Maria Mykytiuk hörte ein Klicken und wusste, dass ein russischer Scharfschütze auf sie zielt. „Ich habe langsam das Tierfutter aus meiner Tasche geholt und vor den streunenden Hunden verteilt. Sie haben angefangen zu fressen, und der Soldat hat nicht geschossen“, erzählt sie. Eine Kugel habe am folgenden Tag ihre beste Freundin Tanja genau dort in den Kopf getroffen. „Es muss der gleiche Schütze gewesen sein, der sie umgebracht hat“, sagt Mykytiuk.

Die 36 Jahre alte Tierärztin lebt in Butscha. Sie behandelte Menschen und Tiere während der russischen Besatzung des Ortes im März 2022. Wolken ängstigen sie heute manchmal zu Tode. „Ich bilde mir ein, dass ätzender Regen vom Himmel fällt und es einen chemischen Angriff gibt“, sagt sie. Sie verlasse an anderen Tagen den Bunker nicht. Sie sei sich dann sicher, dass es Tag einen Atomangriff geben wird.

Wer Mykytiuk gegenübersitzt, kann sich kaum vorstellen, dass sie von Panikattacken heimgesucht wird. Sie spricht in ruhigem Ton viele Stunden lang über ihre Todesangst und den Verlust geliebter Menschen während der Besatzung des Kiewer Vororts.

Die Veterinärin empfängt in ihrem Refugium für verwundete Wildtiere in Butscha. Mykytiuk heilt im grünen Gürtel um die Hauptstadt Kiew seit acht Jahren Tiere. Aufmerksame Waldarbeiter oder Spaziergänger bringen sie in der Klinik vorbei. Der Behandlungsraum ist in einer Holzhütte eingerichtet. Sie ist von einem Garten mit zahlreichen Gehegen umgeben. Eine Gans watschelt über den Rasen. Eine Katze streckt unter einem Gebüsch ihre Glieder von sich. Hühner gackern in einem Holzverschlag. Mykytiuk sitzt auf der Veranda der Klinik und erzählt von ihrem Martyrium.

Russische Spezialeinheiten näherten sich bereits am ersten Tag des Überfalls auf die Ukraine Butscha durch die umliegenden Wälder. Die Stadt mit circa 35.000 Einwohnern liegt rund 25 Kilometer in nordöstlicher Richtung vom Stadtzentrum Kiews. Die Sperrzone von Tschernobyl liegt zwischen Butscha und der Grenze zum benachbarten Belarus.

Russische Fallschirmjäger sprangen am Morgen des 24. Februar über dem Frachtflughafen in Butschas Nachbarstadt Hostomel ab. Mykytiuk erinnert sich an das Dröhnen der Helikopter. Es weckte sie.

Tierärztin in Butscha: „Sie haben meinen Hund vor meinen Augen erschossen“

Nachbarn brachten in den ersten Kriegstagen ihre verängstigen und bald auch von Splittern oder Trümmern verletzten Hunde und Katzen in Mykytiuks Klinik. Sie klopften bald auch an, um Hilfe von der Tierärztin für ihre verletzten Verwandten zu erbitten. „Ich hatte drei Aufgaben während der Besatzung: am Leben bleiben, meine Nachbarn verarzten und mich um die Tiere zu kümmern“, sagt die Veterinärin.

Sie verstand am Morgen des 10. März, dass nicht Bomben und Raketen die schlimmste Bedrohung für die Menschen in Butscha darstellten. Die Russen begannen mit Hausdurchsuchungen.

Es heißt, dass damals auch neue Einheiten nach Butscha kamen. Unter ihnen waren die gefürchteten Kadyrowzy, Soldaten des Putin-treuen Statthalters in Tschetschenien, Ramsan Kadyrow. Alles sei an einem Tag geschehen, erinnert sie sich.

„Russische Soldaten haben das Tor zur Klinik aufgebrochen. Ich war so verblüfft, dass ich zu ihnen meinte, sie hätten auch einfach klingeln können. Mein Hund Sakkar hat sie angebellt. Sie haben ihn vor meinen Augen erschossen. Einer hat mir dann einen Tritt in die Hüfte verpasst.“

Die Russen hätten alles mitgenommen, was sie bei ihrer Durchsuchung für wertvoll befanden. Mykytiuk verkroch sich in ihrer Klinik, nachdem die Soldaten verschwunden waren. „Plötzlich hörte ich eine Frau schreien. Ich habe durch das Fenster geschaut und gesehen, wie sie auf der Straße vor jemandem davonläuft. Dann fiel ein Schuss und die Frau fiel zu Boden.“

Menschen riskierten in Butscha ihr Leben, um Verletzte zu retten

Sie habe es sich in den Wochen bis zur Befreiung Butschas nach dem Abzug der Russen am 1. April jeden Tag als Mantra aufgesagt, dass sie am Leben bleiben müsse. Menschen riskierten angesichts der Schüsse aus dem Hinterhalt ihr Leben, um Verletzte zu ihrer Klinik zu bringen. Sie hätten Furchtbares geschildert. „Wir wussten von den Vergewaltigungen. Meine Nachbarn haben eine Granate auf der Straße gefunden und mitgenommen. Sie wollten sich in die Luft sprengen, wenn die Russen in ihr Haus kommen, um die Frau zu holen. Sie haben am Ende die Frau in Ruhe gelassen, aber den Mann erschossen.“

Cedric Rehman Die Tierärztin Maria Mykytiuk lebt und arbeitet in Butscha.

Die Veterinärin verließ ihre Klinik, um Patienten aufzusuchen. „Ich wusste, dass es an jedem Checkpoint zu Ende sein konnte. Aber ich hatte keine Wahl.“ Sie beschreibt das Abtasten der Soldaten bei Durchsuchungen. Es sei jedes Mal eine Erniedrigung gewesen. „Sie hatten die Hände überall und diesen Blick, um mir klarzumachen, dass sie alles mit mir machen können.“

Die Straßen von Butscha: Tote saßen festgegurtet in ihren Autos

Mykytiuk brachte Medikamente zu Rentnern, die von den Russen aus ihren Häusern geworfen wurden. „Die Russen schliefen in den Häusern und die alten Leute bei der Kälte in der Nacht in den Gartenlauben“, sagt Mykytiuk. Sie kam auf ihren Wegen an den Leichen vorbei, die in den Straßen lagen oder festgegurtet mit Schusswunden in ihren Autos saßen. Sie erinnert sich an eine Hand, die aus einem Wagen hing. Die Tierärztin verteilte dann auch Futter aus ihrer Klinik an streunende Hunde, deren Besitzer geflohen oder tot waren. Sie hätten sich sonst von den Leichen ernähren müssen.

Mykytiuk beschreibt das Butscha vor dem 24. Februar als Vorstadtidylle für gestresste Großstädter. Es sei ein Ort im Grünen gewesen, um Kinder in einer gesunden Umgebung aufwachsen zu lassen. Butscha sei aber nie langweilig gewesen. „Es gab jedes Wochenende eine Kulturveranstaltung oder ein Festival mit Live-Musik. Oft zu Themen wie Umwelt oder Ernährung.“

Nun habe sich „energetisch“ alles geändert. Die Idylle schreit vor Schmerz. „Es ist gut, dass die meisten Menschen, die während der Besatzung hier waren, nach der Befreiung erst einmal woanders hingegangen sind. Wir hatten hier keine Invasion feindlicher Truppen. Hier war das pure Böse und das liegt noch in der Luft.“

Sie will bald nach Australien fliegen. Ihre Kinder hat sie bereits zu Beginn des Krieges zunächst in der Ukraine in Sicherheit und dann außer Landes gebracht. Ihr Mann kämpft an der Front. „Meine Eltern und Schwiegereltern kümmern sich um die Tiere“, sagt die Veterinärin. Sie wolle auf jeden Fall nach Butscha zurückkehren, meint sie.

Butscha, die Stadt im Wald – und voller Ruinen

Butscha ist vor allem eines, eine Stadt im Wald. Fernsehaufnahmen von Anfang April zeigten vor allem das Grau von Ruinen. Doch der Frühling hat das Bild in ein sattes Grün getaucht. Ferienhäuser, Hotels und Restaurants stehen in dem an den Wald grenzenden Teil der Stadt. Supermärkte und Wohnblocks im Zentrum der Kleinstadt erinnern nicht mehr an die sowjetische Bauart, sondern an Mitteleuropa.

In einigen Fassaden klaffen Löcher. Doch die Schäden sind begrenzt, weil die Russen die Stadt ohne große Gefechte eroberten. Außenministerin Annalena Baerbock fühlte sich an Potsdam erinnert, als sie Butscha am 10. Mai besuchte.

Viele Akademiker leben in Butscha. Menschen, die ihren Ansprüchen entsprechende und bezahlbare Wohnungen in den gentrifizierten Innenstadtbezirken von Kiew nicht mehr fanden, entschieden sich für das Pendeln. Andere zog es zumindest am Wochenende in die Datschen am Waldrand. Manche erholten sich zumindest bei Spaziergängen.

Die Wälder rund um Butscha sind nun Todeszone. Die russischen Truppen haben eine unbestimmte Anzahl an Minen und Sprengfallen hinterlassen. Niemand weiß, wann ein Ausflug hier ohne Lebensgefahr wieder möglich sein wird.

Die Spuren der Kämpfe zwischen russischen und ukrainischen Soldaten

Die Gebäude im benachbarten Irpin mit rund 47.000 Einwohnern hat es schlimmer getroffen als die in Butscha. Die Russen lieferten sich in Irpin schwere Kämpfe mit den ukrainischen Streitkräften. Viele Einwohner konnten zu Beginn der Krieges flüchten.

Ähnlich wie in Butscha fand man nach dem Rückzug der Russen auch hier circa 300 Menschen in Massengräbern verscharrt oder einfach zum Teil mit auf dem Rücken gefesselten Händen tot auf den Straßen. Die Zahl der ermordeten Zivilisten in den besetzten Vororten Kiews wird auf insgesamt 1200 geschätzt.

Brunnen stehen im Stadtzentrum von Irpin. Sie sind noch nicht wieder in Betrieb. Der Platz vor dem Rathaus ist wie ein Amphitheater geformt. Jeder konnte sich im vergangenen Sommer hier hinsetzen und die Kühle der Fontänen genießen.

Ein paar Teenager sitzen mit ihrer Bluetooth-Box auf den Stufen und produzieren mit E-Zigaretten Dampfwolken. Einer der Jugendlichen holt während des Gesprächs sein Smartphone aus der Tasche und zeigt ein Foto herum. Zu sehen ist ein Toter. „Das war mein Boxlehrer. Die Russen haben ihn in dem Bunker in seinem Haus erschossen. Sie haben da alle umgebracht“, sagt er. Der 17-Jährige klingt, als würde er vom Wetter reden. Vielleicht hat er noch gar nicht begriffen, was ihm geschehen ist.

AP/Emilio Morenatti Der mexikanische Künstler Roberto Marquez malt an der Brücke über den Fluss Irpin.

Picassos berühmtes Bild an der Brücke über den Fluss Irpin

Der in Texas lebende Künstler Roberto Marquez greift an der Brücke über den Fluss Irpin zum Pinsel. Er arbeitet an einer Malerei über das Massaker von Butscha. Er hat bereits eine Interpretation von Picassos „Guernica“ an der Brücke geschaffen.

Ein Bild ging Anfang März um die Welt: Hunderte warteten unter der halb eingestürzten Brücke darauf, über provisorische Holzplanken den Fluss Irpin zu überqueren. Die Ukrainer hatten die Brücke selbst gesprengt, um den Vormarsch der Russen auf Kiew zu bremsen. Die Regierung hat die Reste der Brücke zum Mahnmal erklärt.

Holzkreuze erinnern an die Menschen, die auf der Flucht aus Irpin ums Leben kamen. Decken, halbvolle Plastikflaschen, verschimmeltes Brot, Zigarettenschachteln, Hygienetücher und Tablettenblister liegen unter der Brücke, als wäre die Menge der Flüchtenden gerade erst über den Fluss entkommen. Der Künstler spricht von Geistern, die ihn bei seiner Arbeit inspirierten.

Die Brücke über den Fluss Irpin und die Erinnerung an das Grauen der Flucht

Marquez brach Anfang März aus Texas in die Ukraine auf. Der aus Mexiko stammende Künstler hat schon einmal ein Werk über eine Brücke gemalt. 15.000 Geflüchtete aus Haiti strandeten im vergangenen Jahr unter einer Brücke an der amerikanisch-mexikanischen Grenze. Er will nun an das Grauen der Flucht an einer anderen Brücke in einem anderen Erdteil erinnern.

Was in Butscha und Irpin geschehen sei, erinnere ihn an den Terror der Drogenkriege in Mexiko und Mittelamerika. „Der russische Angriff auf die Ukraine ist nicht mit dem Drogenkrieg zu vergleichen. Aber die Grausamkeit schon.“

Der Künstler hat in einer Ecke des Mahnmals eine Stellwand platziert. Hinterbliebene können dort die Namen ihrer Toten aufschreiben. „Es sieht so aus, als würde die Menschheit niemals lernen“, sagt Marquez. Sie soll aber auch nicht vergessen.

Patrouille in Butscha: „Danach meinten sie, sie erschießen uns jetzt“

Anna und Dmytro Mishchenko laden abends zu einem Tee in ihre Wohnung in Butscha ein. Das Paar heißt in Wirklichkeit anders. Es will nicht erkannt werden, Verwandte leben in den Separatisten-Gebieten im Donbass.

Die Mishchenkos flohen selbst 2014 aus der Gegend um die Großstadt Donezk nach Butscha und fanden dort, wie sie es beschreiben, ihr kleines Paradies. Die Eheleute brachten zu Kriegsbeginn ihre Töchter in Sicherheit, wollten aber selbst in Butscha ausharren. Das Paar änderte seine Meinung nach dem 6. März.

„Ich war mit Nachbarn im Auto unterwegs, als sie uns beschossen haben“, sagt Dmytro Mishchenko. Der Nachbarin blieb ein Splitter im Auge stecken, ihren Mann am Steuer traf eine Kugel im Bein. Mishchenko hatte sich hinter die Vordersitze geworfen und blieb unverletzt. Die russische Patrouille habe seine Papiere und die der Verletzten kontrolliert, während diese bluteten und stöhnten. „Danach meinten sie, sie erschießen uns jetzt.“ Er habe auf die Soldaten eingeredet. „Sie stimmten schließlich zu, dass wir wegfahren durften. Aber der Motor sprang nicht an.“

Er durfte mit einem Soldaten in den Wald, um Stöcke zu suchen, mit denen die Verletzen davonhumpeln sollten. Der Soldat habe ihn aufgefordert, ihm sein Smartphone zu geben. Der Soldat habe ihn sogar gebeten, seine Daten zu löschen, weil er nicht wisse, wie das funktioniere. „Ich habe dann erzählt, dass ich als junger Mann bei der Sowjetarmee war. Da hat er mir das Handy gelassen. Sie haben uns dann auch wirklich ziehen lassen.“

Das „kleine Paradies“ Butscha und die russischen Soldaten

Die Mishchenkos flohen am 11. März mit einem Konvoi aus Butscha. Sie kamen bei Freunden in der Stadt Winnytsja unter. Sie kehrten nach dem 1. April nach Butscha zurück, schrubbten mit den Nachbarn die rußgeschwärzten Wände im Treppenhaus und freuten sich, dass niemand ihre Wohnung geplündert hatte.

Mishchenko vermutet, dass das „kleine Paradies“ Butscha die russischen Soldaten provoziert hat. Butscha habe sich enorm entwickelt. Und die russischen Soldaten hätten ausgerechnet hier ihre erste Begegnung mit der Realität in der Ukraine gemacht. „Sie dachten, hier lebten Nazis, und Ukrainer ernähren sich von trockenem Brot. Sie haben sich uns überlegen gefühlt und dann sahen sie, wie gut wir hier lebten“, sagt er.

Nichts werde in Butscha jemals wieder sein wie vor dem Krieg. Überlebende wie ihn plagten Schuldgefühle, weil so viele andere starben. Und so vieles, was geschah, sei nicht in Worte zu fassen. „Wenn alle, die geflohen sind, wieder hier sind, werden Kinder erfahren, dass ihre Freunde von Russen vergewaltigt worden sind. Wie sollen Eltern das ihren Kindern erklären?“