Ukraine-Newsblog: Gegenoffensive läuft – Dörfer im Gebiet Donezk befreit

Mehrere Siedlungen in der Nacht zu Montag befreit +++ Russland spielt ukrainische Vorstöße herunter +++ Damm am Fluss Mokri Yaly angeblich gesprengt +++ Alle Infos im Newsblog.

DAS IST DIE LAGE AM MONTAG IN DER UKRAINE

Das Wichtigste im Überblick Ukraine befreit mehrere Siedlungen im Gebiet Donezk.

Wolodymyr Selenskyj fordert Strafe für Russland nach Schüssen auf Rettungsboot.

Wasserstand am Kachowka-Staudamm sinkt.

Ukraine meldet Sprengung eines weiteren, kleinen Damms durch Russland.

Montag, 12. Juni

Dörfer im Gebiet Donezk in der Nacht zu Montag befreit

Die ukrainischen Streitkräfte haben in der Nacht zu Montag die Befreiung von mehreren Siedlungen im östlichen Gebiet Donezk gemeldet. Nach Angaben des Militärs wurden mehrere Dörfer befreit, darunter Blahodatne, Neskuchne und Makariwka.

Ebenfalls am Sonntag meldete der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte, dass die 59. motorisierte Brigade eine russische Stellung in der Nähe der Frontstadt Awdijiwka zurückerobert habe.

Valeriy Shershen, ein Sprecher des ukrainischen Militärs, sagte am Sonntag, dass die russischen Streitkräfte einen kleinen Damm am Fluss Mokri Yaly gesprengt hätten, was zu Überschwemmungen an beiden Ufern führte, um die ukrainische Gegenoffensive zu verlangsamen. Dies habe jedoch keinen Einfluss auf die ukrainischen Aktionen, so der Sprecher.

Russland spielt ukrainische Vorstöße in Donezk herunter

Einige russische Quellen spielen die ukrainischen Vorstöße offenbar herunter, indem sie behaupten, die Kämpfe fänden in „Grauzonen“, in umkämpften Gebieten oder in Gebieten statt, die Russland vor den ukrainischen Angriffen in der Südukraine noch nicht vollständig besetzt hatte.

„Russische Quellen bezeichnen ukrainische Gebietsvorstöße durch russische Verteidigungslinien wahrscheinlich als Eroberung von ‚Grauzonen‘, um ukrainische Gewinne herunterzuspielen und Berichte über ukrainische Streitkräfte, die die Verteidigungslinien durchbrechen, zu unterlassen“, heißt es im letzten Update des Institut für Kriegsforschung (ISW).

Obwohl die ukrainischen Streitkräfte mehrere Dörfer befreit hätten, seien Behauptungen über einen ukrainischen „Durchbruch“ zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht, so der ISW.

Selenskyj: „Sogar Tiere haben mehr Moral als Sie, russischer Staat“

Russische Truppen haben nach Angaben des Präsidentenamts in Kiew im überschwemmten Kriegsgebiet Cherson auf ein Rettungsboot mit Zivilisten geschossen. Drei Menschen kamen ums Leben, zehn wurden verletzt, wie die Behörden mitteilten.

„Russen sind feige Terroristen“, teilte der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros, Andrij Jermak, in seinem Blog im Nachrichtenkanal Telegram am Sonntag mit. „Sie haben den Zivilisten in den Rücken geschossen.“ Die Verletzten hätten es über den Fluss Dnipro bis in die Stadt Cherson geschafft, die von ukrainischen Kräften kontrolliert wird.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte die Schüsse scharf. „Sogar Tiere haben mehr Moral als Sie, russischer Staat“, sagte Selenskyj in seiner am Sonntag in Kiew verbreiteten allabendlichen Videobotschaft. „Russische Terroristen beschießen weiter Evakuierungswege, Evakuierungspunkte, Boote, die die Menschen wegbringen.“

Der Großteil des Gebiets Cherson ist von russischen Truppen besetzt. Die Kriegsparteien werfen sich seit Tagen gegenseitig Beschuss vor, während nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms dort Helfer versuchen, Bewohner ins Trockene zu bringen. Die Angaben der Kriegsparteien lassen sich häufig nicht unabhängig bestätigen.

Mann wollte Frau schützen und wird getötet

Der ukrainische Militärgouverneur des Gebiets, Olexander Prokudin, teilte mit, dass ein 74 Jahre alter Mann tödliche Schusswunden erlitten habe, während er mit seinem Körper eine Frau schützen wollte. Auf dem Boot seien insgesamt 21 Menschen gewesen, die sich in Sicherheit bringen wollten, teilte das Innenministerium in Kiew mit und veröffentlichte dazu Fotos der Geretteten.

Immer wieder holen Rettungskräfte auch Menschen von der linken Dnipro-Uferseite, die unter russischer Kontrolle steht. Dabei gibt es unabhängig von dem großen Fall immer wieder Verletzte. Der Generalstaatsanwalt gab ihre Zahl am Sonntag mit insgesamt 23 Menschen an.

14 Opfer nach Sprengung des Kachowka-Staudamms

Nach der Zerstörung des Staudamms am Dienstag wurde die Zahl der Hochwasseropfer mit inzwischen 14 angegeben, davon acht in dem von Russland kontrollierten Teil des Gebiets Cherson. Tausende Menschen wurden auf beiden Seiten in Sicherheit gebracht. 35 Menschen gelten im Gebiet Cherson noch als vermisst, darunter sieben Kinder.

Das Hochwasser sinkt inzwischen. Laut Militärgouverneur Prokudin verringerte sich die Fläche des überschwemmten Gebiets von 139 auf nun noch 77,8 Quadratkilometer. Experten sprechen von einer schweren Umweltkatastrophe.