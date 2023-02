„Deutsche Panzer gegen Russland bringen beide Seiten dem Abgrund näher“

Die Russen durchleben den ersten Kriegswinter zwischen Zweifeln an Kriegszielen und Wunsch nach Durchhalten. Und sie erwarten eine große Frühjahrsoffensive. Eine Reportage aus Moskau.

Heikle Fragen werden gestellt in Moskau, vor vielen Zuhörern, nur wenige Hundert Meter vom Kreml entfernt. „Wo ist das Russische Imperium?“, ruft ein verzweifelter junger Mann in Uniform. Er will das Land verlassen, denn er ist gegen die Politik der Moskauer Macht.