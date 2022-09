Die Pazifisten und linken Fraktionen wollen keine Waffenlieferungen an die Ukraine. Wer aber Frieden um jeden Preis will, der akzeptiert auch den Terror von Imperien.

Ukraine-Krieg: Was kostet der Frieden, was ist sein Preis?

Von vielen Seiten, insbesondere von der globalen Linken, hören wir Friedensappelle in Zeiten eines brutalen Krieges, den Russland derzeit gegen die Ukraine führt. Auf den ersten Blick (oder besser gesagt, nach Gehör) scheint es, als wären solch hehre Aufrufe eine Frage des Konsenses: Wer würde schließlich für die Fortsetzung des Blutvergießens und der Feindseligkeiten eintreten statt für eine friedliche Koexistenz?

Doch dies ist bestenfalls eine naive und zutiefst falsche Position und schlimmstenfalls eine gefährliche Ausflucht, die sich auf die Seite des Aggressors stellt.

Lassen Sie uns mit den historischen und taktischen Grundlagen beginnen. Die zahlreichen Vergleiche der Situation im Jahr 2022 mit der Situation unmittelbar vor und während des Zweiten Weltkriegs sind treffend, auch im Hinblick auf den Pazifismus. Abgesehen von der gescheiterten Beschwichtigungspolitik, die in den späten 1930er-Jahren vor allem vom britischen Premierminister Neville Chamberlain vorangetrieben wurde, war das Beharren auf pazifistischen Einstellungen in Großbritannien während des Krieges eng mit Nazi-Deutschland verbunden.

Mit Ausnahme von Action, der Zeitschrift der British Union of Fascists, kann man sich kaum eine andere britische Zeitung vorstellen, die so konsequent für Nazideutschland eintrat wie Peace News, das offizielle Sprachrohr der PPU (Peace Pledge Union), wie Mark Gilbert argumentiert. Gilbert fährt fort: „Beginnend mit der Berichterstattung über den Anschluss Österreichs an Deutschland, den Hitler im März 1938 durchsetzte, ging Peace News regelmäßig außerordentlich weit, um Deutschland vor der britischen Öffentlichkeit zu vertreten. Die Zeitung ging gelegentlich so weit, dass sie ihren Mitarbeitern erlaubte, deutsche Propaganda als ungeschminkte Tatsache zu verkaufen.“

Für Putin tritt Russland in eine neue Ära ein

Diese Beschreibung ließe sich leicht auf die heutigen Ereignisse übertragen, wenn die Befürworter des Friedens – ein Euphemismus für die bedingungslose Kapitulation der Ukraine – ihr Mitgefühl und Verständnis für die Umstände zum Ausdruck bringen, die Putin „gezwungen“ haben, seine SMO (Special Military Operation) am 24. Februar 2022 anzukündigen: die Osterweiterung der Nato, die Abspaltung der Ukraine von der traditionellen russischen Einflusssphäre, die anhaltenden Spannungen in der Donbass-Region (die im Übrigen von Russland selbst geschürt werden) oder gar „der Niedergang des Kapitalismus“. All dies sind die Hauptargumente Putins und seiner Ideologen, Argumente, die widersprüchlich sind.

Michael Marder Zum Autor Michael Marder ist Ikerbasque-Forschungsprofessor im Fachbereich Philosophie an der Universität des Baskenlandes (UPV-EHU), Vitoria-Gasteiz, Spanien. Seine Schriften umfassen die Bereiche ökologische Theorie, Phänomenologie und politisches Denken. Er ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Artikel und Monografien, darunter „Plant-Thinking“ (2013), „Phenomena-Critique-Logos“ (2014), „The Philosopher’s Plant“ (2014), Dust (2016), „Energy Dreams“ (2017), „Heidegger“ (2018), „Political Categories“ (2019), „Pyropolitics“ (2015, 2020), „Dump Philosophy“ (2020), „Hegel’s Energy“ (2021), „Green Mass“ (2021) und „Philosophy for Passengers“ (2022). Weitere Informationen finden Sie auf seiner Website: michaelmarder.org

Einerseits projizieren Putin und seine Apologeten die Gründe für den Beginn des Krieges und damit die Verantwortung dafür auf andere, sei es auf den Westen, die Ukraine oder die Nato. Andererseits ist dies für Putin selbst eine Frage der höchsten staatlichen Souveränität, wie er in einer wenig beachteten, aber höchst symptomatischen Rede auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg Mitte Juni feststellte.

Am Ende seiner Rede bekräftigte er die russische Souveränität: „Es liegt an den starken, souveränen Staaten, die sich nicht von anderen aufzwingen lassen, die Regeln für die neue Weltordnung zu bestimmen. Nur mächtige und souveräne Staaten können in dieser entstehenden Weltordnung ein Wörtchen mitreden. Andernfalls sind sie dazu verdammt, Kolonien zu werden oder zu bleiben, die keinerlei Rechte haben. Wir müssen voranschreiten und uns im Einklang mit der Zeit verändern und gleichzeitig unseren nationalen Willen und unsere Entschlossenheit unter Beweis stellen. Russland tritt in diese neue Ära als mächtige souveräne Nation ein.“

Über die Bewaffnung des Friedens

Angesichts der Invasion, die zum Zeitpunkt seiner Äußerungen im Gange war, positioniert Putin Russland als „mächtigen und starken Staat“, der das Sagen hat, während Länder wie die Ukraine seiner Meinung nach „dazu verdammt sind, Kolonien zu werden oder zu bleiben, die keinerlei Rechte haben“. Das Paradoxon der gleichzeitigen Bestätigung und Verneinung der russischen Souveränität, die Behauptung, einen Weg zu gehen, der nicht von anderen aufgezwungen wird, und die Verortung der Ursachen für den Krieg bei eben diesen anderen, spiegelt sich in dem vagen offiziellen Status der Kriegshandlungen in der Ukraine als Sonderoperation und damit gerade als Nicht-Krieg wider. (Nur zwei Monate zuvor sagte Putin: „Was in der Ukraine geschieht, ist eine Tragödie, daran besteht kein Zweifel. Aber wir hatten keine andere Wahl. Es war nur eine Frage der Zeit“).

Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang sofort stellt, lautet: Was ist eigentlich Frieden unter den Umständen eines brutalen militärischen Angriffs, der vom Aggressor beharrlich als Nicht-Krieg dargestellt wird? (Und, damit wir es nicht vergessen, in Russland kann man schon einen hohen Preis dafür bezahlen, wenn man die Invasion in der Ukraine als Krieg bezeichnet.) Seit Jahren warnen Theoretiker wie Danilo Zolo in seinem Buch „Humanitärer Terrorismus“ vor der Verwischung der Grenzen zwischen Krieg und Frieden. Jetzt, und dies ist bei Weitem kein strategischer Einzelfall, werden wir Zeuge dessen, was man als Bewaffnung des Friedens bezeichnen könnte.

In der Phase des Vormarsches von Putins Armee haben wahllose Raketenabschüsse und Artilleriebeschuss auf die Zivilbevölkerung das Endziel im Sinn gehabt, die Unterwerfung der ukrainischen Behörden unter ein „Friedensabkommen“ zu erzwingen, das der Ukraine als Staat ein Ende setzen würde. In einer Zeit, in der Russland an der Front fast eine Niederlage erlitten hat, würde dasselbe Abkommen Russland erlauben, sein Gesicht zu wahren und alle territorialen Gewinne, die es in den Monaten der Kämpfe erzielt hat, zu erhalten. Die immer lauter werdenden Stimmen „für den Frieden“ dienen also als Barometer für die Bewaffnung des Friedens, wobei der Pfeil in beide Extreme zeigt.

Jedes blühende Reich hatte eine Epoche des Friedens

Abgesehen von historischen Präzedenzfällen und strategischen Erwägungen ist der Friede nicht ganz das strahlend positive politische Konzept, mit dem wir ihn oft verwechseln. Jedes blühende Reich hatte eine Epoche des Friedens, das Goldene Zeitalter seiner ungestörten Hegemonialmacht. Pax Romana („Römischer Friede“) war die Periode in der römischen Geschichte zwischen 27 v. Chr. und 180 n. Chr., in der das Reich ohne größere Kriege seine größte Ausdehnung erreichte.

Es folgten unter anderem eine kurzlebige Pax Hispanica („Spanischer Friede“), Pax Britannica („Britannischer Friede“) und Pax Americana („Amerikanischer Friede“). Die letztgenannte Ära, die sich ungefähr zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und den Anschlägen vom 11. September 2001 erstreckt, ist implizit das Ziel von Putins Krieg, der sie endgültig beenden soll. (Kurioserweise hat derselbe Verlag, Simon & Schuster, in seinem Katalog zwei Bücher mit diametral entgegengesetzten Einschätzungen des Marshallplans – also des Jahres 1948 – als „Anbruch des Kalten Krieges“ und als „Beginn der Pax Americana“.)

Putins unverhohlene imperiale Ambitionen

Der wichtigste Punkt ist, dass ein Imperium nach seinem eigenen Ideal Frieden herstellt – natürlich zu seinen eigenen Bedingungen. Wer damit nicht einverstanden ist, ist daher nicht nur ein Feind des Imperiums, sondern auch der Feind des Friedens selbst. Was immer in einer Ära der imperialen Befriedung als Pazifismus durchgeht, ist die Akzeptanz des Imperiums.

Immanuel Kants klassische Unterscheidung zwischen dem Frieden als vorübergehender Einstellung der Feindseligkeiten und dem ewigen Frieden trifft in dieser politischen Situation nicht zu, da seine „Vorartikel“ für einen ewigen Frieden „zwischen Staaten“ und nicht für den Frieden eines Reiches verfasst wurden. Es sei denn, wir haben es in seinem Werk mit dem Imperium der „reinen Vernunft“ zu tun.

Putins unverhohlene imperiale Ambitionen erscheinen angesichts der nahen Identität von Imperium und Frieden in einem neuen Licht. Eine seiner Rechtfertigungen für die Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 war die Notwendigkeit, eine „russische Welt“, „Russkiy Mir“, zu bewahren und wiederzuvereinigen, „die als russisches ‚Diaspora-Imperium‘ konzipiert ist, wobei den ‚russischen Enklaven‘ im ‚nahen Ausland‘ – also den europäischen Ländern der ehemaligen Sowjetunion wie der Ukraine und der Republik Moldau (und den Gebieten mit großer russischsprachiger Bevölkerung wie der Krim, dem Donbass und Transnistrien) – stets besondere Bedeutung zukommt.“

Die Weigerung, sich zu ergeben, endet auf dem Friedhof

Putins Ziel war und ist es, dieses „Diaspora-Imperium“, das in erster Linie kulturell und sprachlich definiert ist, in ein politisches Reich umzuwandeln. Bezeichnenderweise bedeutet das Wort „mir“ im Russischen sowohl „Welt“ als auch „Frieden“ und verbindet damit „imperium“ und „pax“ zu einem einzigen Ganzen.

Zu Sowjetzeiten lautete ein beliebter Slogan für den 1. Mai und andere Demonstrationen „Miru – mir!“ oder „Frieden für die Welt“, in Anspielung auf die doppelte Bedeutung des russischen Wortes „mir“. Die Zweideutigkeit dieses Slogans, der 2022 sowohl als Pro- als auch als Anti-Kriegs-Slogan gelesen werden kann, führte zu dem bizarren Fall des russischen Bürgers Wladislaw Gainow, der im März wegen des öffentlichen Zeigens eines Plakats mit dieser Aufschrift verhaftet und im August vor Gericht freigesprochen wurde.

Gleichzeitig konzentrieren sich die zivilen Opfer von Putins Krieg in der Ukraine auf die mehrheitlich russischsprachigen Regionen im Osten und Süden des Landes, d. h. auf das Herz von „Russkiy Mir“. So sieht die Befriedung aus: Die Weigerung, sich angesichts des militärischen Angriffs zu ergeben, endet in Friedhofsstädten wie Mariupol oder in dem, was Kant in seinem berühmten Aufsatz einen Frieden der Friedhöfe nannte.

Wessen Frieden will man, und zu welchem Preis?

Zurück zu unseren Pazifisten: Akzeptieren sie nicht die von Putin auferlegte Wahl (der seinerseits behauptet, er habe keine andere Wahl gehabt, als einen blutigen Krieg zu beginnen, der gleichzeitig Ausdruck der russischen Souveränität sein soll)? Wollen sie nicht, wie der russische Präsident, dass wir uns entweder für den Frieden des Reiches oder für den Frieden der Friedhöfe entscheiden?

Angesichts des Krieges, der zu einem Zeitpunkt geführt wird, zu dem das Wort „Krieg“ zur Beschreibung der Geschehnisse in Russland verboten ist, ist es unverantwortlich, sich die Maske der vorgetäuschten Neutralität und der humanitären Sorge aufzusetzen und zu verkünden, man sei für den „Frieden“. Es geht hier nicht um rein theoretische Fragen: Es geht um Menschenleben und um das Leben eines Volkes, insbesondere des ukrainischen Volkes mit seiner eigenen kulturellen Identität, Sprache, Geschichte und seinen Institutionen. Bevor man sich dem pazifistischen Lager anschließt, muss man sich zumindest fragen: Wessen Frieden will man, und zu welchem Preis?

