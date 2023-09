Berlin und die ukrainische Hauptstadt Kiew sind jetzt Partnerstädte. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und sein Amtskollege Vitali Klitschko unterzeichneten am Donnerstag eine entsprechende Erklärung. Zuvor hatten die beiden Politiker Fototermine am Brandenburger Tor und am Roten Rathaus absolviert. Mit Klitschkos Besuch hat ein Prozess voller gescheiterter Versuche und sogar einem Betrug ein Ende gefunden.

Wegner rückte in seiner Rede den symbolischen Gehalt des Besuchs in den Mittelpunkt. Er machte deutlich, dass Berlin die Städtepartnerschaft mit Kiew als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine versteht. Das Land wehrt sich seit Februar 2022 gegen den russischen Angriffskrieg. „Wir stehen an der Seite der Ukraine, wir stehen an der Seite Kiews“, sagte Wegner in einer Ansprache.

Kai Wegner: Kiew wird auch demnächst Stadt des Friedens sein

„Berlin ist die Stadt der Freiheit.“ Und er sei sicher, dass auch Kiew demnächst eine Stadt der Freiheit und des Friedens sei, so Wegner. „Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass am Ende die Freiheit über die Aggression anderer siegen wird.“



Für Klitschko hieß der Empfang im Roten Rathaus nach eigenen Worten: „Wir sind nicht allein.“ So wie die Kiewer, die Ukrainer, diesen Krieg nicht nur für sich allein führten, für ihre Familien, Häuser und ihr Land, „sondern auch für euch“, wie Klitschko kurz vor der Unterzeichnung der Urkunde sagte. Schließlich gehe es der Ukraine um eine „europäische Zukunft, demokratische Werte, Menschenrechte, Lebensstandard“.

Vitali Klitschko: „Wir verteidigen uns gegen die stärkste Armee der Welt“

Es sei eine „schwierige Zeit, aber wir verteidigen uns gegen die stärkste Armee der Welt“, sagte der Bürgermeister von Kiew. Und Putin gehe so weit, „wie wir ihm erlauben zu gehen“. In dieser bedrohlichen Situation sei ein Gang durchs Brandenburger Tor von besonderer symbolischer Bedeutung, denn: „Gemeinsam sind wir doppelt so stark, mehrfach so stark.“



Er bedankte sich für die militärische und humanitäre Hilfe Deutschlands, und er dankte insbesondere Berlin für die Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge. Am Ende sprach der Gast eine Einladung an seinen Gastgeber aus: „Herzlich willkommen nach Kiew!“

Kai Wegner wird Vitali Klitschkos Gegeneinladung sicher gerne annehmen

Tatsächlich wird Kai Wegner angesichts der überragenden Symbolik solcher Besuche sicher geneigt sein, die 1300 Kilometer Richtung Osten recht bald in Angriff zu nehmen. Zumal dieser Weg zur Unterzeichnung weit war. Und damit ist nicht die Wegstrecke gemeint, die Klitschko hinter sich bringen musste, um Wegner in Berlin zu treffen.

Schon im vorigen Jahr suchte Wegners Vorgängerin Franziska Giffey (SPD) Kontakt nach Kiew. Die dortige Stadtverwaltung bat schließlich um Hilfe wie etwa Müllfahrzeuge und medizinisches Material – und Berlin sagte rasch zu. Es ging also vor allem um praktische Hilfe, für eine weitergehende, lebendige Städtepartnerschaft mit auch regelmäßigem kulturellen Austausch hatte damals niemand in Kiew einen Kopf.



Trotzdem versuchte die Senatskanzlei immer wieder wenigstens ein Treffen mit Vitali Klitschko zu arrangieren. Doch ohne Erfolg. Am nächsten an einem Vier-Augen-Gespräch war Giffey, als sie im Juli vorigen Jahres in Paris war. Auch Klitschko war damals eingeladen, erschien jedoch nicht.

So endeten Giffeys Bemühungen um einen persönlichen Kontakt mit einem Betrug. Im Juni 2022 hatte die Regierende Bürgermeisterin per Video vermeintlich mit ihrem Kiewer Amtskollegen gesprochen. Tatsächlich entpuppte sich das Ganze als raffinierter Trick eines staatsnahen russischen Komiker-Duos, das mit Vorliebe arglose Gesprächspartner in der westlichen Welt reinlegt. Die hintergangene Giffey nutzte den Betrug dafür, vor politischer Manipulation zu warnen.

Es sollte also danach noch mehr als ein Jahr dauern, ehe die Stadtoberhäupter Kiews und Berlins leibhaftig aufeinandertrafen. Was aber nun noch lange nicht heißt, dass Berlin aus Kiewer Sicht jetzt eine Hauptrolle in den Beziehungen zu deutschen Städten spielen müsste. Berlin mag als Hauptstadt Deutschlands wichtig sein, einzige Partnerstadt Kiews in Deutschland ist es nicht.

Kiewer Partnerschaften: Am ältesten ist die Städte-Ehe mit Leipzig

Am längsten besteht Kiews Partnerschaft mit Leipzig, geschlossen Anfang der 1950er-Jahre als eine unter zwei sozialistischen Metropolen.



Politisch bemerkenswerter war die Vereinbarung mit München. Sie wurde am 6. Oktober 1989 geschlossen, also zu Zeiten der Ost-West-Konfrontation. Die Verbindung ist jedoch älter: Fast die Hälfte der sowjetischen Zwangsarbeiter kamen aus der Ukraine. Vor allem in den bayerischen Camps für „Displaced Persons“ fanden sich politisch Aktive zusammen. Es entstand eine eigene ukrainische Identität, München wurde zum Zentrum für ukrainische Partisanen. Auch der umstrittene Partisanenführer Stepan Bandera fand in der bayerischen Landeshauptstadt eine neue Heimat – und seinen Tod. 1959 wurde er von einem Agenten des sowjetischen Geheimdienstes in München ermordet, begraben ist er auf dem dortigen Waldfriedhof.

Vitali Klitschko hat besonders enge Verbindungen zu Hamburg

Deutlich jünger ist Kiews Verbindung zu Hamburg. Vor fast auf den Tag genau einem Jahr schlossen die Freie und Hansestadt und die ukrainische Hauptstadt einen „Pakt für Solidarität und Zukunft“. Seitdem haben die Hamburger Hilfsgüter und Geld gespendet, Polizei und Feuerwehr haben unter anderem fünf Rettungswagen, mehr als 1500 Atemschutzmasken und 1400 Lungenautomaten abgegeben, außerdem wurden medizinische Erste-Hilfe-Kits und Stromgeneratoren beschafft.



Doch warum Hamburg? Die Antwort ist vermutlich denkbar einfach und naheliegend. Vitali und sein jüngerer Bruder Wladimir Klitschko haben ihre Boxkarrieren einst in Hamburg begonnen, Vitali hat dort jahrelang gewohnt. Das verbindet.