Neues Buch: Selenskyj verärgerte Biden bei „verbocktem“ Besuch im Weißen Haus

Franklin Foers Buch „Last Politician: Inside Joe Biden’s White House and the Struggle for America’s Future“ ist noch nicht erschienen, sorgt aber bereits für Aufsehen in Washington. Ein besonders pikanter Auszug, der von der britischen Tageszeitung Guardian veröffentlicht wurde, beschreibt ein frühes Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem US-Präsidenten Joe Biden im Weißen Haus.



Das Treffen fand im September 2021 statt, fünf Monate vor der russischen Invasion in der Ukraine. Foer behauptet, Selenskyjs Forderung nach einem Nato-Beitritt sowie seine „absurde Analyse“ zum Nordatlantischen Bündnis hätten Biden verärgert.

„Selenskyjs Frustration beeinträchtigte seine Fähigkeit zur Logik. Nachdem er darum gebettelt hatte, der Nato beitreten zu dürfen, begann er zu dozieren, dass die Organisation tatsächlich ein historisches Relikt mit schwindender Bedeutung sei. Er sagte Biden, dass Frankreich und Deutschland aus der Nato austreten würden“, schrieb Foer. „Es war eine absurde Analyse – und ein eklatanter Widerspruch. Und es hat Biden verärgert.“ Und weiter: „Selbst Selenskyjs glühendste Sympathisanten in der Regierung stimmten darin überein, dass er das Treffen verbockt hatte.“



Nach Angaben des Verlags Penguin Random House basiert das Buch auf einem „beispiellosen Zugang zu dem engen inneren Kreis von Beratern, die Biden seit Jahrzehnten umgeben haben“.

Biden „schwach“ wegen Verzicht auf Sanktionen gegen Nord Stream 2 AG

Bei seinem Besuch im Weißen Haus hatte Selenskyj vor den Medien offen über seinen Wunsch gesprochen, dass die USA sein Land beim Nato-Beitritt unterstützen. „Ich würde gerne mit Präsident Biden über seine Vision, die Vision seiner Regierung, über die Chancen der Ukraine, der Nato beizutreten, und über den Zeitrahmen für diesen Beitritt, sofern er möglich ist, sowie über die Rolle, die die Vereinigten Staaten bei einer friedlichen Lösung im Donbass spielen können, die wir gerne erreichen würden, sprechen“, sagte er. „Es gibt viel zu besprechen“, lautete Bidens lakonische Antwort.

In denselben Äußerungen gegenüber den Medien drückt Selenskyj seine „große Sorge über die mögliche Inbetriebnahme von Nord Stream 2“ aus. Foer behauptet in seinem Buch, der ukrainische Präsident habe Biden als schwach empfunden, insbesondere wegen seiner Entscheidung, auf Sanktionen gegen die Nord Stream 2 AG, das russische Unternehmen hinter der gleichnamigen Gaspipeline von Russland nach Deutschland, zu verzichten. Selenskyj sah in dieser Entscheidung eine Beeinträchtigung der wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Interessen der Ukraine.

Biden seinerseits sei in das Treffen mit der Erwartung gegangen, dass Selenskyj sich für die Unterstützung der USA für die Ukraine bedanken würde, schreibt Foer. „Biden gewährte Selenskyj ein Treffen, ‚hielt aber nicht viel von ihm‘“, berichtet er in dem Buch, „insbesondere wegen der freundschaftlichen Beziehungen, die der ukrainische Präsident wegen der Nord-Stream-Entscheidung mit dem rechten republikanischen Senator Ted Cruz aus Texas geknüpft hatte“.

Trump hatte Selenskyj gebeten, gegen Biden und seinen Sohn Hunter zu ermitteln

Ein Telefonat zwischen Selenskyj und Bidens Vorgänger Donald Trump im Jahr 2019 trug wahrscheinlich zur Verbitterung bei. Der ehemalige Präsident Trump hatte Selenskyj gebeten, den ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden und dessen Sohn Hunter „unter die Lupe zu nehmen“, wie aus einem Memorandum des Weißen Hauses hervorging, über das damals in den Medien ausführlich berichtet wurde.

„Es wird viel über Bidens Sohn geredet, dass Biden die Strafverfolgung gestoppt hat, und viele Leute wollen das herausfinden, also wäre alles, was Sie mit dem Generalstaatsanwalt tun können, großartig“, sagte Trump in dem Telefonat vom 25. Juli 2019, wie aus dem Memo hervorgeht. „Biden hat damit geprahlt, dass er die Strafverfolgung gestoppt hat, wenn Sie das also untersuchen können, klingt das für mich schrecklich.“ Das Gespräch wurde zu einem zentralen Bestandteil der Whistleblower-Klage, die ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump auslöste.