem linksorientierte Politiker in Polen. Bislang hat kein Nato-Land einen möglichen Eintritt in den Krieg erklärt.