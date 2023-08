Insgesamt hat es dreimal laut geknallt am Wochenende in Moskau City, dem Wolkenkratzerviertel der russischen Hauptstadt. Das gleiche Gebäude wurde am frühen Dienstagmorgen erneut getroffen. Obwohl die Kriegsfront mehr als 500 Kilometer Luftlinie entfernt ist, spürt man den russischen Krieg gegen die Ukraine hier immer häufiger. Nun erkennen auch Banken und Versicherungen die erhöhte Gefahr für Leib und Leben – und wittern ein Geschäft.

In den vergangenen Wochen bekamen immer mehr Moskauer Anrufe: von Tinkoff, der Sowkombank, Sberbank, Alfastrakhowanie oder Rosgosstrach. Alles russische Banken oder Versicherungsgesellschaften. Am Telefon ist dann zumeist eine freundliche weibliche Stimme, die ein „Spezialangebot“ empfiehlt.



Demnach bieten die Banken und Versicherungen einen Service an, der Anwohner vor herabstürzenden Drohnen schützen soll. Immer mehr Russen sollen nun ihre Wohnungen und Häuser vor Attacken aus der Luft schützen wollen. Das bestätigt eine Moskauerin der Berliner Zeitung. Anfang Juli, ungefähr eine Woche nach dem Aufstand der Wagner-Gruppe, habe sie selbst einen solchen Anruf bekommen.

Wenn die Standardversicherung nicht mehr ausreicht

Doch warum gibt es im Zentrum des russischen Staates überhaupt derartige neue Angebote? Schließlich decken klassische Versicherungsprogramme bereits Sachschäden durch einen Drohnenabsturz ab. Nimmt der Druck nach 74 Wochen Krieg auch bei den russischen Banken und Versicherungsunternehmen zu? Die Standardversicherung jedweder Bank zahlt den Betroffenen jedenfalls nichts, wenn der Vorfall als Terroranschlag oder als Schaden infolge von Feindseligkeiten anerkannt wird.

More drone attacks reported in Russia’s capital, this time hitting the Moscow International Business Center (Moscow-City) high-rises, which house the offices of the Communications and Mass Media Ministry. https://t.co/v54jGkucf3 pic.twitter.com/4eTqPdHy0i — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) July 30, 2023

Auch wenn Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin von „unbedeutenden Schäden“ an den Fassaden der Bürogebäude in Moskau City sprach, stufte das russische Verteidigungsministerium die Drohnenangriffe vom Wochenende als „versuchten Terrorangriff“ ein. Explosionen, Detonationen und Drohnenangriffe haben auf russischem Territorium im vergangenen Jahr rapide zugenommen: ob in Munitionsdepots unweit der ukrainischen Grenze oder in Großstädten wie Belgorod oder Moskau. Russische Städte waren bereits mehrfach Ziel von Drohnenangriffen, die allerdings in keinem Verhältnis stehen zu den massenhaften Attacken Russlands und den Bombardements ukrainischer Städte.

Vertreter des Allrussischen Verbandes der Versicherer mahnen jedenfalls: In den bisher bekannten Versicherungspaketen sind Abstürze von unbemannten Luftgeräten mit inbegriffen. Falls ein Drohnenabsturz von den Behörden als Terroranschlag eingestuft wird, können Versicherungen Schadensersatzzahlungen aber verweigern. Sberbank, Rosgosstrach und Co werben nun mit ihren neuen Paketen, die den Schaden auch bei militärischen Angriffen decken. Man werde laut Vertretern der Versicherungsgesellschaften die neuen Angebote in allen Teilen Russlands für denselben Preis abschließen können – ob in Belgorod, in Kursk nahe der ukrainischen Grenze oder in Wladiwostok am Pazifischen Ozean.

In sozialen Medien ist die Stimmung gemischt

In russischen sozialen Netzwerken werden die neuen Versicherungspolicen vermehrt diskutiert. „Die Unternehmen wittern das Geschäft ihres Jahres“, schreibt ein User, „man kann ihre Rubelaugen schon erahnen.“ In anderen Kommentaren findet man die Angebote ganz praktisch, da die russische Hauptstadt „noch mehr solcher Vorfälle erwarte“.

Der Kreml macht die Ukraine für die Drohnenabstürze verantwortlich; der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wiederum bestritt eine Beteiligung Kiews an den Drohnenangriffen oder äußert sich erst gar nicht zu solchen Vorwürfen. Das Sicherheitsgefühl in der Millionenmetropole habe auch in Anbetracht der Wagner-Meuterei vor einem Monat merklich abgenommen, sagten mehrere Moskauer der Berliner Zeitung.

Mitarbeiter der Ermittlungsbehörden inspizieren die beschädigte Fassade eines Bürogebäudes in Moskau City. SNA/imago

Dennoch sieht der Kreml keinen Grund für eine Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen für die russische Hauptstadt. „Das ist nicht nötig“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow gegenüber der Nachrichtenagentur Interfax. Die Sicherheitsorgane arbeiteten ohnehin auf Hochtouren. Es werde „rund um die Uhr sehr angespannte Arbeit geleistet“.



Die ukrainische Armee befindet sich derzeit inmitten ihrer Gegenoffensive, um von Russland besetzte Gebiete zurückzuerobern. Präsident Selenskyj hat nach Angriffen auf Odessa Vergeltungsmaßnahmen angekündigt. Seit Wochen häufen sich Drohnenabstürze auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim oder im Inneren Russlands. Oft bleibt unklar, wer hinter den Drohnenangriffen steckt.



