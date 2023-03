Indien hält Russland die Treue: Weil das Land dem Westen und dessen Doppelmoral nicht traut

„Ich denke ständig an die Menschen, die ich zurückgelassen habe“, sagt Iryna Vikyrchak. Die Ukrainerin ist Kulturmanagerin und Lyrikerin. Sie sitzt auf der Lesebühne des Apeejay Kolkata Literary Festivals. So wie sie treten hier viele weitere Autoren aus der ganzen Welt auf, präsentieren ihre Bücher, diskutieren über Themen wie die Teilung Indiens, queere Literatur, psychische Gesundheit.

Ich bin ebenfalls als Schriftsteller dort. Für einige Monate mache ich eine Lesereise durch Indien mit der englischsprachigen Übersetzung meines aktuellen Romans. Die Tour erlaubt es mir, Eindrücke davon zu sammeln, wie der russisch-ukrainische Krieg in Indien wahrgenommen wird und wie die indische Bevölkerung dazu steht.

Vikyrchak trägt ein Gedicht über die Brutalität kriegerischer Auseinandersetzungen vor. Wie er die Menschen von außen und von innen zerstört. Das Publikum ist auffallend still. Etwas später erzählt Vikyrchak in einem Podiumsgespräch, dass sie die Ukraine noch rechtzeitig verlassen konnte.

Sie fühlt sich innerlich zerrissen. Einerseits ist sie froh, dass sie dem Krieg entkommen konnte. Andererseits möchte sie nach Hause zurückkehren. Die Leute dort brauchen Hilfe. „Wer soll die Ukraine retten, wenn alle ihr den Rücken kehren?“, fragt sie in den Raum. Vikyrchak kämpft mit Schuldgefühlen. Nach der Lesung ist sie umringt von Lesern, die sie um ein Autogramm bitten. Diverse Buchmenschen äußern ihr Interesse daran, ihr Werk in anderen Teilen der Welt zu veröffentlichen. Eins ist klar: In diesen literarischen Kreisen stehen viele Leute auf Seiten der Ukraine.

Indiens Nähe zu Russland

Dem ist nicht unbedingt so im Rest des Landes. Indien, das dieses Jahr den Vorsitz der G20 innehat, steht Russland näher, als es dem Westen lieb ist. Das hat historische Gründe. Dänemark, Frankreich, Portugal, Großbritannien haben den einst reichen Kontinent jahrhundertelang ausgebeutet.

Als Indien sich erfolgreich von der Kolonialherrschaft befreite, war es eine der ärmsten Nationen der Welt. Nach der Unabhängigkeit 1947 suchte das Land eine neue geopolitische Rolle. Indien wurde eine Demokratie mit stark sozialistischen Tendenzen. Im Kalten Krieg zählte der Westen das Land eher zum Feindeslager. Die Amerikaner investierten in Pakistan, bildeten dort Kämpfer aus – nur um später feststellen zu müssen, dass diese Kämpfer sich gegen sie richteten, während im Nachbarland Indien die Demokratie aufblühte.

Der indische Premierminister Narendra Modi umarmt Wladimir Putin Russian Look/imago

Heutzutage bemüht sich die indische Regierung um ein gutes Verhältnis zu unterschiedlichsten Teilen der Welt. Einerseits ist man im ständigen Konflikt mit China auf die USA als Verbündeten angewiesen. Andererseits ist man zurückhaltend mit der Kritik an Russlands Angriffskrieg. Verbindungen zwischen Indien und Russland existieren auf allen Ebenen. In wirtschaftlicher Hinsicht zeigt sich das besonders deutlich.

Bisher haben die Bemühungen der Amerikaner, Russlands Wirtschaft zu isolieren und damit ein rasches Ende des Krieges herbeizuführen, wenig gebracht. Das hat vor allem auch damit zu tun, dass Indien und China russische Güter kaufen. Was wiederum den Effekt transatlantischer Sanktionen verpuffen lässt. Öl und Düngemittel zu vergünstigten Preisen zählen dazu. Ebenso U-Boote, Panzer, Kampfjets. Erst dieses Jahr hat die Produktion des Sturmgewehrs AK-203 in Indien begonnen, mit dem das indische Militär ausgerüstet werden soll. Die Hälfte der indischen Waffenimporte kommt aus Russland.

Aber auch auf politischer Ebene werden Verbindungen deutlich: Die Politik in Westbengalen, Tripura und Kerala ist stark von kommunistischen Parteien und Ideen geprägt.

Angehörige der Border Security Force (BSF) marschieren während der Feierlichkeiten zum Tag der Republik Indien in Bengaluru. Manjunath Kiran/AFP

Nicht zuletzt ist Indien als Urlaubsland bei Russen beliebt. Das zeigt sich besonders im touristischen Goa. Während meines Aufenthalts dort werde ich wiederholt für einen Russen gehalten. Ich höre viel Russisch, sehe viel kyrillische Schrift. Einmal spricht mich eine Russin an und fragt, wo ich herkomme. Als ich es ihr sage, nickt sie und wendet sich ab. Ein Spanier, mit dem ich etwas später spreche, deutet in ihre Richtung und meint: „Es gibt ja nicht mehr so viele Orte, an denen Russen derzeit Urlaub machen können.“

Die Zeiten haben sich geändert

Neben den diversen Verbindungen gibt es aber noch einen Grund, warum Indien sich nicht klar gegen das politische Vorgehen Russlands positioniert. Solange Indien zu den ärmsten Teilen der Welt zählte, schenkte man dem Land in der Weltpolitik wenig Beachtung. Doch die Zeiten haben sich geändert. Auch wenn die soziale Ungleichheit auf dem Subkontinent wie überall sonst wächst, hält Indien doch mittlerweile eine Machtposition inne.

Verwendet man das BIP als Maßstab, zählt Indien zu den zehn reichsten Ländern der Welt. Damit einher geht ein neues Selbstverständnis. Das Land verfolgt seine eigenen Ziele und muss sich nicht mehr dem Willen reicher, vornehmlich westlicher Nationen beugen. Die Doppelmoral des Westens wird in Indien, wie in so vielen anderen Ländern des globalen Südens, mittlerweile kritisch gesehen.

Westliche Nationen haben lange Zeit das Weltgeschehen dominiert und ausschließlich für ihre eigenen Zwecke agiert, ohne Rücksicht auf die Umwelt, politische Werte oder Kollateralschäden. Nun sind es ausgerechnet diese Nationen, die das Vorgehen anderer Länder kritisieren und sich moralisch geben. Das stößt in Indien auf Unverständnis. Man sieht sich da eher im Lager derer, die früher unter der Dominanz des Westens gelitten haben und nun eigene Wege beschreiten. Andere namhafte Mitglieder dieser Gruppe sind Brasilien und Südafrika.

Das neue Selbstbewusstsein

Der wachsende Nationalstolz in Indien ist eindrücklich am Republic Day zu beobachten. An diesem Nationalfeiertag wird an den 26. Januar 1950 erinnert, an dem die Verfassung des Staates in Kraft getreten ist. Bei der Parade in der Hauptstadt Neu-Delhi präsentieren nicht nur die unterschiedlichen Teile des Vielvölkerstaates ihre Kultur. Auch das Militär demonstriert seine Macht. Soldaten marschieren. Jets fliegen. Panzer rollen. Überall flattern Fähnchen. Es herrscht Alkoholverbot.

In dem Viertel, in dem ich wohne, veranstalten die Nachbarn ein kleines Fest im Park. Am Morgen wird gemeinsam die Flagge gehisst und die Nationalhymne gesungen. Ein paar rüstige Militärveteranen sind zugegen. Es gibt ein Unterhaltungsprogramm für Kinder und Essensstände. Bei einem Quiz gewinnt derjenige einen Preis, der Fragen zur neueren indischen Geschichte richtig beantwortet.

Besucher gehen vor einem Bauwerk am Jantar Mantar in Neu-Delhi spazieren. Avishek Das/iamgo

Es ist deutlich zu spüren, wie zufrieden die Menschen mit dem neuen Selbstbewusstsein des Landes sind. Ein Selbstbewusstsein, das aus jahrzehntelanger Demütigung und Unterwerfung gespeist wird. Ich unterhalte mich mit dem Sprecher des Nachbarschaftskomitees. „Ich bin stolz auf mein Land“, sagt er. „Früher musste ich in Europa für Nokia arbeiten, um meine Familie zu ernähren. Heute genieße ich mein Leben in Delhi. Wo sonst kann ich mir so viele Leute leisten, die für mich arbeiten? Einen Fahrer, eine Babysitterin, einen Koch!“

Dabei zählt er gewiss nicht zu den Reichen des Landes. Bei der wachsenden Mittelschicht ist es ganz normal, mehrere Angestellte zu beschäftigen. Als wir auf die Ukraine zu sprechen kommen, schimpft er darüber, dass der Westen Indiens neutrale Haltung kritisiert. „Ich bin natürlich nicht für den Krieg, aber ich verstehe die Aufregung nicht.

Mein Eindruck ist, dass die Europäer aufgeschreckt wurden, weil sie sich nach einer langen Phase des Wohlstands plötzlich wieder mit der Angst vor Krieg und dessen Folgen auseinandersetzen müssen. Auf der Welt ist die ganze Zeit irgendwo Krieg. Solange er nicht vor der europäischen Haustür stattfindet, kann man das gut ignorieren. In Indien ist man es gewohnt, ständig Schlimmeres befürchten zu müssen.“ Am Ende fügt er noch hinzu: „Amüsant, wie der Westen um Indien buhlt!“

Deutschlands Interesse an Indien

In den letzten sechs Monaten hat Außenministerin Annalena Baerbock Indien zweimal einen Besuch abgestattet. Nun kam vor kurzem Bundeskanzler Olaf Scholz. Als Baerbock zum G20-Gipfel auf dem Indira Gandhi International Airport eintraf, verließ sie früher als verabredet ihre Regierungsmaschine. Das indische Empfangskomitee war noch nicht eingetroffen.

„Keiner da!“ rief sie zwei Uniformierten zu. Die Szene löste viel Aufregung in den sozialen Medien aus. Wer hatte hier was verplant? Der deutsche Botschafter Philipp Ackermann bemühte sich um Diplomatie. Gegenüber NDTV, einem der führenden Nachrichtensender des Landes, äußerte er sich folgendermaßen: „Ich kann nur wieder und wieder sagen, dass das Protokoll der indischen Seite außergewöhnliche Arbeit geleistet hat. Es ist wirklich, wirklich besser als alles, was ich bei einem Protokoll in meinem Leben gesehen habe.“

Außenministerin Annalena Baerbock beginnt heute einen zweitägigen Besuch in Indien. Carsten Koall/dpa

Die Deutschen ringen um den aufstrebenden Global Player Indien und seine Unterstützung. Dabei wird nicht allein Indiens politisches Gewicht auf der Weltbühne benötigt. Was Deutschland zudem braucht, sind, wie man allerorten hört, Fachkräfte. Daher investiert Deutschland in indische Schulen. Dort soll mehr Deutsch unterrichtet werden, damit die zukünftigen Arbeitskräfte nicht mehr, wie seit Generationen, in die USA oder nach Kanada, Australien, Großbritannien abwandern, sondern den deutschen Arbeitsmarkt mit jungen Menschen versorgen. Schon jetzt bilden Zuwanderer aus Indien prozentual die größte Zuwanderungsgruppe in Berlin.

Die umstrittene Regierung

Diese Bemühungen um eine stabile und gewinnbringende Beziehung haben einen Preis. Die Deutschen wirken zurückhaltend mit Kritik an Indiens politischer Führung. Kann es sein, dass man neue Freunde nicht vergraulen möchte? Jede Belehrung birgt schließlich das Risiko in sich, dass ein Land wie Indien sich weiter zurückzieht und irgendwann ganz vom Westen abwendet.

Dabei ist die Ausrichtung der indischen Regierung alles andere als unbedenklich. Das Gesicht und die Stimme dieser Regierung ist Narendra Modi. Von seinen Anhängern wird er verehrt wie ein Vater der Nation. Sein sozialer Aufstieg ist in der Tat beeindruckend. Er stammt aus einer niedrigen Kaste, hat seine Karriere als Chaiboy, Teejunge, begonnen, seinen Heimatstaat Gujarat wirtschaftlich vorangebracht und die korrupte Gandhi-Familie (nicht zu verwechseln mit der Familie des berühmten Gandhis) vom Thron gestoßen. Der Mann mit dem weißen Vollbart und der undurchschaubaren Miene, der sich rein vegetarisch ernährt, weder Alkohol noch Tabak konsumiert, zwar verheiratet ist, aber nicht mit seiner Ehefrau lebt, vermittelt die Autorität eines selbstbewussten Anführers. Man könnte annehmen, der Premierminister genieße uneingeschränkte Beliebtheit.

Doch er ist umstritten. Als Modi noch Chief Minister von Gujarat war, fand dort ein Anschlag von Muslimen auf einen Zug mit hinduistischen Pilgern statt. Danach kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen zwischen Hindus und Muslimen. Zwar verhängte Modis Lokalregierung eine Ausgangssperre, aber sie verhinderte nicht, dass die Situation eskalierte. Auf beiden Seiten starben Hunderte Menschen, ein Großteil von ihnen Muslime. Humanitäre Organisationen klagten die Regierung danach an, nicht ausreichend gegen die Gewalt vorgegangen zu sein. Unklar ist bis heute Modis Beteiligung.

Narendra Modi Sven Simon/imago

Niemand weiß, wurde er von den Ereignissen überrascht oder hat er weggesehen, als in den Straßen das Töten begann? Genau darum geht es bei der Kritik an Modi oft: Was er nicht tut. Er verurteilt es nicht öffentlich, als in einem Dorf ein Muslim von einem Mob gelyncht wird, weil er Rindfleisch gegessen und zu Hause aufbewahrt haben soll. Modi bricht ein Interview mit CNN ab, als man ihn zu den Ausschreitungen befragt.

Er distanziert sich als Staatsoberhaupt und Repräsentant aller Volksgruppen Indiens – unter anderem einer Minderheit von immerhin rund 204 Millionen Muslimen – nicht vom rechten Rand seiner Partei. Die Bharatiya Janata Party (BJP), die Indische Volkspartei, gilt als konservativ und nationalistisch. Sie erhält besonders viel Unterstützung im Norden Indiens und steht der RSS nahe, der Nationalen Freiwilligenorganisation.

Auch wenn die Anhänger der radikal-hinduistischen Organisation mit ihren schwarzen Käppchen, weißen Hemden und kurzen Khakihosen Ähnlichkeit mit in die Jahre gekommenen Pfadfindern haben, sollte man nicht unterschätzen, mit welcher Inbrunst sie ihre kulturelle, rassistische und völkische Definition eines Hindu-Staates verfolgen. 1948 wurde die RSS sogar für kurze Zeit verboten, nachdem ein ehemaliges Mitglied Mahatma Gandhi wegen seiner Appeasement-Politik ermordet hatte.

Pressefreiheit in Indien

Die nationalistischen Tendenzen der Regierung werden umso deutlicher, wenn man sich mit der Pressefreiheit beschäftigt. Im Ranking von Reporter ohne Grenzen steht Indien auf Platz 150 von 180. Einige der einflussreichsten Fernsehsender des Landes sind im Besitz von Männern, von denen man weiß, dass sie Modi-Vertraute sind.

Die zunehmende Staatskontrolle bekomme ich zu spüren, als ich Gast des Shillong Cherry Blossom Literary Festivals bin. Am zweiten Morgen in Shillong erhalte ich einen Anruf der Festivaldirektorin. Sie bittet alle Autoren, das Hotel nicht zu verlassen. Aus Sicherheitsgründen. An der Grenze zwischen den nordöstlichen Staaten Assam und Meghalaya gab es Ausschreitungen. Die Polizei hat sechs Menschen erschossen.

Was genau vorgefallen ist, lässt sich nicht in Erfahrung bringen. Denn im gesamten Bundesstaat Meghalaya funktioniert das Internet nicht mehr. Keine Nachrichten, keine sozialen Medien. Das hat die Lokalregierung beschlossen. „Zum Schutz der Bevölkerung“, heißt es. Innerhalb von vierundzwanzig Stunden reisen die meisten Autoren ab. Sie werden mit einer Polizeieskorte über die Grenze nach Assam gebracht. Da funktioniert das Internet wieder. In den nationalen Medien wird jedoch kaum über den Vorfall berichtet.

Trotz solcher Freiheitsbeschränkungen hält ein Großteil der indischen Bevölkerung Modis Regierung die Treue. Eins muss man ihm lassen. Der Mann versteht es, die Massen zu begeistern. Darum lässt sich die Linke in ihrer Kritik zu undifferenzierten Hitler-Vergleichen hinreißen. Seine Befürworter halten ihm zugute, dass er China und Pakistan die Stirn bietet. Man ist stolz auf diesen Mann, der so viel Zuversicht und Stärke ausstrahlt. Modi steht für die wachsende Bedeutung der Nation.

Indiens Vorsitz bei den G20

Die Regierung dieses Premierministers hat nun den Vorsitz bei den G20 inne, den 19 reichsten Ländern der Welt sowie der Europäischen Union. Auf Flughäfen, im Straßenverkehr und nahe historischer Monumente im ganzen Land wird dies mit Postern beworben. Das Logo ist grün- und safranfarben. Die „0“ der „G20“ wird als Globus dargestellt. Dieser ruht in einer Lotusblüte, die dem Parteisymbol der BJP auffallend ähnlich sieht. Indien möchte die G20 nutzen, um globale Probleme anzugehen, insbesondere sollen Entwicklungsländer mehr gefördert werden. Zudem dient die Führungsrolle Indiens national der Eigenwerbung. Nächstes Jahr finden nämlich Wahlen statt.

Anfang März trafen sich die G20-Außenminister in Indien.

Was den russisch-ukrainischen Krieg betrifft, ist es Indien bei den bisherigen Treffen der G20 nicht gelungen zu vermitteln. Es gab heftige verbale Auseinandersetzungen zwischen Russland und den USA. Daher konnte man sich nicht auf ein gemeinsames Statement einigen, lautet die Mitteilung der indischen Regierung.

„Wir haben es versucht, aber der Graben zwischen den Ländern war zu groß“, sagte Indiens Außenminister Subrahmanyam Jaishankar. Die Frage ist, wie sehr Indien tatsächlich daran interessiert ist, als Schlichter aufzutreten. Vor Kriegsbeginn lebten 20.000 indische Studenten in der Ukraine. Ein Großteil musste aus dem Land flüchten. Die indische Regierung ließ die meisten von ihnen ausfliegen. Sie verurteilte aber nicht den Angriffskrieg. Dank der neuen, einflussreichen Rolle Indiens in der Weltpolitik kann es tatsächlich etwas bewegen. Aber es wird nicht gegen die eigenen Interessen handeln. Das Land beschreitet einen anderen Pfad, fern des Westens.

Christopher Kloeble lebt als Schriftsteller in Berlin und Neu-Delhi. Zuletzt erschien von ihm der Roman „Das Museum der Welt“ (dtv).

