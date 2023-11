Papst Franziskus: „Die Welt ist im Krieg, aber die Rüstungsindustrie steht dahinter“

„Jeder Krieg ist eine Niederlage“, sagte Papst Franziskus in einem Interview mit dem italienischen ÖRR Rai 1. Anfang November blickte der Papst auf die Eskalation im Nahen Osten mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas. Krieg wäre niemals eine Lösung, während Frieden nur durch Dialog erreicht werden könne, so der Papst. Während des Interviews machte das Kirchenoberhaupt unter anderem die Rüstungsindustrie für die Kriege verantwortlich.

„Sie sind in die Kibbuz eingedrungen, haben Geiseln genommen. Sie haben Menschen getötet“, sagte Papst Franziskus in Bezug auf den Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober. „Dann die Reaktion. Die Israelis gingen, um diese Geiseln zu befreien“, fügte der 86-Jährige hinzu. Seiner Meinung nach würde im Krieg eine Ohrfeige zur nächsten führen. „Eine stärker als die vorherige, und so geht es weiter“, so Franziskus.



Seiner Meinung nach liegt die Lösung für den Konflikt im Nahen Osten in der Schaffung von zwei Staaten. Israelis und Palästinenser seien zwei Völker, die gemeinsam leben müssten. Laut dem Papst benötigt es „zwei klar definierte Staaten und Jerusalem mit einem besonderen Status.“ Menschliche Weisheit sollte solche Situationen beenden, meint der Papst.

Ukraine-Krieg und Nahostkonflikt: Das ist die Position von Papst Franziskus

„Dieser Krieg betrifft uns aufgrund dessen, was Israel, Palästina, das Heilige Land und Jerusalem bedeuten, aber auch die Ukraine betrifft uns, weil sie in der Nähe liegt“, so Franziskus. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 äußerte Papst Franziskus mehrmals seine Position zum Konflikt.



Seine Haltung entsprach nicht immer den Erwartungen der Ukrainer. Während er Russland als Aggressor verurteilte, sprach er auch die Mitverantwortung der Nato für die Situation an. Seine Bemühungen, eine diplomatische Lösung für den Ukrainekonflikt zu finden, führten zu mehreren Diskussionen, auch innerhalb der christlichen Gemeinschaft.

Außer der besorgniserregenden Lage in Israel und der Ukraine gebe es laut dem Papst derzeit auch viele andere Kriege weltweit, die den Westen nicht direkt betreffen. Dazu gehören Konflikte in Kivu, im Jemen und in Myanmar mit den Rohingya. „Die Welt ist im Krieg, aber die Rüstungsindustrie steht dahinter“, so der Papst.

Papst Franziskus: „Das größte Problem ist die Rüstungsindustrie“

„Das größte Problem ist die Rüstungsindustrie“, sagte Papst Franziskus im Laufe des Interviews. „Mir sagte eine Person, die sich mit Investitionen auskennt und die ich auf einer Sitzung getroffen habe, dass heute die profitabelsten Investitionen in Waffenfabriken liegen“, fügte der 86-Jährige hinzu.

Zuletzt äußerte Papst Franziskus seine Besorgnis über anhaltenden Antisemitismus, betonte, dass dieser trotz des Holocausts noch existiert. In Bezug auf Gaza berichtete der Papst von seinen Gesprächen mit Priestern vor Ort, die eine Gemeinde betreuen. Er sei um die Gemeinde besorgt, die bislang von den Angriffen der israelischen Streitkräfte verschont geblieben ist.



