Die USA gehen davon aus, dass Waffenverhandlungen zwischen Nordkorea und Russland „aktiv voranschreiten“. Auf einer Pressekonferenz sprach der Sprecher für nationale Sicherheit des Weißen Hauses, John Kirby, am Mittwoch über eine Kooperation der beiden Länder. Das berichtete CNN. Kirby zufolge versuchte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu im Juli während eines Besuchs in Pjöngjang, Artillerie-Munition für Russland zu sichern.

Mitte August hatten der russische Präsident Wladimir Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un Briefe ausgetauscht, in denen sie sich für eine „langanhaltende strategische Beziehung“ verpflichten. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine haben die Vereinigten Staaten Nordkorea mehrmals beschuldigt, der russischen Föderation Waffen zu liefern, was von Moskau und Pjöngjang jedoch bestritten wird.

In einer Pressekonferenz am Donnerstag sagte der Sprecher des Kreml, Dmitri Peskow, dass Russland beabsichtige, die Beziehungen mit Nordkorea weiter auszubauen. „Kontakte werden auf verschiedenen Ebenen hergestellt“, sagte er und bezeichnete Nordkorea als „einen sehr wichtigen Nachbarn“. Den Briefaustausch zwischen Putin und Jong-un bestätigte Peskow jedoch nicht, wie die britische Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Kurz nach dem angeblichen Briefaustausch zwischen Kim Jong-un und Wladimir Putin verhängten die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen drei Unternehmen, die sie beschuldigten, in Waffengeschäfte zwischen Nordkorea und Russland verwickelt zu sein. Kirby sagte, dass Nordkorea bereits im vergangenen Jahr Infanterie-Raketen und Geschosse nach Russland geliefert habe und dass Moskau an der Beschaffung weiterer Munition interessiert sei.

USA besorgt wegen Waffenallianz zwischen Nordkorea und Russland

„Wir bleiben besorgt darüber, dass Nordkorea weiterhin erwägt, militärische Unterstützung für Russlands Streitkräfte in der Ukraine bereitzustellen“, sagte Kirby und verwies auf „neue Informationen“, die derartige Verhandlungen belegen würden. „Hochrangige Gespräche könnten in den kommenden Monaten fortgesetzt werden“, fügte er hinzu. Nach Angaben des amerikanischen Sicherheitssprechers würde Russland Munition von Nordkorea erhalten, die im Ukraine-Krieg eingesetzt werden könnte.

„Wir fordern Nordkorea dringend auf, seine Waffenverhandlungen mit Russland einzustellen und sich an die öffentlichen Zusagen Pjöngjangs zu halten, keine Waffen an Russland zu liefern oder zu verkaufen“, so Kirby. Am 18. August fand ein trilaterales Treffen in Camp David statt, einer traditionellen Verhandlungsstätte vieler US-Präsidenten im Bundesstaat Maryland. Dort diskutierten die USA, Südkorea und Japan über Sicherheitskooperationen in Bezug auf Nordkorea.

Donald Trump und Kim Jong-un trafen sich mehrmals

Während seiner Amtszeit hatte sich der frühere US-Präsident Donald Trump mehrmals mit Kim Jong-un getroffen. Unter seinem Nachfolger Joe Biden gab es bislang keine hochrangigen Treffen zwischen beiden Staaten. Der Krieg in der Ukraine rückte Nordkorea näher an Russland und China. Nordkorea behauptete mehrmals, dass die „hegemoniale Politik“ des von den USA angeführten Westens Moskau dazu gezwungen habe, militärisch einzugreifen, um seine eigenen Interessen zu schützen.

Nach dem ersten Treffen zwischen Trump und Kim im Jahr 2018 erklärten beide Länder, dass Nordkorea entschlossen sei, „auf eine vollständige Denuklearisierung der Halbinsel hinzuarbeiten“. Allerdings wurde dieses Versprechen nicht eingehalten, und Nordkorea unternahm in den folgenden Jahren keine Anstrengungen, sein Atomwaffenprogramm zurückzufahren.



Im Jahr 2022 legten China und Russland ihr Veto gegen einen Vorschlag des UN-Sicherheitsrates ein, der schärfere Strafen gegen Nordkorea vorsah. Die Länder begründeten dies damit, dass die Sanktionen das Atomprogramm der Halbinsel nicht wirksam eingeschränkt hätten.