Söder über Kriegs-Aussagen der Außenministerin: „Herr Scholz, stoppen Sie endlich Frau Baerbock!“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock für ihre Aussagen zum Krieg in der Ukraine scharf kritisiert. Man bekomme den Eindruck, die Grünen-Politikerin und ihre Partei redeten sich in einen „Kriegsrausch“, sagte Söder in seiner Rede beim politischen Aschermittwoch in Passau.

Söder bezog sich auf ein Statement der Außenministerin vor dem Europarat in Straßburg. Dort hatte Baerbock gesagt: „Denn wir kämpfen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander.“ Die Aussage der Grünen-Politikerin hatte für viel Kritik gesorgt, das Außenministerium relativierte sie anschließend.

„Eine Außenministerin muss aufpassen, was sie sagt“, so Söder. Die Eskalation von Sprache könne schnell zur Eskalation von Gewalt führen. Deutschland helfe der Ukraine, aber sei nicht im Krieg mit Russland, betonte der CSU-Chef. An den Bundeskanzler adressiert sagte er: „Herr Scholz, stoppen Sie endlich Frau Baerbock mit ihren unbedachten Äußerungen zum Schaden unseres Landes.“

Überhaupt fuhr der CSU-Chef beim traditionellen politischen Aschermittwoch schwere Geschütze gegen die Ampel-Koalition auf. „Dies ist die schlechteste Bundesregierung, die Deutschland je hatte“, sagte Söder unter dem tosenden Applaus von rund 4000 Parteianhängern in Passau. „Alle reden von Zeitenwende, aber bisher ist es nur eine Zeitlupe.“ Die frühere Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sei „eine Blamage für Deutschland“ gewesen. (mit dpa)