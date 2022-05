Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin hat in einem Interview Parallelen gezogen, zwischen dem Vorgehen russischer Truppen in der Ukraine und den Untaten von SS und Wehrmacht nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg. Trittin ist außenpolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion. Man erlebe derzeit die Rückkehr des imperialen Eroberungskriegs nach Europa, sagte Trittin der Beilage „Christ & Welt“ der Wochenzeitung „Die Zeit“. „Und der ähnelt in vielen Orten dem Vernichtungskrieg von SS und Wehrmacht gegen die Sowjetunion.“

Vater war SS-Obersturmführer und an Erschießungen beteiligt

Damit kehre nach 80 Jahren etwas zurück, „ausgerechnet zwischen zwei Ländern, die Opfer meiner Vätergeneration geworden sind“, sagte er weiter. Trittin sprach in dem Interview auch über seinen Vater, der als SS-Obersturmführer im Zweiten Weltkrieg in Russland war. Später habe dieser sich aber von seiner NS-Vergangenheit distanziert.

„Natürlich beschäftigt mich das heute stark“, sagte der Grünen-Politiker. Sein Vater Klaus Trittin blieb demnach bis Anfang der Fünfziger Jahre in sowjetischer Gefangenschaft. „Mein Vater war nicht einfacher Kriegsgefangener, sondern verurteilter Straftäter, weil er Mitglied der SS war“, sagte Jürgen Trittin. Er habe später mit dem Sohn über seine Taten gesprochen, auch darüber, wie er Menschen getötet habe. „Er hat uns gesagt, dass dort unglaubliche Verbrechen geschehen sind.“

Verbrechen sollten sich nicht wiederholen

Von seiner Mutter wisse er aber auch, dass sein Vater als Zeuge gegen andere Täter aufgetreten sei, sagte Trittin weiter. „Mein Vater stand zu seiner verbrecherischen Vergangenheit.“ Nach dem Krieg habe der Vater über die Sowjetunion nie ein schlechtes Wort verloren. Er habe auch Russisch gesprochen.

Der Vater habe ihm aufgetragen, dass sich solche Verbrechen nie wiederholen dürften. Die Kinder habe er mit nach Bergen-Belsen genommen, „wo 45.000 sowjetische Kriegsgefangene wortwörtlich verreckt sind“, sagte Trittin weiter. „Mich hat das Zeit meines Lebens politisch angetrieben“, hob er hervor.