Ukraine-Krieg entwickelt sich zum Patt, doch für Russland ist Niederlage keine Option

Die aktuellen Umfragen des renommierten – von der russischen Regierung als „Auslandsagent“ gebrandmarkten – Meinungsforschungsinstituts Levada-Zentrum vom 26. Oktober 2023 zeigen seit Beginn der russischen Invasion der Ukraine stabil hohe Zustimmungswerte für alle staatlichen Institutionen. Selbst die traditionell hohe Missbilligung der Tätigkeit der Unterkammer des russischen Parlaments – der Staatsduma – ging in diesem Zeitraum von 51 Prozent im Januar 2022 auf 35 Prozent im Juli 2023 und 36 Prozent im September 2023 zurück; einer der niedrigsten Werte seit Beginn der Levada-Umfragen im Januar 2000. Der niedrigste Missbilligungswert mit 34 Prozent wurde zweimal gemessen: im Mai 2022 und im Februar/März 2023.

Russland auf richtigem Kurs und Putin über allen

Insgesamt sind im Oktober 2023 über 64 Prozent der Befragten der Überzeugung, dass sich Russland in die „richtige Richtung“ entwickelt, lediglich 21 Prozent sind der gegenteiligen Ansicht. Noch Anfang 2022 und somit unmittelbar vor Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine waren 39 Prozent der Meinung, dass sich Russland in die „falsche Richtung“ bewegt.



Die Unterstützung für Wladimir Putin stieg seit Beginn der sogenannten Spezialmilitäroperation stark an und bleibt auch im 21. Monat des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mit 82 Prozent stabil hoch. Seit dem 24. Februar 2022 fiel dieser Wert zu keinem Zeitpunkt unter 77 Prozent (niedrigster Wert im September 2022). Im Januar 2022 lag die Unterstützung für den russischen Präsidenten noch bei 69 Prozent. Die Zahl der Kritiker Wladimir Putins ist dabei mit 15 Prozent stabil niedrig. Auch die Unterstützung für die Regierung, den Regierungschef Michail Mischustin sowie die regionalen Gouverneure bleibt im Oktober 2023 mit 67, 68 beziehungsweise 71 Prozent stabil hoch.

Russische Soldaten der Artillerieeinheit des Zentralen Militärbezirks feuern eine Haubitze D-30 auf ukrainische Stellungen. Stanislav Krasilnikov/Sputnik/imago

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch das staatliche Markt- und Meinungsforschungsunternehmen WCIOM. Auch wenn die Datenerhebung von WCIOM viele Fragen aufwirft, scheint aus dem direkten Vergleich mit den Umfrageergebnissen des Levada-Zentrums die Grundstimmung der Mehrheit der russischen Bevölkerung richtig wiedergegeben zu sein.



Jedoch stieß die Datenerhebung und -auswertung des Levada-Zentrums seit Februar 2022 auf erhebliche nationale wie auch internationale Kritik.

Wenn auch laut der jüngsten Levada-Umfrage aus September 2023 die höchste Unterstützungsbereitschaft mit 80 Prozent für das Vorgehen der russischen Streitkräfte in der Ukraine unter denjenigen zu finden ist, die das Fernsehen als Hauptinformationsquelle angeben, liegen die Unterstützungswerte für die sogenannte Spezialmilitäroperation aufseiten derjenigen, die Internetmedien, Sozialmedien oder Telegram-Kanäle als vertrauenswürdige Hauptinformationsquellen verwenden, mit 68, 69 beziehungsweise 65 Prozent bei einer Zweidrittelmehrheit.

Wie Alexey Lewinson, Leiter der Abteilung für sozialkulturelle Forschung am Levada-Zentrum, betont, sei weniger die Kenntnis tatsächlicher Zahlen, sondern vielmehr das Verständnis der Grundstimmung in der Bevölkerung entscheidend. Gerade die Annahme, dass die überwiegende Mehrheit des Befragten ihre wahren Ansichten verheimlichen könnte, zeuge vom Unwillen der Bevölkerungsmehrheit, ihre Unzufriedenheit in die Tat umzusetzen. Unter den gegenwärtigen politischen Bedingungen sei nur eine schwindende Minderheit dazu bereit, auf die Straße zu gehen, um ihre Meinung zu äußern, so Lewinson sinngemäß.

Der hohe Unterstützungsgrad für die staatlichen Institutionen, den alle Umfragen ausweisen, zeugt in erster Linie von einer anhaltenden Konsolidierung der Bevölkerung rund um die Staatsführung. Nachdem der russische Staat stark personifiziert ist, gewährt der aktuell hohe Konsolidierungsgrad der Staatsführung, vertreten durch den Präsidenten Wladimir Putin, ein sehr weitreichendes Mandat und legitimiert letztlich beinahe jede Maßnahme. Damit wird Putin de facto das Recht übertragen, zu entscheiden, was die Menschen in Russland brauchen und was nicht.

Einer der Gründe für die nach wie vor hohen Zustimmungswerte liegt zweifelsohne in der allgegenwärtigen Staatspropaganda über den Ukraine-Krieg seit 2014. Dabei gelingt es der russischen Führung, mit einem entwaffnenden Selbstverständnis, das selbst die verruchtesten Orwell’schen Protagonisten vor Scham erröten ließe, die Tatsachen dieses Krieges gegenüber der eigenen Bevölkerung umzudeuten und Russland als Opfer der ukrainischen, vor allem aber der westlichen, „Aggressionspolitik“ darzustellen.

Unglücklich über den Krieg, doch Niederlage keine Option

Die weit überwiegende Mehrheit der russischen Bevölkerung dürfte über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine tatsächlich aufrichtig unglücklich sein und das Vorgehen der russischen Streitkräfte als ein unvermeidbares Übel betrachten. Dennoch wird die „wahre Schuld“ für die Notwendigkeit der sogenannten Spezialmilitäroperation ganz klar bei der Ukraine sowie dem Westen und weniger bei den eigenen Machthabern verortet. Auch bildet eine militärische Niederlage Russlands – selbst bei einem grundsätzlichen Wunsch nach Verhandlungen und Frieden – keine akzeptable Option. Schließlich sei die Kritik an der eigenen Staatsführung in Kriegs- und Krisenzeiten unangebracht, so der Grundtenor aus zahlreichen Gesprächen.

Eine Illustration von Flugzeugen, die in Richtung Nordamerika fliegen, an der neu eröffneten U-Bahn-Station Flughafen Vnukovo in Moskau Natalia Kolesnikova/AFP

Diese passive Akzeptanz und die Verweigerung offener Kritik an der eigenen Staatsführung in Kriegs- und Krisenzeiten sind allerdings hochgradig problematisch und ein nicht unwesentlicher Grund für die aggressive Politik des Kremls. Insofern ist es durchaus zulässig, zumindest von einer begrenzten Verantwortung der gesamten Bevölkerung für die russischen Kriegshandlungen gegen die Ukraine zu sprechen.



Ungeachtet der nachvollziehbaren und absolut berechtigten Kritik am potenziell begrenzten Aussagewert der Umfragen in einem kriegsführenden, repressiven, autoritär-personalistischen System, gilt es, die – in der Vorstellungswelt russischer Bevölkerung „durch äußere Umstände erzwungene“ – stabile Zustimmung gegenüber der Staatsführung und dem Krieg gegen die Ukraine anzuerkennen.

Ob diese stabil hohe, positive Grundstimmung auf Überzeugung oder – was ungleich wahrscheinlicher ist – auf weitgehender Gleichgültigkeit und Alternativlosigkeit beruht, ist im Ergebnis nämlich nicht entscheidend. Die überwiegende Mehrheit ist zu einem offenen Konflikt mit der Staatsführung keinesfalls bereit und möchte die Entscheidungen des russischen Regimes passiv-schweigend hinnehmen. Doch gerade diese Passivität der russischen Gesellschaft bildet das wahre Fundament des Putin’schen Machtsystems.

Die freiwillige Passivität der russischen Gesellschaft als Fundament des Machtsystems Putin

Die moderne russische Gesellschaft ist entgegen den im Westen weitverbreiteten romantischen Verklärungsmythen hochgradig individualistisch und geradezu bis zur Unkenntlichkeit atomisiert in einzelne Gesellschaftssubjekte, die nicht mit-, sondern vielmehr nebeneinander leben.

Überdies ist die Mehrheit der russischen Bevölkerung apolitisch und geradezu apathisch sowie der festen Überzeugung, ohnehin kaum etwas am Verhalten der Staatsführung verändern zu können. Anstatt in einen Konflikt mit den Behörden um die eigenen Rechte zu treten, versucht man sich lieber unauffällig an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Interessanterweise spielt hierbei der Bildungshintergrund eine letztlich vernachlässigbare Rolle. Solcherart ist das Handeln des Kremls der überwiegenden Mehrheit weitgehend gleichgültig, solange das eigene Alltagsleben davon nicht wesentlich eingeschränkt wird.



Die Staatsspitze instrumentalisiert diese Besonderheiten der russischen Gesellschaft bewusst für eigene Machtzwecke und versucht – von wenigen problematischen Ausnahmen abgesehen – alles zu unternehmen, um die allgegenwärtige politische Apathie aufrechtzuerhalten.

Touristen mit Regenschirmen auf dem Roten Platz Natalia Kolesnikova/AFP

Laut einer Levada-Umfrage vom Juni 2023 sind 39 Prozent „nicht an der Politik interessiert“, 25 Prozent der Ansicht, „keinen Einfluss auf das politische Leben nehmen zu können“, 19 Prozent der Überzeugung, dass das „Schicksal ihres Volkes über allem stehe“, und 8 Prozent „von der Politik enttäuscht“. 4 Prozent geben an, „sich am politischen Leben zu beteiligen“, und 2 Prozent sehen „gerade jetzt eine reale Chance zur Teilnahme am politischen Leben. Lediglich 5 Prozent der Befragten sind „definitiv“ und weitere 17 Prozent „in gewissem Maße“ zu einer aktiven Beteiligung an der Politik bereit. Demgegenüber sind 45 Prozent „definitiv nicht“ beziehungsweise 32 Prozent „eher nicht“ zu einem aktiven politischen Leben bereit. Eine weitere Umfrage vom 3. August 2023 belegt, dass sich lediglich 32 beziehungsweise 36 Prozent der Bevölkerung für die Ereignisse im eigenen Land beziehungsweise in der eigenen Stadt verantwortlich fühlen. Für die Entwicklungen im eigenen Haus und Hof beziehungsweise im Büro sehen sich 54 beziehungsweise 48 Prozent verantwortlich. Im Vergleich dazu fühlen sich 85 Prozent der Befragten für die Vorkommnisse in ihrer Familie verantwortlich.

Die Ruhe vor dem Sturm

Schließlich war und bleibt auch die allgemeine Bequemlichkeit und die Sehnsucht nach Verantwortungsverlagerung auf die Schulter des paternalistischen Staates ein wichtiger Grund für diese passive Konformität russischer Gesellschaft.



Die passive Konformität erleichtert ganz erheblich den Erfolg der Staatspropaganda und ermöglicht eine präzise und widerstandslos erfolgende schleichende Gleichschaltung der Bevölkerung. Auch aus diesem Grund ist die willige Passivität kaum weniger problematisch als erklärter Aktivismus und aggressive Konformität.

Wladimir Putin ist am 27. Oktober 2023 entgegen anders lautenden Gerüchten nicht verstorben. Doch eines Tages wird dies mit absoluter Sicherheit der Fall sein. Und der Morgen danach, ein Morgen, an dem die neue kollektive Führung Russlands die Geschicke des Landes zu leiten versucht, wird keinesfalls ein einfacher sein. Die unzähligen in der Regierungsperiode Putins gesäten inneren Widersprüche dieses letzten europäischen Imperiums werden aufbrechen und das ohnehin labile gesellschaftliche Gleichgewicht des Landes gefährlich aus der Balance bringen.



