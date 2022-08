Ukraine: Millionen Tonnen Getreide über Donau verschifft Statt übers Meer verschifft die Ukraine mehr und mehr Getreide über die Donau. Auch die Schiene wäre eine Möglichkeit. Doch beide Wege sind umständlich. dpa

ARCHIV - Die Ukraine hatte lange keine Möglichkeit, gelagertes Getreide zu verschiffen. Efrem Lukatsky/AP/dpa

Kiew -Die Ukraine verschifft nach eigenen Angaben zunehmend mehr Getreide über die Donau. Allein am Samstag seien elf Schiffe in Richtung der ukrainischen Donauhäfen Ismajil, Reni und Ust-Dunaisk unterwegs gewesen - so viele wie noch nie seit Kriegsbeginn vor einem halben Jahr, teilte das Infrastrukturministerium am Sonntag mit. Sie haben demnach insgesamt 45.000 Tonnen geladen. Seit März wurden laut Ministerium bereits mehr als vier Millionen Tonnen Getreide über die ukrainischen Donauhäfen außer Landes gebracht.