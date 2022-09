Dieser Mann rettet ukrainisches Leben, doch die Deutschen wollen nicht mehr spenden

Be an Angel e. V. evakuiert Ukrainer ab Moldawien. Jetzt ist Schluss. Der Verein ist pleite. Andreas Tölke schreibt, wie sehr ihn das schmerzt und wie wir helfen können.

Möchten Sie spenden? Besuchen Sie diese Website: https://be-an-angel.org/spenden/

Wir sind pleite. Nach sechs Monaten, nach rund 12.000 evakuierten Ukrainer:innen, nach 1200 Tonnen Hilfsmitteln von Babynahrung über Behandlungsstühle bis hin zu Gasmasken und Leichensäcken sind wir pleite.

In den sechs Monaten Krieg haben wir uns in den USA als Hilfsorganisation registrieren lassen, ein Büro mit kompletter Infrastruktur in Moldau aufgebaut. Natürlich sind wir auch in Moldau als Nichtregierungsorganisation (NRO) registriert. Wir sind ab Moldau quasi täglich in die Ukraine, um Menschenleben zu retten. Auch in umkämpfte Gebiete und dann unter Lebensgefahr. Wir sind in Moldau angetreten, weil es in einem der ärmsten Länder Europas zu Beginn des Krieges kaum Organisationen gab, die Flüchtlingen halfen. Selbst das UNHCR kam erst vier Wochen nachdem wir unsere Hilfsmaßnahmen begonnen hatten.

„Er arbeitet Tag und Nacht“

Im März, zu Beginn unserer Aktion, gab es in Moldau überfüllte Lager, es war bitterkalt, die Menschen wurden mit Essen versorgt, das den Namen nicht verdiente. Und die Moldauer haben alles, wirklich alles getan, um zu helfen. Abgeordnete des Parlaments standen nächtelang in Sportarenen und haben Tee gekocht. Familien haben Flüchtlinge in ihre Wohnungen aufgenommen und versorgt. Bei einem Verdienst von 600 Euro und Energiepreisen, die in Moldau schon im März durch die Decke gingen.

Geflüchtete aus der Ukraine dpa/Michael Kappeler

Es waren viele lose Enden, die wir verknüpft haben. Die NGO vor Ort haben wir vernetzt, haben mit den moldauischen Verantwortlichen zusammengearbeitet und ein Team auf die Beine gestellt, das seinesgleichen sucht. Einer unsere Partner, der Congress of Ukrains in Moldowa, hat mir, der ich seit März vor Ort bin, den Titel „Zombie“ verliehen: ironisch, mit Wahrheitsgehalt, denn, so der Direktor Dmintri Lecartev: „Er arbeitet Tag und Nacht.“

Wir mussten selbst in die Ukraine

Nach ein paar Wochen ging die Zahl der Ukrainer, die nach Moldau flohen, zurück. Zum einen weil es den Grünen Gürtel nach Rumänien gibt, der Flüchtlinge direkt hinter der ukrainischen Grenze mit UNHCR-Bussen nach Bukarest bringt, zum anderen aber, weil ab April die Menschen in den Kriegsgebieten kaum eine Chance hatten, zu flüchten. Die meisten sind alt, schwer krank, behindert oder einfach arm. Sie haben meist keine Ahnung vom Internet, sind schlecht informiert und haben oft nicht mal einen funktionstüchtigen Rollstuhl, um rauszukommen. Aber am wichtigsten: Es gab und gibt für den Süden der Ukraine so gut wie keine Angebote zur Flucht.

Wir sind in Moldau angetreten ob der schlechten Versorgung, und für uns selber, weil wir nah dran sein wollen, aber nicht mittendrin – uns also nicht selbst in Lebensgefahr bringen wollten. Wir können nur helfen, wenn wir am Leben bleiben, so der damalige Gedanke. Vor Ort in Chisinau, angesichts der Ukrainer:innen, die wir mit mittlerweile 150 Bussen nach Deutschland transportierten, gab es im April keine Alternative: Wir mussten selbst in die Ukraine.

Wir können keine Menschen mehr aus der Ukraine evakuieren

Das bedeutete, ein Busunternehmen in Moldau zu finden, dessen Fahrer sich dem Krieg aussetzen wollen. Das bedeutet medizinische Begleitung für Flüchtlinge mit körperlichen Problemen, denn die Fahrt durch den Süden der Ukraine dauert bis zu acht Stunden, die Wartezeiten an der Grenze: noch mal mehrere Stunden. All das haben wir gestemmt und fahren seitdem mit bis zu drei Bussen und in Begleitung eines Krankenpflegers in die Ukraine.

Wir haben – denn auch das gab es nicht – gemeinsam mit einer Partnerorganisation eine behindertengerechte Unterkunft in Moldau geschaffen. Denn schwerstkranke Krebspatienten und Behinderte können oftmals die 36 Stunden Fahrzeit unserer Busse nach Deutschland nicht hinter sich bringen. Für diese Menschen greift (sollte greifen) das Evakuierungsprogramm des UNHCR: Viele der europäischen Staaten organisierten ab Mai Evakuierungsflüge ab Chisinau. Limitierte Kapazitäten, grauenhaft organisiert – aber immerhin.

Einen großen Teil der Passagiere haben wir vermittelt. Damals gab es in der deutschen Botschaft noch einen sensationellen Mitarbeiter, der viel bewegt hat. Nach seinem Weggang ist der Kontakt eingeschlafen, und wir sind nicht in der Lage, auch noch die deutschen Beamten hier vor Ort permanent abzuholen. Wir sind der anscheinend wahnwitzigen Idee verfallen, dass die einzige deutsche Organisation in Moldau, die ein halbes Jahr das scheinbar Unmögliche möglich gemacht hat, von der deutschen Vertretung Wertschätzung erfährt. Seit Ende September erfolgen durch Sparmaßnahmen die Flüge also kaum noch. Was für uns bedeutet: Die Unterkunft für besonders pflegebedürftige Menschen wird nicht freigezogen – wir können also keine neuen Patienten aus der Ukraine evakuieren.

Ausgerechnet jetzt sind wir pleite

Gleichzeitig steigt der Bedarf. Aktuell liegt vor uns eine Liste mit 16.000 Namen. Familien, die in besetzten russischen Gebieten zu überleben versuchen. Sie müssen evakuiert werden, weil ihre Kinder von Zwangsadoptionen oder Verschleppungen nach Russland akut bedroht sind. Die UN schätzt, dass 5000 Kinder diesem Schicksal anheimgefallen sind. Das bedeutet: Die Eltern werden ihre Kinder, die mit einer neuen Identität ausgestattet werden, nie wiedersehen.

Man weiß nicht, was grausamer ist: zu wissen, das Kind ist tot, es zu beerdigen und Abschied zu nehmen oder das ganze Leben lang zu wissen, irgendwo in Russland ist mein Kind. Die Männer in den besetzen Gebieten sind von willkürlichen Ermordungen durch die russischen Besatzer bedroht. Es reicht schon, keine Zigarette für die russischen Soldaten griffbereit zu haben, um erschossen zu werden. Die russischen Soldaten wissen nicht, warum sie kämpfen, sie wurden in einen Krieg geschmissen und haben oftmals als Motivation nur zu plündern oder sich sadistisch gehen zu lassen. Und ausgerechnet jetzt sind wir pleite.

Die Evakuierungen kosten viel Geld

An einem Punkt, an dem wir zuverlässige Partnerorganisationen in der Ukraine haben, bei denen wir sicher sind, dass unsere Hilfe ankommt, die sie zum Überleben brauchen. Zu einem Zeitpunkt, an dem wir ein Team haben, das professionell und hoch konzentriert beinahe jede Herausforderung meistert. Und das alle Bedenken über Bord geworfen hat, die eigene Sicherheit betreffend. Wir fahren (fast) überallhin. Und wenn wir es uns nicht selber zutrauen, haben wir Partner.

Wir haben natürlich gesehen, wie das Plus auf dem Konto schmilzt. Schnell schmilzt. Denn eine Strecke ab Ukraine bis Ziel in Deutschland schlägt mit rund 10.000 Euro zu Buche. Bei mittlerweile einhundert Bussen ab Ukraine und 147 Bussen ab Moldawien sind wir bei Ausgaben nur für die Fahrten von rund 1,8 Millionen Euro. (Der Weg: Entweder wir evakuieren selber aus der Ukraine bis Moldau, versorgen die Menschen eine Nacht und fahren dann weiter nach Deutschland, oder Ukrainer:innen, die es bis Moldau geschafft haben, werden von uns weitertransportiert.) Bei den 1,8 Millionen Euro sind noch nicht die Transportkosten für Sachspenden von Leichensäcken, Ambulanzfahrzeuge für die Front, Babynahrung oder medizinischen Bedarf eingerechnet. Bis dato haben wir 3500 Tonnen Hilfsmittel im Wert von 32 Millionen Euro an Frontgebiete der Ukraine geliefert. Das läuft dank Sponsoren für den Transport fast kostenfrei. Die Evakuierungen sind teurer.

Dieser Krieg ist unser Krieg

Wir fragen uns natürlich, warum die Spendenbereitschaft so extrem gesunken ist. Und kommen auf stereotype Antworten: Sommerpause ist das eine. Vor Ort in der Ukraine mutet das absurd an, als ob der Ukraine-Krieg ein Film mit Überlänge ist, bei dem man mal kurz ein Weinchen in der Pause trinkt. Die andere Antwort ist: Gewöhnung. Wir merken das auf unseren Social-Media-Kanälen ganz direkt. Waren zu Beginn des Krieges über zweihundert Likes noch normal, sind wir mittlerweile unter einhundert und müssen immer aggressiver kommunizieren, um überhaupt noch Reichweite zu erzielen. Es ist der Diana-Effekt: Nur mit einem halb verhungerten Kind auf dem Schoß gibt es Wahrnehmung.

Last, not least: Deutschland geht es schlecht. Sehr schlecht. Eigentlich so schlecht wie der Ukraine und, folgt man der öffentlichen Diskussion, teilweise sogar schlechter. Eine tiefe Angst ist spürbar, kombiniert mit einem erstaunlichen Maß an Unwissenheit. Wenn aktuell die Erpressbarkeit durch eine selbst geschaffene Abhängigkeit von russischem Gas bei jedem und jeder auf die Finanzen schlägt, müsste eigentlich verstanden sein, dass eine russische Besetzung der Ukraine noch ganz andere Härten für Deutschland zur Folge hat.

Die Ukraine ist die Kornkammer der Welt, hat Rohstoffe wie kaum ein anderes europäisches Land. Die Folge einer Besetzung, die im Übrigen in einen andauernden Bürgerkrieg münden würde, gegen den die Erfahrungen in Afghanistan beinah lächerlich wirken, die Folge also ist eine Abhängigkeit von Russland, die einen wirtschaftlichen Zusammenbruch Deutschlands nach sich ziehen könnte.

Inflation, leere Regale, unbezahlbare Energie – mal als apokalyptisches Szenario. Was wir machen, die 12.000 Menschen, sind ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist uns bewusst. Ohne uns wären wahrscheinlich einige längst tot. Und müssten 12.000 Menschen in der Ukraine bleiben, müssten irgendwie versorgt werden. Mit Ressourcen, die kaum zur Verfügung stehen und die die Ukraine dringend braucht, um den Krieg zu gewinnen.

Darum zum Ende noch mal der Hinweis auf die eigene Nase: Wir alle können den Krieg vor unserer Haustür verdrängen – obwohl er schon längst in unseren Wohnungen ist, wenn man sich die Energiepreise anschaut. Das ist allerdings grade mal ein Vorgeschmack auf das, was kommt, wenn Russland die Ukraine erobert. Dieser Krieg ist unser Krieg. Ohne Pause bis zu Ende. Das nur mit unser aller Unterstützung ein gutes wird.

