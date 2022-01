Bei der SPD ist man in der Ukrainefrage um Schadensbegrenzung bemüht. Parteichef Lars Klingbeil hat für Montag führende Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zu einer Art Krisentreffen ins Willy-Brandt-Haus eingeladen. Angesichts der kontroversen parteiinternen Debatten will die SPD klären, wie sie künftig mit Russland umgehen will.