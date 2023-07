Saudi-Arabien: Wem dient eine Ukraine-Friedenskonferenz, bei der eine Kriegspartei fehlt?

Die Nachricht kam als Überraschung nach dem Besuch von US-Sicherheitsberater Jake Sullivan in der saudischen Hauptstadt Riad am vergangenen Donnerstag: Saudi-Arabien lädt zu internationalen Ukraine-Friedensgesprächen am 5./6. August in die Hafenstadt Dschidda. Noch ist der Teilnehmerkreis nicht bestätigt, doch erwartet werden Repräsentanten aus ungefähr 30 Nationen. Darunter sind die westlichen Unterstützer der Ukraine, zudem die BRICS-Staaten Indien, Brasilien und Südafrika. Die Rede ist auch von Chile, Ägypten, Indonesien, Mexiko, Sambia und anderen Staaten. Von den kriegführenden Ländern wird nur die Ukraine anwesend sein – Russland ist nicht eingeladen. Nach einem ähnlich zusammengesetzten Treffen im Juni in Kopenhagen erhofft man sich im Westen, wichtige Länder der nicht–westlichen Welt für ein entschiedeneres Vorgehen gegen Russland zu gewinnen.