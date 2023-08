Die Nachricht von dem russischen Raketenangriff auf die nordukrainische Stadt Tschernihiw am vergangenen Samstag erschüttert selbst eine an Grausamkeiten bereits gewöhnte Welt. Am helllichten Tage, kurz vor der Mittagsstunde, schlagen ein oder zwei Iskander-K-Marschflugkörper im Zentrum der 285.000-Einwohner-Stadt ein. Sie zerstören das Dach und den ersten Stock des 1926 errichteten Schewtschenko-Theaters; Teile des Tschernihiwer Roten Platzes sowie Gebäude in den Seitenstraßen werden in Mitleidenschaft gezogen.