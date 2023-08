Eines der großen Ziele Wladimir Putins war Odessa. Mit der Eroberung der Schwarzmeer-Metropole wäre die Ukraine de facto von internationalen Gewässern abgeschnitten gewesen. Es kam bekanntlich anders, und trotzdem: In etwa 50 Kilometern Luftlinie Entfernung stehen die Russen, immer wieder wird die Stadt empfindlich von russischen Raketen und Drohnen getroffen – so auch dieser Tage. Doch hier in Odessa gibt es äußerst unkonventionelle Wege, mit der schwierigen Situation umzugehen.