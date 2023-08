Man verlässt die ukrainische Hauptstadt in Richtung Nordosten. Genau über diese Straße wären die Russen wohl in Kiew einmarschiert, wenn in diesen ersten Kriegstagen im Februar des vergangenen Jahres alles nach Wladimir Putins Plan funktioniert hätte. Immer wieder sieht man Stellungen, Schützengräben, auch Geschütze.