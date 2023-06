„Keiner war auf die Drohnen vorbereitet“: Kommt der Krieg jetzt nach Russland?

Angespannt – mitten in der morgendlichen Moskauer Rushhour – klickt Arkadi Poljakow* auf eines der vielen Videos, die in den russischen sozialen Netzwerken kursieren. Ein stumpfes Geräusch, etwas Rauch, eine verrußte Hausfassade unweit seiner Universität. Eigentlich kennt der gebürtige Moskauer solche Videoschnipsel nur aus der Ukraine, vom Angriffskrieg seiner Landsleute. In dieser Woche schlugen jedoch mehrere Drohnen in der russischen Hauptstadt ein. Der Krieg ist nun auch in Moskau angekommen.