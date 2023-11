Ein ehemaliger Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sieht die Ukraine im Krieg mit Russland in einer Sackgasse und fordert die Aufnahme von Verhandlungen.



Oleksij Arestowitsch galt als ein Vertrauter von Selenskyj, als Russland im Februar 2022 die gesamte Ukraine angriff. Inzwischen lebt er im Ausland. Seine Einschätzungen erreichen immer noch viele Menschen, sein YouTube-Kanal hat mehr als 1,7 Millionen Abonnenten, auf Facebook folgen ihm fast 850.000. Nun hat er dem Magazin Stern ein Interview gegeben, darin sagt er: „Ich bin überzeugt, dass eine Fortführung der Kämpfe sinnlos ist. Das bedeutet nur Dutzende und Hunderte neue Tote jeden Tag, und daran kann keine Seite interessiert sein. Deshalb ist es an der Zeit, sich an den Verhandlungstisch zu setzen.“

Arestowitsch bezieht sich auf den Verlauf der ukrainischen Gegenoffensive. Die Armee sei nicht in der Lage, die von den Russen besetzte Stadt Tokmak an der Front im Süden einzunehmen. Zuvor hatte sich der ukrainische Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj zur Situation an der Front geäußert und erklärt, dass er seine Armee in einem Stellungskrieg gefangen sieht.



Für Verhandlungen schlägt Arestowitsch vor, sich an einem Plan des früheren Außenministers der USA, Henry Kissinger, zu orientieren. Der Konflikt müsse eingefroren werden. Die Ukraine solle nicht auf die von Russland besetzten Gebiete verzichten, sich aber verpflichten, sie nicht militärisch zurückzuerobern. Die Menschen in den besetzten Gebieten sollen diese verlassen können, alle Kriegsgefangenen ausgetauscht werden.

Für die Zukunft stellt sich Arestowitsch eine Aufnahme der Ukraine in die Nato und weitere Verhandlungen mit russischen Politikern, die nach dem Ende der Präsidentschaft von Wladimir Putin an die Macht kommen, vor. „Die Rückkehr der besetzten Territorien werden wir auf politischem Wege verfolgen.“ Für die Ukraine sagt Arestowitsch einen Stimmungswandel voraus – spätestens im Frühjahr würde sich Ernüchterung über den Krieg und die Siegesaussichten der Ukraine ausbreiten.



Wie er das aus dem Ausland vorherzusagen vermag, bleibt offen. In der Ukraine gilt Oleksij Arestowitsch spätestens seit seiner Ausreise als äußerst umstritten. Von einigen seiner Gegner wird er sogar als russischer Spion bezeichnet, wie er selbst im Interview sagt.