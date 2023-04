Internes Papier: EU-Diplomaten behalten sich Ende der Militärhilfe für Ukraine vor

Außen- und Sicherheitsexperten der EU sehen die ukrainische Armee im Kampf gegen die russischen Invasoren weiterhin in der Defensive. Das geht aus einem internen Konzeptpapier des Europäischen Auswärtigen Dienstes hervor, dem Online-Magazin Telepolis exklusiv vorliegt.

Das mehrseitige Dokument „zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte durch die Bereitstellung von Munition“ geht von einem massiven Munitionsmangel der ukrainischen Artillerie aus. Diese Einschätzung deckt sich im Wesentlichen mit US-Geheimdokumenten, die kürzlich im Internet aufgetaucht sind.

Die „erfolgreiche Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte“, die Ende August 2022 an zwei Fronten begonnen worden war, sei „zwar ermutigend“, aber „noch kein Wendepunkt“, schreiben die EU-Experten in ihrer internen Analyse. Auch angesichts der Mobilisierung in Russland, in deren Verlauf seit Ende September vergangenen Jahres rund 300.000 weitere Reservisten eingezogen worden sein sollen, sei „weitere militärische Hilfe der EU für die Ukraine dringend erforderlich“.

Damit schätzen die Brüsseler Diplomaten nicht nur die Chancen der ukrainischen Streitkräfte im Kampf gegen die russischen Aggressoren geringer ein als öffentlich dargestellt. Der EU-Rat stellt der Ukraine auch eine Reihe von Bedingungen und knüpft künftige Militärhilfe an eine Ausstiegsklausel.

Die US-Tageszeitung Washington Post hatte kürzlich aus einem der geleakten Geheimdokumente zitiert, demzufolge die US-Regierung von einer möglichen Frühjahrsoffensive der Ukraine keine größeren Erfolge im Abwehrkampf gegen Russland erwartet. Die ukrainischen Militärs könnten die ursprünglichen Pläne zur Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete „weit verfehlen“, heißt es in dem Papier, das die Zeitung am Dienstag veröffentlichte. Grund seien die Schwierigkeiten Kiews, Truppen, Munition und Ausrüstung aufzustocken. Zu dieser Einschätzung kommen auch die Autoren des EU-Dokuments, das Telepolis vorliegt.

Risiko-Nutzen-Analyse für weitere Militärhilfe

Die geleakten US-Dokumente offenbarten zugleich Zweifel der Regierung von Präsident Joe Biden am Fortgang des Krieges, so die Washington Post. Sie könnten daher Stimmen erstarken lassen, die von den USA und der Nato größere Anstrengungen für eine Verhandlungslösung forderten.

Die Einschätzung in den als streng geheim eingestuften Papieren stamme von Anfang Februar und verweise auf „erhebliche Defizite bei der Truppenaufstockung und -erhaltung“, fasste die Deutsche Presse-Agentur zusammen. Es sei darin auch von der Wahrscheinlichkeit die Rede, dass die ukrainische Gegenoffensive nur „bescheidene Gebietsgewinne“ erzielen werden könne. Einige Medien- und Sicherheitsexperten bezeichnen die im Netz kursierenden Dokumente jedoch als zumindest teilweise gefälscht oder manipuliert.

Außen- und Sicherheitsexperten der EU gehen nach dem Telepolis vorliegenden Papier indes davon aus, dass die ukrainischen Streitkräfte über rund 330 Artilleriesysteme des Kalibers 155 mm verfügen. Die ukrainischen Streitkräfte müssten ihren Verbrauch an 155-mm-Munition derzeit auf etwa 110.000 Schuss pro Monat beschränken. Schätzungen zufolge bräuchten die ukrainischen Streitkräfte mindestens 357.000 Schuss dieses Kalibers pro Monat, um ihre Kampfziele angemessen verfolgen zu können, heißt es in dem EU-Dokument.

Diese Zahlen hatte im März auch der US-Regierungssender Radio Free Europe/Radio Liberty unter Berufung auf EU-Dokumente genannt. Dazu gehören auch Schätzungen, wonach die russischen Streitkräfte in den vergangenen Monaten täglich zwischen 20.000 und 50.000 Artilleriegeschosse abgefeuert haben, während die ukrainischen Verteidiger nur mit 4000 bis 7000 Artilleriegeschossen zurückschlugen.

Der Europäische Auswärtige Dienst hat vor diesem Hintergrund und im Hinblick auf weitere Militärhilfe für die Ukraine eine Risiko-Nutzen-Analyse erstellt. Darin heißt es:

Bei der vorgeschlagenen Unterstützungsmaßnahme bestehen Risiken und Vorteile verschiedener Art:

a) Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Unterstützung: Die Bereitstellung von Ausrüstung verstärkt den Kreislauf von Gewalt und Konflikt;

die unterstützten Einheiten begehen Verstöße gegen die internationalen Menschenrechtsnormen/das humanitäre Völkerrecht oder stehen in Verdacht, dagegen zu verstoßen;

die bereitgestellte Ausrüstung gelangt in die falschen Hände;

die Russische Föderation reagiert auf die Bereitstellung von Ausrüstung in einer Art und Weise, die den Interessen der EU abträglich ist.

b) Potenzielle Vorteile im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Ausrüstung: Die bereitgestellte Ausrüstung entspricht den von der ukrainischen Regierung formulierten operativen Erfordernissen der ukrainischen Streitkräfte;

die ukrainischen Streitkräfte verfügen über die notwendige Artilleriemittel, um die russische Kampfkraft besser ausgleichen und das operative Umfeld gestalten zu können, und sind dadurch in der Lage, die Zivilbevölkerung im Hoheitsgebiet der Ukraine zu schützen;

durch die gemeinsame Beschaffung wird eine koordinierte, gestraffte und effiziente Zuweisung von Ressourcen der Mitgliedstaaten an den Begünstigten gewährleistet.

EU-Experten machen Ukraine mehrere Auflagen

Mit Blick auf diese Risikoabschätzung machen die EU-Außen- und Sicherheitsexperten der ukrainischen Seite eine Reihe von Auflagen, um „die Wahrscheinlichkeit und/oder die Auswirkungen der Risiken (zu) verringern“. So werden die ukrainischen Streitkräfte aufgefordert, Verstöße gegen internationale Menschenrechtsnormen und das humanitäre Völkerrecht durch Einheiten, die EU-Waffen erhalten, „aktiv zu überwachen, zu verfolgen und strafrechtlich zu ahnden“. Auch würden keine Güter „über die notwendigen operativen Kapazitäten der ukrainischen Streitkräfte hinaus“ geliefert.

Westliche Rüstungsgüter müssten „unter Anwendung geeigneter Maßnahmen zur physischen Sicherung und sicheren Lagerung“ verwaltet werden. Zudem müssten sich die ukrainischen Behörden verpflichten, EU-Diplomaten Zugang für Inspektionen und Kontrollen vor Ort zu gewähren.

Schließlich bestehen die EU-Experten darauf, dass Militärgerät „ohne vorherige Genehmigung durch den Hohen Vertreter weder an ukrainische Einrichtungen außerhalb der Streitkräfte weitergegeben noch in ein Drittland wiederausgeführt“ wird. In diesem Zusammenhang fordern die EU-Diplomaten Kiew auf, ein bereits unterzeichnetes Abkommen zur Unterbindung des Waffenhandels zu ratifizieren.

Bei „schwerwiegenden Anschuldigungen“ oder „bestätigten Verstößen gegen das Völkerrecht“ behält sich die EU vor, die Lieferung von Munition und Rüstungsgütern „in Teilen oder vollständig auszusetzen und/oder zu beenden“.

Diese Option hält sich Brüssel dem internen Konzeptpapier zufolge auch offen, „wenn die politische und sicherheitspolitische Lage es nicht mehr zulässt, die Unterstützungsmaßnahme unter Sicherstellung ausreichender Garantien durchzuführen, oder die Fortsetzung der Unterstützungsmaßnahme nicht mehr den Zielen der Union dient oder nicht länger in ihrem Interesse liegt“.